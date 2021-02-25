Шесть рыбаков унесло на льдине в Днепре, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Днепре на отколовшейся льдине унесло шесть рыбаков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"25 февраля в 9:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на реке Днепр вблизи Кайдакского моста Амур-Нижнеднепровского района города Днепр 6 рыбаков находят на льдине, которая откололась", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что на расстоянии 600 метров от берега на льдине, которая откололась стоят 6 рыбаков, которые не могут самостоятельно добраться до берега.
На двух резиновых лодках сотрудники ГСЧС добрались до рыбаков и доставили их к берегу. От медицинской помощи рыбаки отказались.
Топ комментарии
+12 Envoy
показать весь комментарий25.02.2021 13:46
+9 Rhodesian
показать весь комментарий25.02.2021 13:56
+8 133133
показать весь комментарий25.02.2021 13:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Яка рибалка ! Чи то зовсім розум в людей відібрало.
(видео)
https://youtu.be/kya2kSbI0is
24 февраля, в 11:51, на линию «101» поступило сообщение, что возле Фестивального причала человек провалился под лед. Требуется срочная помощь.
...
що то було? невідомо...навіть "швидку" не діждалась, втекла (десь недалеко живе мабуть)
в нас тоді -10 було і вітер...
https://youtu.be/BKX00a6vh6w
а льда почти нет
(задолбали)