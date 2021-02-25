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взятка (5956) сигареты (851) таможня (1916) Офис Генпрокурора (2037)

При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры при получении неправомерной выгоды задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Павлово"(ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При этом отмечается, что по данным следствия, инспектор получил 4000 долларов США взятки за непрепятствование гражданину в незаконной переправке через государственную границу табачных изделий в грузовом поезде, следовавшем в ЕС. Речь шла о 50 ящиках сигарет, каждый из которых таможенник "оценил" в 80 долларов США.

При получении части неправомерной выгоды в сумме 27 тыс. грн взяточник был задержан прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора 01
При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Стесняюсь спросить, на таможне есть хоть один сотрудник , которые не берёт? Или система такого не потерпит?
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25.02.2021 09:48
+2
Стесняюсь спросить, а есть хоть один сотрудник любого органа, кто не берет? В стране вообще поголовное взяточничество. Попробуй сантехника вызвать из ОСББ.
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25.02.2021 10:00
+1
К сожалению у нас так построена система, что таможеннику даже ничего вымогать не нужно, клиенты сами на его выходят и предлагают. Он всего лишь соглашается и назначает цену.
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25.02.2021 09:58
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Стесняюсь спросить, на таможне есть хоть один сотрудник , которые не берёт? Или система такого не потерпит?
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25.02.2021 09:48 Ответить
Стесняюсь спросить а среди тех кто имеет дело с таможней есть такие кто не дает???
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25.02.2021 09:54 Ответить
Стесняюсь спросить, а есть хоть один сотрудник любого органа, кто не берет? В стране вообще поголовное взяточничество. Попробуй сантехника вызвать из ОСББ.
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25.02.2021 10:00 Ответить
Сантехники как официанты - зарплата маленькая, живет с чаевых 😀
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25.02.2021 10:03 Ответить
А в этом виноваты только сотрудники любого органа? Граждане, которые предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления и идут к этим сотрудникам с деньгами в зубах, тут ни при чем??? Я связан с таможней уже почти 10 лет, и за все время я никому и копейки не дал а изучал законы и свои права. Сейчас меня знают и предпочитают не связываться а делать все по закону. По началу это было очень сложно и отнимало много времени... И было очень не легко общаться с ними после того как через них проходили патрыоты с деньгами в зубах!
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25.02.2021 10:17 Ответить
А я вийшов на пенсію у званні РМС-1. Аналогічно, ніхто мені нічого не пропонував, бо знали, що крім неприємностей не отримають нічого. Працював виключно по закону. Дійсно, був тиск. Тиск з боку начальства. Вдавалося вирішувати не йдучи на компроміс із законом. Це було важко.
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25.02.2021 10:29 Ответить
В нашей стране это очень сложно, но, главное что это возможно... Только 90% населения, предпочитают не усложнять себе жизнь и везде раздают взятки, не забывая при этом во всех своих бедах винить чинуш и правительство! А те, кому они дают, от меня тоже начинают требовать деньги и их приходится тыкать в законы и это отнимает очень много денег. Мудрый нарид считает что развивая коррупцию на бытовом уровне он ничего плохого не делает, их, бедненьких поставили в такие условия. А условия у всех одинаковые, только Вы и я можем жить никому не давая а другие нет...
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25.02.2021 10:35 Ответить
Ты прочел мой пост? Или сам с собою споришь?
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25.02.2021 10:50 Ответить
А ты мой?
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25.02.2021 10:52 Ответить
А при чем тут патрыоты или шовинисты? Или кукрыниксы? На твоей московской родине оочень хорошо дают и берут взятки. И шо?
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25.02.2021 10:58 Ответить
Ты видимо от большого ума пишешь про мою родину! При том что люди у нас считая себя патриотами раздают налево и направо всем деньги а потом обвиняют всех вокруг что они плохо живут!
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25.02.2021 11:02 Ответить
