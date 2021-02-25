Умер ветеран АТО Дмитрий Скиртач. Постфронтовая онкология. О ней еще напишут монографии, - волонтер Макарова. ФОТО

Сегодня, 25 февраля, от онкологического заболевания умер ветеран АТО, бывший военнослужащий 81-й бригады Дмитрий Скиртач.

Об этом сообщила волонтер Диана Макарова, передает Цензор.НЕТ.

"Постфронтовая онкология. О ней еще напишут монографии. Теперь же она забирает тех, кого не догнал фронт, кто выжил там. Они идут страшными в своем количестве рядами, как будто догоняют свой фронт. Сегодня - Дмитрий Скиртач. Незаметный в тылу - но его знали на фронте. Когда надо было укоськать разбушевавшегося десантника из этого подразделения. На крики десанта:

- Да кто вы такие? Ну, кого вы знаете из нашей бригады?

- Димку Скиртача, - сказали мы кратко.

и буян сразу затих. Потом еще извинялся.

Дмитрий Скиртач, 81-я бригада

Таня Скиртач, его жена, Таня-Ромашка, Светлодарка знает и помнит.

Алексей Скиртач, брат, 95-я бригада.

Люда-Ромашка, сестра Тани, знает Светлодарка, знает Попасная, знает 72-я.

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Эта семья отдала и отдает фронту все, что имеет - годы, силы, здоровье.

А Димка теперь - жизнь.

Он из тех военных, чье фото найти трудно, невозможно. Он не для фотосессий шел на фронт.

Он из тех, кто никогда не наседал с лишними просьбами - "везите туда, где нужнее"

Они все из тех, кто:

- Таня, чем помочь? Давай будем объявлять сбор денег.

- Нет, Дима не хочет. Работайте для фронта, там нужнее.

Я бы небо склонила для этой семьи.

Но небо и так сейчас упало над ними.

Мы еще напишем о Димке. Сейчас же хочу, чтобы вы узнали - Димка умер сегодня ночью.

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Дмитрий Скиртач, боец. Фронтовик. Из семьи фронтовиков. Из тех, кто все отдал фронту - здоровье, годы жизни, силы.

А Димка теперь - еще и жизнь.

С Таней сейчас Оля Башей и Лешка. С фронта спешит Люда.

Побудьте и вы рядом с ними. Это все, что мы можем сделать для них.

Они сделали для нас - все ...

Помочь семье можно по этим реквизитам. Это карта вдовы Дмитрия Скиртача - Тани Скиртач

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Держитесь, Ромашки мои...

Держись, Алексей..." - рассказала волонтер.





