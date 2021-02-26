Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вместе с командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко Хомчак встретился с командирами подразделений, выполняющих боевые задачи вдоль линии разграничения сторон.
Во время поездки они также пообщались с украинскими защитниками и обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе выполнения боевых задач.
Также, главком проверил готовность военнослужащих и подразделений к выполнению поставленных задач, отметив высокую слаженность действий личного состава операции Объединенных сил.
Топ комментарии
+7 Гранд Идальго
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+3 AbOriginal_UA
показать весь комментарий25.02.2021 17:03
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Стыдоба-стыдобища !!!
Вся эта фото сессия напоминает анекдот про Чапаева, когда тот тащил ящик с картошкой и говорил, что в ящике план захвата противника....
Открыл ящик, достал картошку, разложил её на карту и говорит:
- Тут мы, а тут они.....
Плох был вам Муженко, который с фронта не вылазил и в бой сам ходить не брезговал???