Да, пишу про твою родину. Ты у себя там тоже местных раасеян презрительно "патриотами" называешь? И то, что ты прикидываешся шлангом, называя исключительно патриотов взяткодателями это ни о чем не говорит?
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25.02.2021 11:55 Ответить
К сожалению с твоим уровнем интеллекта не дано понять что я пишу. Всего хорошего!
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25.02.2021 12:04 Ответить
"Так как же тебя понять"- спросил Иван Васильевич?
-"Языкам не обученс"
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25.02.2021 12:54 Ответить
У митній службі є велика кількість людей, зокрема, технічних спеціалістів, які жодного відношення до митного контролю і митного оформлення не мають. І, відповідно, не мають доступу до чужих грошей, а живуть на власну зарплату.
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25.02.2021 10:23 Ответить
Да, уборщицы там взятки не берут... Хотя и те за "левые" деньги убирают офисы частных брокерских контор.
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25.02.2021 10:53 Ответить
Да. Но это тут при чем? В Украине, после распада СССР произошел тектонический перелом в отношении толерантности к мздоимству. Все поняли- надо брать и давать. И это уже вошло в базовые установки жизненного уклада. Поэтому-приводить единичные случаи взяток или единичные случаи отказа от взяток-водить вилами по воде. Ниочем.
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25.02.2021 10:55 Ответить
Это логика того кто дает. Я вот считаю что если не будешь давать то брать не будут. И у меня это получается несмотря не на какие переломы. Разруха в головах а не в клозетах!
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25.02.2021 11:04 Ответить
О да ты хфилозоф! Гляди, береги голову! Ой гляди!
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25.02.2021 12:56 Ответить
стесняюсь спросить,поэтому ничего не спрашиваю
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25.02.2021 13:31 Ответить
Та це мабудь був "випадковий" на митниці, зтось розчистив місце для свого родича чи близького знайомого.
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25.02.2021 17:38 Ответить
Всього місячну зарплатню рядового вчителя. Ніщеброд.
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25.02.2021 09:48 Ответить
Не постите эту фигню,видимость работы никому не интересна,когда будет вручено подозрение арестован Мертвечук за финансирования терроризма без права залога?
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25.02.2021 09:51 Ответить
Масштаб цієї операції ввійде в аннали історії. Володимир Олександрович заслуговує на другий строк
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25.02.2021 09:52 Ответить
він ще перший не відсидів.
і то, йому дуже пощастить, якщо його не повісять, а просто посадять
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25.02.2021 09:53 Ответить
Звичайна справа.
Просто одного приберуть, а решта так і буде вимагати хабарі.
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25.02.2021 09:53 Ответить
К сожалению у нас так построена система, что таможеннику даже ничего вымогать не нужно, клиенты сами на его выходят и предлагают. Он всего лишь соглашается и назначает цену.
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25.02.2021 09:58 Ответить
А в чому кримінал? Мало просив? За демпінг сяде.
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25.02.2021 09:56 Ответить
Вот это поворот! Как неожиданно!
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25.02.2021 10:05 Ответить
Просто интересно: Контрабандисты написали заявление в полицию, что с них за переправку сигарет деньги вымогают?
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25.02.2021 10:28 Ответить
Спробуйте сдати на права без хабара. Я подивлюся. )))
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25.02.2021 10:32 Ответить
А чего в гривнах, патриот?
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25.02.2021 10:51 Ответить
Слово "главный" просто умиляет...Ветеран думает о жизни на пенсии , а вы портите ему настроение.У нас демократия, хочешь -даешь взятки , хочешь - берешь. Дайте каждому зарплату витренки и народ к вам потянется.
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25.02.2021 11:52 Ответить
нет ! не выжжешь это из наших калёным железом !!!
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25.02.2021 12:01 Ответить
Большинство в стране не получает даже 1000 долларов в месяц, средняя зп 500. А какое-то *уйло запросто 10 000 в день может поиметь, используя служебное положение. И рабы молчат. Более того, не хотят честно зарабатывать от 2000 евро, как на западе, а хотят стать таможенниками, чтобы брать 10к в день. Никогда в стране не будет нормальной жизни.
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25.02.2021 12:08 Ответить
 
 