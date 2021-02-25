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ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковщине: два человека погибли. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полиция расследует обстоятельства ДТП на Харьковщине, в результате которого погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "ВАЗ-21099" и рейсового автобуса сообщением "Харьков-Богодухов" произошло 25 февраля около 8 утра на автодороге "Харьков-Ахтырка" в селе Крысиное Богодуховского района.

На момент аварии в автобусе под управлением 42-летнего жителя Богодуховского района находилось 15 пассажиров, которые не пострадали.

ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковщине: два человека погибли 01

71-летний водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-21099" получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спустя три месяца борьбы за жизнь умерла женщина, которую сбил 22-летний житель Йемена на "островке безопасности" в Харькове

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковщине: два человека погибли 02

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковщине: два человека погибли 03
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+3
А одне тягне й інше... Спочатку купують ваз, потім починають економити на гумі... А якщо серйозно- у водія і пасажира не було шансів, бо це ваз. Ні подушок безпеки, ні робочих пасків безпеки. Та й ергономіка зминання металу далека від ідеалу.
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25.02.2021 15:04
+3
Это да. Только я хочу сказать Вам что очень большой процент автомобилей иностранного производства купленных на вторичном рынке так же не имеют активных систем безопасности, т.к. их восстановление очень дорогостоящее и, как правило, с ними не часто заморачиваются. И что самое интересное - большинство владельцев таких авто даже и не догадываются об этом....
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25.02.2021 15:08
+3
Куча народу, которому к примеру, отхватило пальцы в мясорубке, объясняли свою глупость "а я не знал, шо так будет". Человеческая глупость часто очень дорого обходится. Да взять те же выборы 19-го года.
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25.02.2021 15:31
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Чому не заборонять продажі цих корит?
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25.02.2021 14:56 Ответить
Потому что проблема не в корыте а в водителе и скорее всего в резине, удар пришелся в правую сторону, ИМХО машину занесло и вынесло на встречку...
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25.02.2021 14:58 Ответить
А одне тягне й інше... Спочатку купують ваз, потім починають економити на гумі... А якщо серйозно- у водія і пасажира не було шансів, бо це ваз. Ні подушок безпеки, ні робочих пасків безпеки. Та й ергономіка зминання металу далека від ідеалу.
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25.02.2021 15:04 Ответить
Это да. Только я хочу сказать Вам что очень большой процент автомобилей иностранного производства купленных на вторичном рынке так же не имеют активных систем безопасности, т.к. их восстановление очень дорогостоящее и, как правило, с ними не часто заморачиваются. И что самое интересное - большинство владельцев таких авто даже и не догадываются об этом....
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25.02.2021 15:08 Ответить
Куча народу, которому к примеру, отхватило пальцы в мясорубке, объясняли свою глупость "а я не знал, шо так будет". Человеческая глупость часто очень дорого обходится. Да взять те же выборы 19-го года.
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25.02.2021 15:31 Ответить
Ооооооо.... Що до виборів то це точно ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули - Цензор.НЕТ 1748
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25.02.2021 16:44 Ответить
Не пишите кацапский бред 😀😀😀
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25.02.2021 17:46 Ответить
Как можно было в обсуждении ДТП увидеть кацапский бред???!!! Господи, спаси Украину от слабоумных!
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25.02.2021 18:29 Ответить
Во во только на самых дорогих лесусах максимум попереднього року выпуска можно ездить и установить это законодательно, а то путаются тут всякие нищие под ногами, жить и ездить нормальным людям мешают.
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25.02.2021 16:10 Ответить
Якщо відчуваєш, що програєш суперечку- доведи її до гіперболізації та абсурду. Будь-який автомобіль безпечніший за ваз.
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25.02.2021 16:21 Ответить
Когда машине лет 30 и она намотала не одну сотню тысяч км., уже не неважно как она называется: ВАЗ, ЗАЗ, ОПЕЛЬ, Форд и т. д. Это уже раритет для неспешного выезда на выставку или прогулки выходного дня.
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25.02.2021 16:31 Ответить
Вам можно а другим нельзя? Чушь свою докажите это не голословно.
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25.02.2021 16:49 Ответить
Ок, катайся на "ласточкє". Ніхто ж поки не забороняє))
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25.02.2021 17:23 Ответить
Это все сдувшиеся доказательства?
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25.02.2021 17:45 Ответить
Докази чого? Я тобі нічого не збирався доводити))
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25.02.2021 17:59 Ответить
Просто відчули що програєте суперечку. Это и так понятно.
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25.02.2021 19:32 Ответить
Ахах))) ок, я програв, ти виграв))) катайся далі на жигулях)
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25.02.2021 19:56 Ответить
Ну и катаюсь как и миллионы других, а ваша глупость всегда проигрует, это радует не только вас.
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26.02.2021 06:05 Ответить
Мільйони?))) Та жигулів залишилось не так і багато. Хто більш розумніший- купив євробляху. Кому начхати на свою безпеку (і безпеку оточуючих)- їздить на жигулях.
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26.02.2021 07:37 Ответить
Вы свой бред хоть чем то можете обосновать? Ну хотя бы выглянув в окно вы можете вернуться в реальность? Или там где вас содержат даже окон нет?http://m.autoconsulting.ua/news/default/view/44656 почитайте сколько и каких авто новых было продано в Украине, и это не считая 30 лет и более, там только зазы, москвичи и жигули. И многие из них до сих пор ездят, как и такие же евробляхи, но их хоть обслуживать можно на них запчасти до сих пор есть а на многие евробляхи запчасти только из цыганской кузни, это о бреде про безопасность. И часто езжу мимо свалки чермета и теперь там кузова не от старых запоров валяются, а от блях того же возроста. А вам,у которых верх разумности купить евробляху, хоть новый мерсовский кубик в военном варианте вам дай, вы его за пробег 1000 км угробить, и хорошо если только его, это по безпеку оточующих.
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26.02.2021 10:10 Ответить
ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули - Цензор.НЕТ 7166 поглянув у вікно. Не побачив ЖОДНОГО жигуля. Що ти мелеш?)))
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26.02.2021 10:16 Ответить
Ось перше посилання на найпопулярніші авто. Жигулів немає))))

