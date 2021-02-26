Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вместе с командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко Хомчак встретился с командирами подразделений, выполняющих боевые задачи вдоль линии разграничения сторон.







Читайте: Мы начали подготовку войск к боям в городской застройке, - Хомчак





Во время поездки они также пообщались с украинскими защитниками и обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе выполнения боевых задач.









Также смотрите: Признаков подготовки противника к наступлению на Донбассе нет, - Хомчак. ВИДЕО





Также, главком проверил готовность военнослужащих и подразделений к выполнению поставленных задач, отметив высокую слаженность действий личного состава операции Объединенных сил.





Читайте: Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак