ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковщине: два человека погибли. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Полиция расследует обстоятельства ДТП на Харьковщине, в результате которого погибли два человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом.
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "ВАЗ-21099" и рейсового автобуса сообщением "Харьков-Богодухов" произошло 25 февраля около 8 утра на автодороге "Харьков-Ахтырка" в селе Крысиное Богодуховского района.
На момент аварии в автобусе под управлением 42-летнего жителя Богодуховского района находилось 15 пассажиров, которые не пострадали.
71-летний водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-21099" получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности погибших.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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Ось друге посилання. Жигулів немає.
Що за дурню ти пишеш?))) Досить рекламувати труни на колесах- вони однак нікому не потрібні.
Ти сам хоч зрозумів, що намагаєшся пропіарити срані жигулі у той час, коли їх вже ніхто не купує?
Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 ..... За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы ..... посмертно ...