Ось друге посилання. Жигулів немає.

Що за дурню ти пишеш?))) Досить рекламувати труни на колесах- вони однак нікому не потрібні.
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26.02.2021 10:22 Ответить
Вас действительно где то содержат изолированно от всех? Авто появились ещё в позапрошлом веке а не 2019 и 2018 году. И получается я писал о вас не абсурд что запретить все авто кроме лексусов максимум прошлогодних, так чего вы возражали? И да для вас с таким развитием интеллекта любое авто труна на колесах.
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26.02.2021 10:41 Ответить
Я розумію, що власники жигулів живуть у позаминулому столітті і опираються на статистику продажів минулого століття)) Проте ми живемо у 2021 році!!!
Ти сам хоч зрозумів, що намагаєшся пропіарити срані жигулі у той час, коли їх вже ніхто не купує?
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26.02.2021 11:17 Ответить
Краш-тест жигулів.
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26.02.2021 11:20 Ответить
Не будьте идиотом и прочтите ссылку там полное разъяснение о продажах новых авто в Украине за все годы вполоть до 18. Если вы забыли о чем речь идёт то напоминаю: какой-то идиот взжит что надо запретить жигули, а евробляхи это предел мечтаний. Причем когда лет пять назад пошел вал евроблях то среди них были и калины, ланосы и ещё какой-то тазик видел но модель не знаю мож гранта или ещё какое-то и навалом непонятно модельного металлолома который там вскоре и оказался. Вы ж об этом мечтаете? И про вашу жажду краштеста: не садитесь ни в какую машину просто бейтесь головой об стенку, если вам так хочется куда то врезаться, так вы меньше вреда другим принесёте. К сожалению вы скорее всего из нового поколения, которое выросло на хрустиках без прав, но которое не осталось по случайности под колесами фур, и по этому никогда не слышали о правилах и обслуживании транспортного средства и вся цель передвижения на авто это пробить им вместе с собой стену. Те кто постарше и начинал езду с мотоциклов то и знают как на дороге себя вести и идиотских наклонностей что то протаранить нет. Так о какой безопасности можно с вами вести речь?
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26.02.2021 12:35 Ответить
Змішались люди, коні, кулі. Тобі нудно? Розважати тебе діалогом я не буду. Вибач, проте з упоротими жигулєводами складно розмовляти- вони завмерли на тій точці розвитку, де жигуль- пік еволюції автопрому))) адіос. Якщо хочеш, можеш ще щось написати, тільки от читати це вже ніхто не буде (як і попередню кашу з слів без сенсу).
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26.02.2021 12:42 Ответить
Опять идиотизм о пике эволюции автопрома? Это конечно евробляху а ни как не жигули. И как у вас с логическим тупиком если жигуль на евробляхах? Какая машина лучше это решилось ещё чуть ли не в позапрошлом веке и выразил это кажется форд: лучшая машина это новая машина. А у нас к сожалению все упирается в доступность и поэтому в основной массе для каждого лучшая машина эта та на которой у него есть возможность ездить, потому что другой возможности просто нет. А все остальное, в том числе и безопасность зависит от водителя, обслуживания автомобиля и только в последнюю очередь от самого авто, потому что первые два это то на что мы влияем а на само авто в смысле конструкцию мы ни как повлиять не можем.
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26.02.2021 13:00 Ответить
Не стоит перегибать палку. Если ты купил машину, будь добр найти деньги на то что бы поддерживать в техническом состоянии, отвечающее нормам безопасности. Я в первый день, когда в Киеве выпал снег, насчитал 5 машин на летней резине. Несколько из них зависли на подьемах, сразу образовав пробку на несколько десятков машин. Нах. ты такой нужен на дороге, если создаешь неудобства и опасность??? Или прилетишь в мою машину, выйдешь и будешь рассказывать про семью, детей и что у тебя денег нет, думаешь мне легче от этого станет???
