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2 человека погибли в результате пожара в 5-этажном жилом доме в Одессе, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

2 человека погибли в результате пожара в 5-этажном жилом доме в Одессе, - ГСЧС. ФОТО

В Одессе утром 25 февраля в результате пожара в квартире 5-этажного жилого дома погибли два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что в 5:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о наличии запаха дыма в парадном 5-ти этажного жилого дома, расположенного по проспекту Небесной Сотни. Было установлено, что произошло возгорание в 3-х комнатной квартире на 2-м этаже жилого дома.

"В 6:15 спасатели пожар локализировали и в 6:35 - ликвидировали на площади 20 квадратных метров. Во время тушения пожара обнаружены тела 2 погибших 1964 г.р. и 1934 г.р. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение хозяина с огнем. Ущерб устанавливаются", - подчеркивают спасатели.

Кроме этого уточняется, что в течение минувших суток в результате пожаров в Украине погибли 9 человек. Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам придерживаться правил пожарной безопасности и заботиться о надлежащем состоянии систем пожарной безопасности жилищ.

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2 человека погибли в результате пожара в 5-этажном жилом доме в Одессе, - ГСЧС 01

Автор: Ірина Дашківська
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В Одессе пошла мода на пожары, а раньше прятали концы в воду. О времена о нравы, проснись Одесса и вылазь с канавы.
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25.02.2021 12:02 Ответить
 
 