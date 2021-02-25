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Шесть рыбаков унесло на льдине в Днепре, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Днепре на отколовшейся льдине унесло шесть рыбаков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 февраля в 9:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на реке Днепр вблизи Кайдакского моста Амур-Нижнеднепровского района города Днепр 6 рыбаков находят на льдине, которая откололась", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что на расстоянии 600 метров от берега на льдине, которая откололась стоят 6 рыбаков, которые не могут самостоятельно добраться до берега.

На двух резиновых лодках сотрудники ГСЧС  добрались до рыбаков и доставили их к берегу. От медицинской помощи рыбаки отказались.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Шесть рыбаков унесло на льдине в Днепре, - ГСЧС 01
Шесть рыбаков унесло на льдине в Днепре, - ГСЧС 02

Фото: сайт ГСЧС
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Топ комментарии
+12
шесть идиотов .
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25.02.2021 13:46
+9
наверняка за Зеленского голосовали.
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25.02.2021 13:56
+8
Шесть рыбаков унесло на льдине в Днепре, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1954
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25.02.2021 13:52
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шесть идиотов .
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25.02.2021 13:46 Ответить
наверняка за Зеленского голосовали.
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25.02.2021 13:56 Ответить
Думаю, да. Это же Днепр там 88% было за ЗЕблазня.
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25.02.2021 14:07 Ответить
З високою імовірністю 4-5 голосували за зе.
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25.02.2021 14:27 Ответить
таааак)))))))))
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25.02.2021 15:03 Ответить
нужно было не брать их в лодку, а привезти им каждому по паре ласт и по 1 живому карасю грамм по 600. Ласты на ноги, караси каждому в зад, чтоб хвост был сверху и пусть бы к берегу плали.
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25.02.2021 15:40 Ответить
я бы с этих дебилов брал деньги за их спасение! нах они лично мне нужны, что бы из бюджета тратили деньги на этих кретинов. сказано-лед тонкий, значит сиди дома, жри селедку!
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25.02.2021 14:15 Ответить
Шесть умножить на 0.73 = 4.38 из всего количества -зебуины! Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1886
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25.02.2021 14:40 Ответить
Чему бы грабли не учили ,а сердце верит в чудеса
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25.02.2021 13:48 Ответить
Шесть рыбаков унесло на льдине в Днепре, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1954
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25.02.2021 13:52 Ответить
Рыба осталась без обеда
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25.02.2021 13:49 Ответить
раки в этом году будут только по 3 )
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25.02.2021 14:03 Ответить
Всегда двоякое чувство на этот счет. Они идут на льдину, как за линию фронта, и говорят: "я вернусь, дорогая, с РЫБОЙ"
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25.02.2021 13:55 Ответить
а куда унесло то? в открытый окиЯн?)))))
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25.02.2021 14:11 Ответить
сам рыбак, и зимой тоже... на Каховку не ходил ни разу, опасаюсь, что на льдине оторвет... там такие массивы, что той льдине потом и края не видно... но люди ходят, экстрим))
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25.02.2021 14:13 Ответить
Очень давно , в марте месяце проезжая через мост на поезде, видел как два рыбака плыли на самом фарватере уже в воде. Их видели сотни людей, но никто ничем помочь не мог. Они утонули.
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25.02.2021 14:21 Ответить
Тож вже плюс надворі !!!!
Яка рибалка ! Чи то зовсім розум в людей відібрало.
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25.02.2021 14:23 Ответить
На річці вже і льоду немає. Куди ті олухі перли...
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25.02.2021 14:25 Ответить
у нас там цирк ваще...ладно рыбаки...но эта русалка )))) куда??? чуть 3 мужика-прохожих не утонули, когда хотели ее вытянуть...короче все нормально...МЧСники успели во-время...
(видео)
https://youtu.be/kya2kSbI0is

24 февраля, в 11:51, на линию «101» поступило сообщение, что возле Фестивального причала человек провалился под лед. Требуется срочная помощь.
Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1955

...
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25.02.2021 14:32 Ответить
Може топитись йшла ?
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25.02.2021 14:35 Ответить
може...та змерзла і на берег захотіла... так гребла та кричала, що кинулися рятувати...
що то було? невідомо...навіть "швидку" не діждалась, втекла (десь недалеко живе мабуть)
в нас тоді -10 було і вітер...
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25.02.2021 14:39 Ответить
Народ не исключено, что рыбаки и сглупили, но на то и соответствующие службы чтобы спасать и оказывать необходимую помощь а не штаны протирать на завалинке от безделья. Пусть тренируются в натуре, я налоги плачу в том числе на их зарплату.
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25.02.2021 14:26 Ответить
пока тех плавали-спасали..рядом сидело-ловило )))
https://youtu.be/BKX00a6vh6w

Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9057

а льда почти нет
Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2114

(задолбали)
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25.02.2021 14:44 Ответить
Судя по буру сантим 30-40. На берег выйти мона, штраф за ложный вызов.
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26.02.2021 06:09 Ответить
Второй год подряд,ни разу не ходил на лед... А ведь именно по подледной ловле был чемпионом Молдовы. И,знаете,-сейчас и не жалко,что не ходил эти два года...
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25.02.2021 14:44 Ответить
Ну да, так тебе и поверили. "Чемпион". Я вот завтра собираюсь на рыбалку.
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25.02.2021 15:31 Ответить
Есть люди,которые хорошо помнят те соревнования. А на тебя,белорусского Аленя-холопа,-мне нас.ать! Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7830
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25.02.2021 22:59 Ответить
Разве дело в налогах и тренировках? Посмотри статистику сколько гибнет людей на водоёмах, и я бы не назвал это несчастными случаями. Замість того, щоб сказати " я піду на рибалку" їм треба говорити "піду втоплюсь я у річці глибокій - шукати будуть, не скоро знайдуть".
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25.02.2021 14:53 Ответить
 
 