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25.02.2021 16:33 Ответить
Ну у вас понесло с фантазией. Если вы где-то вводили кого то на летней резине, то все аварии от этого? Тут не в резине скорее всего дело, а в возрасте водителя, но и это в данной трагедии не позволяет делать такие всеобъемлющие выводы. И на резину зимнию не молитесь, ее качества сильно зависят от возроста и дорожных условий. Так что будьте внимательны и осторожны на дороге, а не хамите другим.
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25.02.2021 17:00 Ответить
Мои предположения (не путайте с выводами) читайте выше, опять таки этого всего лишь моя точка зрения. И какой либо связи возраста с аварией я не вижу... Разве что у водителя были мысли что он более 50 лет за рулем и его самоуверенность сыграла злую шутку. Вы правы зимняя резина это не панацея а вот ее отсутствие это уже реальная угроза, поэтому я никогда не пойму людей, которые зимой ездят на летней резине...
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25.02.2021 17:09 Ответить
Вам можно предполагать а других критикуете за такие же предположения? Как то это неприлично кажется.
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25.02.2021 17:47 Ответить
Да, по ходу Вам много чего кажется... тут можно посоветовать только креститься, когда кажется.
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25.02.2021 18:27 Ответить
Точно так как и вам. Например почему-то вам показалось что владельцы жигулей не содержат автомобили в нормальном техническом состоянии. Крестились?
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25.02.2021 19:30 Ответить
Вот сейчас Вам нужно перекреститься... я разве такое говорил?
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25.02.2021 19:34 Ответить
Крестилась и лечите склероз если уж не помните что обсуждали.
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26.02.2021 06:06 Ответить
Я бы вам посоветовал не только креститься, но и еще пытаться вдумываться что написано а то я смотрю Вам половина показалась а вторую половину выдумали так как совершенно не поняли о чем идёт речь. Вынужден распрощаться, т.к. данный диалог утратил смысл и Вы меня немного утомили. Всего хорошего.
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26.02.2021 06:48 Ответить
Если вы не понимали о чём идёт диалог, то зачем вы влазили? Не стройте из себя обиженную глупость, если несли бред не втему то не обижайтесь и не отмазывайтесь что написали не то что написали, это очень глупо выглядит.
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26.02.2021 10:14 Ответить
Клуб фанатов синей изоленты и летней резины?
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25.02.2021 14:57 Ответить
Как это у хоплофобов - "нельзя раздавать украинцам автомобили, а то поубивают друг друга"
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25.02.2021 15:20 Ответить
😂😂😂
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25.02.2021 17:49 Ответить
в 70лет только на тазе куске гомна ехать....зимой..кто зимой ездит тот вообще лох..
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25.02.2021 15:40 Ответить
Дед с бабкой ну очень торопились... успели.
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25.02.2021 16:03 Ответить
По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 ..... За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы ..... посмертно ...
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25.02.2021 18:11 Ответить
 
 