Умер ветеран АТО Дмитрий Скиртач. Постфронтовая онкология. О ней еще напишут монографии, - волонтер Макарова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Сегодня, 25 февраля, от онкологического заболевания умер ветеран АТО, бывший военнослужащий 81-й бригады Дмитрий Скиртач.
Об этом сообщила волонтер Диана Макарова, передает Цензор.НЕТ.
"Постфронтовая онкология. О ней еще напишут монографии. Теперь же она забирает тех, кого не догнал фронт, кто выжил там. Они идут страшными в своем количестве рядами, как будто догоняют свой фронт. Сегодня - Дмитрий Скиртач. Незаметный в тылу - но его знали на фронте. Когда надо было укоськать разбушевавшегося десантника из этого подразделения. На крики десанта:
- Да кто вы такие? Ну, кого вы знаете из нашей бригады?
- Димку Скиртача, - сказали мы кратко.
и буян сразу затих. Потом еще извинялся.
Дмитрий Скиртач, 81-я бригада
Таня Скиртач, его жена, Таня-Ромашка, Светлодарка знает и помнит.
Алексей Скиртач, брат, 95-я бригада.
Люда-Ромашка, сестра Тани, знает Светлодарка, знает Попасная, знает 72-я.
Эта семья отдала и отдает фронту все, что имеет - годы, силы, здоровье.
А Димка теперь - жизнь.
Он из тех военных, чье фото найти трудно, невозможно. Он не для фотосессий шел на фронт.
Он из тех, кто никогда не наседал с лишними просьбами - "везите туда, где нужнее"
Они все из тех, кто:
- Таня, чем помочь? Давай будем объявлять сбор денег.
- Нет, Дима не хочет. Работайте для фронта, там нужнее.
Я бы небо склонила для этой семьи.
Но небо и так сейчас упало над ними.
Мы еще напишем о Димке. Сейчас же хочу, чтобы вы узнали - Димка умер сегодня ночью.
Дмитрий Скиртач, боец. Фронтовик. Из семьи фронтовиков. Из тех, кто все отдал фронту - здоровье, годы жизни, силы.
А Димка теперь - еще и жизнь.
С Таней сейчас Оля Башей и Лешка. С фронта спешит Люда.
Побудьте и вы рядом с ними. Это все, что мы можем сделать для них.
Они сделали для нас - все ...
Помочь семье можно по этим реквизитам. Это карта вдовы Дмитрия Скиртача - Тани Скиртач
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Держитесь, Ромашки мои...
Держись, Алексей..." - рассказала волонтер.
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