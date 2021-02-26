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Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 01

Вместе с командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко Хомчак встретился с командирами подразделений, выполняющих боевые задачи вдоль линии разграничения сторон.

Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 02
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 03
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 04

Читайте: Мы начали подготовку войск к боям в городской застройке, - Хомчак

Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 05
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 06

Во время поездки они также пообщались с украинскими защитниками и обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе выполнения боевых задач.

Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 07
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 08
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 09
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 10

Также смотрите: Признаков подготовки противника к наступлению на Донбассе нет, - Хомчак. ВИДЕО

Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 11
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 12

Также, главком проверил готовность военнослужащих и подразделений к выполнению поставленных задач, отметив высокую слаженность действий личного состава операции Объединенных сил.

Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 13
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 14

Читайте: Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак

Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 15

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Ну с Хомчаком всё ж понятно с самого начала. Как только прыстаркуватый дженераль обзавёлся молоденькой курочкой - всё! Служба побоку. Тем более, прыстаркуватому Шантеклеру молоденькая курочка ещё и яичко снесла - да он просто обязан хомячить, хомячить и хомячить МинОбороновские и ГенШтабовские активы (желательно - высоколиквидные) в уютное гнёздышко на благо и курочки, и яичка. Чтобы курочка с яичком не сбежала. А иначе, нафига молоденькой курочке прыстаркуватый Шантеклер? За безвозмездно нюхать его старческий пердёж?
Стыдоба-стыдобища !!!
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25.02.2021 16:54
+6
что-то ни одной маски...карантин послабили но не отменили...(или в маске героя не узнают)))
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25.02.2021 16:50
+3
На карту смотрит, как в Байкал!
Вся эта фото сессия напоминает анекдот про Чапаева, когда тот тащил ящик с картошкой и говорил, что в ящике план захвата противника....
Открыл ящик, достал картошку, разложил её на карту и говорит:
- Тут мы, а тут они.....
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25.02.2021 17:03
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что-то ни одной маски...карантин послабили но не отменили...(или в маске героя не узнают)))
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25.02.2021 16:50 Ответить
С масками явно есть проблема, зато судя по лицам без масок проблемы питания в ВСУ нет.
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25.02.2021 19:35 Ответить
Ну с Хомчаком всё ж понятно с самого начала. Как только прыстаркуватый дженераль обзавёлся молоденькой курочкой - всё! Служба побоку. Тем более, прыстаркуватому Шантеклеру молоденькая курочка ещё и яичко снесла - да он просто обязан хомячить, хомячить и хомячить МинОбороновские и ГенШтабовские активы (желательно - высоколиквидные) в уютное гнёздышко на благо и курочки, и яичка. Чтобы курочка с яичком не сбежала. А иначе, нафига молоденькой курочке прыстаркуватый Шантеклер? За безвозмездно нюхать его старческий пердёж?
Стыдоба-стыдобища !!!
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25.02.2021 16:54 Ответить
Военный совет в Филях. Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС - Цензор.НЕТ 9592
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25.02.2021 17:00 Ответить
На карту смотрит, как в Байкал!
Вся эта фото сессия напоминает анекдот про Чапаева, когда тот тащил ящик с картошкой и говорил, что в ящике план захвата противника....
Открыл ящик, достал картошку, разложил её на карту и говорит:
- Тут мы, а тут они.....
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25.02.2021 17:03 Ответить
Оце подiя!!!
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25.02.2021 17:04 Ответить
Оце новина!!!
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25.02.2021 17:05 Ответить
вакцинацию шмурдяком на солдатах полетел проталкивать гадина...
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25.02.2021 17:12 Ответить
"А впереди командир на белом коне... " Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС - Цензор.НЕТ 4067
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25.02.2021 19:11 Ответить
Главное умняк залепить на селфи!
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25.02.2021 19:25 Ответить
Турыст гребанный! Порох на фронте чаще был, чем этот герой-любовник!

Плох был вам Муженко, который с фронта не вылазил и в бой сам ходить не брезговал???
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25.02.2021 22:41 Ответить
война... а они цирк с фотографиями устроили... ПРИДУРКИ!
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26.02.2021 06:38 Ответить
 
 