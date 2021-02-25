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16 карантинных блокпостов установлены на дорогах Ивано-Франковской области, - МВД. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Более полутора сотен нацгвардейцев воинской части 1241 Западного оперативно-территориального объединения на 16 карантинных блокпостах привлечены для обеспечения карантинных мероприятий на Прикарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сейчас коронавирусом в Ивано-Франковской области болеют более 12 тыс. граждан, Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был введен ряд противоэпидемических мероприятий.

Развернута работа 16 контрольно-пропускных пунктов на территории Ивано-Франковской области, из них 5 - круглосуточных. На контрольно-пропускных пунктах проводят температурный скрининг лиц, которые въезжают на территорию области, граждан опрашивают о наличии респираторных симптомов.

Карантинные посты на территории Ивано-Франковской области начали работу 22 февраля. Кроме полицейских, спасателей и медиков к несению службы привлечены и военнослужащие Национальной гвардии Украины с целью оказания помощи работникам полиции в обеспечении общественного порядка на вышеупомянутых карантинных постах.

Кроме того, правоохранители объясняют важность соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

Также нацгвардейцы круглосуточно охраняют общественный порядок в месте развертывания резервного мобильного госпиталя ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы, которая оборудована для оказания медицинской помощи больным COVID-19, если эпидемиологическая ситуация на Прикарпатье ухудшится.

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16 карантинных блокпостов установлены на дорогах Ивано-Франковской области, - МВД 01
16 карантинных блокпостов установлены на дорогах Ивано-Франковской области, - МВД 02
16 карантинных блокпостов установлены на дорогах Ивано-Франковской области, - МВД 03
16 карантинных блокпостов установлены на дорогах Ивано-Франковской области, - МВД 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Вся эта хрень творится по всему миру. Кто-то какие-то активы делит, чёрт бы их всех побрал, гнид.
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25.02.2021 11:41
+1
Вот она расплата за игнорирование карантина Зеленским, его свиsі и работающим курортом
Плохо, что из-за зеленых 321сов болеют простые люди
16 карантинних блокпостів встановлено на дорогах Івано-Франківської області, - МВС - Цензор.НЕТ 8317
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25.02.2021 11:51
+1
Лише при законній зупинці водій зобов'язаний пред'явити документи. Вам поставили запитання про причину зупинки, а не про документи. Перевірка документів не є причиною зупинки. Тому і не знаєте, що відповісти.
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25.02.2021 16:31
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Вы что творите, супостаты! На Буковеле сейчас конец сезона, скидки!!!
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25.02.2021 11:33 Ответить
Вся эта хрень творится по всему миру. Кто-то какие-то активы делит, чёрт бы их всех побрал, гнид.
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25.02.2021 11:41 Ответить
Про активы вряд-ли, просто обычное массовое безумие
В истории планеты такого коллективной глупости десятки примеров.
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25.02.2021 11:48 Ответить
Гроші, влада і ще раз гроші.
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25.02.2021 12:55 Ответить
Вот она расплата за игнорирование карантина Зеленским, его свиsі и работающим курортом
Плохо, что из-за зеленых 321сов болеют простые люди
16 карантинних блокпостів встановлено на дорогах Івано-Франківської області, - МВС - Цензор.НЕТ 8317
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25.02.2021 11:51 Ответить
Ну и дурылы. И чо они предьявляют водилам? Показывать сопли?
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25.02.2021 12:48 Ответить
Водилы пусть сразу спрашивают: полиция? Нет. Ну идите нахер
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25.02.2021 12:50 Ответить
Навіть,якщо і поліція, яка причина зупинки?
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25.02.2021 13:05 Ответить
Полиция скажет проверка документов, и что дальше?
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25.02.2021 13:10 Ответить
Нові правила хтось вигадав? Немає такої причини зупинки.
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25.02.2021 13:13 Ответить
ПДР України 2.4 Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів
2.4. На вимогу працівника МВС водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:
а) пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1;
Даже не знаю, что вам дальше сказать
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25.02.2021 13:32 Ответить
Лише при законній зупинці водій зобов'язаний пред'явити документи. Вам поставили запитання про причину зупинки, а не про документи. Перевірка документів не є причиною зупинки. Тому і не знаєте, що відповісти.
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25.02.2021 16:31 Ответить
какая разница шо вам ляпнут при остановке, суть этого абсолютно не меняет
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26.02.2021 09:54 Ответить
Вірус злякається і втече.
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25.02.2021 12:55 Ответить
Повний дебілізм! Абсолютно нікчемне рішення ті пости...Грошики виділяються, а толку ніякого....
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25.02.2021 14:05 Ответить
 
 