Зеленский почтил память Леси Украинки. ФОТО

В 150-ю годовщину со дня рождения выдающейся украинской писательницы и общественной деятельницы Леси Украинки от имени Президента Владимира Зеленского установлена корзина цветов к памятнику писательнице в Киеве.

Также от Главы государства установлена цветочная композиция на могиле Леси Украинки на Байковом кладбище в столице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 29 января 2021 года подписал Указ № 32/2021 "О праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки" с целью чествования памяти писательницы и популяризации ее творчества.

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