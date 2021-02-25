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Зеленский почтил память Леси Украинки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В 150-ю годовщину со дня рождения выдающейся украинской писательницы и общественной деятельницы Леси Украинки от имени Президента Владимира Зеленского установлена корзина цветов к памятнику писательнице в Киеве.

Также от Главы государства установлена цветочная композиция на могиле Леси Украинки на Байковом кладбище в столице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 29 января 2021 года подписал Указ № 32/2021 "О праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки" с целью чествования памяти писательницы и популяризации ее творчества.

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Зеленский почтил память Леси Украинки 01
Зеленский почтил память Леси Украинки 02
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Топ комментарии
+6
В шапке-невидимке наверное был...
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25.02.2021 10:47
+5
зеленый дегенератор не назовет ниодного произведения из школьной программы Леси Украинки. Я уже не говорю, про цитирование на память любого ее произведения. Зато в черепных коробках тупорылых дебилов 73%, он выглядит интелектуалом и патриотом.
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25.02.2021 11:47
+3
Зеленському від Лесі Українки --"Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита "
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25.02.2021 12:07
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Хоть узнал шо за телочка на 200 грн нарисована! Простите за мой французский!
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25.02.2021 10:37 Ответить
Лариса Косач?
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25.02.2021 10:54 Ответить
Ти дебіл ?
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25.02.2021 10:55 Ответить
А ты от большого ума комментарий написал?
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25.02.2021 11:00 Ответить
и большого возмущения Зеленський ушанував пам'ять Лесі Українки - Цензор.НЕТ 2006
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25.02.2021 11:28 Ответить
Ти рашиський дибіл.
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25.02.2021 12:30 Ответить
То есть умные патриоты общаются именно так как это делаете Вы?
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25.02.2021 12:32 Ответить
В шапке-невидимке наверное был...
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25.02.2021 10:47 Ответить
Не смешите меня, как же мерзко с вашей стороны "чтить" наших патриотов писателей умерших, так же вручать награды посмертно нашим воинам, Это **** цинично!!!!
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25.02.2021 11:07 Ответить
накар зінке "атчма!"
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25.02.2021 11:10 Ответить
переломaл тaки себя - гаденышь зеленый брехливый...
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25.02.2021 11:14 Ответить
зеленый дегенератор не назовет ниодного произведения из школьной программы Леси Украинки. Я уже не говорю, про цитирование на память любого ее произведения. Зато в черепных коробках тупорылых дебилов 73%, он выглядит интелектуалом и патриотом.
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25.02.2021 11:47 Ответить
Зеленському від Лесі Українки --"Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита "
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25.02.2021 12:07 Ответить
А ему хотя бы было известно, что цветы от его имени?
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25.02.2021 13:36 Ответить
какая срашненька зрадочка.
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26.02.2021 01:59 Ответить
 
 