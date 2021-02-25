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На Закарпатье в горах пограничники выстрелами остановили граждан Алжира. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Закарпатской области военнослужащие отдела "Ужгород" с выстрелами остановили правонарушителей, которые 24 февраля по горах пробирались в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что пограничники обнаружили двух иностранцев за 1500 метров от границы.

"Правонарушители не реагировали на требования пограничников остановиться, поэтому правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх. Незваные гости остановились, лишь когда услышали выстрелы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники продолжили поиски и через несколько минут обнаружили еще двух правонарушителей, которые скрывались в лесу.

Сообщается, что в Украину иностранцы прибыли с целью обучения в одном из вузов. Трое из задержанных имели с собой паспорта граждан Алжира и виды на жительство в Украине, выданные в январе этого года. Четвертый не имел никаких документов, но также назвался гражданином Алжира.

Всех задержанных доставили в пограничное подразделение.

На Закарпатье в горах пограничники выстрелами остановили граждан Алжира 01

Нарушителям грозит административная ответственность по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы Украины".

Также в действиях нелегальных мигрантов видят признаки правонарушения, предусмотренного ст.185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ". Судьбу студентов будет решать суд.

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Вот это они крюк дали, - из Алжира в Европу=)
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25.02.2021 11:09 Ответить
Студенты....
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25.02.2021 11:13 Ответить
Сбор какой-то) африканцы зимой и а горах )
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25.02.2021 11:17 Ответить
Также в действиях нелегальных мигрантов
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Троє з чотирьох не були "нелегальними мігрантами", бо мали при собі "паспорта граждан Алжира и виды на жительство в Украине, выданные в январе этого года". Якщо ці документи були підробними, то це ще треба довести.
Може, ці хлопці пішли у зимовий турпохід і просто заблукали в горах. На Закарпатті в горах прикордонники пострілами зупинили громадян Алжиру - Цензор.НЕТ 9602
Переконаний, що вони так і відмажуться. Нічого їм не буде.
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25.02.2021 11:29 Ответить
Смотрю и снега почти не осталось.... а найти исчезнувшего туриста еще с 13 числа не могут...
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25.02.2021 11:33 Ответить
Берберські пірати в горах Закарпаття.
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25.02.2021 11:36 Ответить
Дівчата вони і халатах та масках дівчата!!! Уклін і повага!! гасати зимовами горами ..
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25.02.2021 12:15 Ответить
Первый слишком близко и спиной к задержаным... - это опасно... Он не контролирует ни их ни ситуацию... Более того. им могли прикрыться от идущих сзади и завладеть его оружием...
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25.02.2021 18:13 Ответить
 
 