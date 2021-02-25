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Львовщина (2682) Россия (91250) СБУ (18677) боты (62)

На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Киберспециалисты СБУ блокировали на Львовщине деятельность "ботоферм", которые использовались спецслужбами Росии для распространения деструктивного контента в Украине.

Об этом сообщило ГУ СБУ Львовщины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники СБУ установили, что несколько жителей региона организовали работу так называемых "ботоферм". Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу. Используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов, злоумышленники создавали анонимные виртуальные аккаунты. Через них они распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти. Также осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

На Львовщине СБУ блокировала ботофермы, которыми руководили из РФ 01

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по адресу расположения телекоммуникационного оборудования. В ходе следственных действий изъята компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт операторов мобильной связи.

Ведется досудебное следствие.

На Львовщине СБУ блокировала ботофермы, которыми руководили из РФ 02

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Топ комментарии
+29
Я помітив одну річ, що Порохоботам не лайкають ні зєбіли ні кацапи, а ось між кацапами та зєбілами-любовь, гармошка і лішбинеПорошенко. Так , що ти там за ботоферми бекав?
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25.02.2021 17:09
+12
Главное, шоб твои любовники с бабалайками и лаптями не подтягивались.
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25.02.2021 17:18
+11
На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 5927
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25.02.2021 17:16
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Правила форума Совет форумчан
Це піпєц! У Львові! Кацапські ботоферми! 😲
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25.02.2021 17:01 Ответить
Бабло победило патриотизм. Удивлен?
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25.02.2021 18:33 Ответить
Ні. За останні років 7 до Львова рвонуло купа донбаситів з грішми. А Садовий набудувпв до холєри нових будинків. Тому щось подібне мюслід було очікувати. Тільки до чого тут патріоти?
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25.02.2021 18:54 Ответить
думаю"понаєхавші" власне забезпечили Андрію "доля" перемогу..
андрійко у вишиванці,але НІКОЛИ ніде не казав,що він патріот України....

Он сразу перешел на русский. Причем уровень у него - диктора первого канала центрального телевидения России.

https://ua.tribuna.com/football/1093820247-boris-kolesnikov-uroven-russkogo-yazyka-sadovogo-diktor-pervogo-kanala.html?utm_source=ukr&fbclid=IwAR3kzbeMrTsXsXaMmWM4LI7N-xmpMW9ShXGJ769ARw8mAyYVUUL7snUbqyY
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25.02.2021 19:59 Ответить
Ще з совєцьких часів залишилось купа гебні, відставних офіцерів сов. армії, є багато їхніх нащадків.
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25.02.2021 20:00 Ответить
Опаньки... На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 2345
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25.02.2021 17:03 Ответить
закрываю ботофермы каждый день, которые сеют панику и поклепы против нашей родной власти..
это хорошо, ВОТ только мне такие не попадались в инете
сепарские видно - да они и не скрываются, типа всяких там Новоросий, Зиков и Наших, а вот таких вот хитрых не встречал..
Куда идти за ними, что бы посмотреть на это чудо не подскажите?
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25.02.2021 17:03 Ответить
Читай цензор внимательнее. На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 1429
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25.02.2021 17:04 Ответить
Домой. В Колпино. На трамвайчике.
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25.02.2021 17:10 Ответить
Соевые ботофермы ?
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25.02.2021 17:03 Ответить
Я помітив одну річ, що Порохоботам не лайкають ні зєбіли ні кацапи, а ось між кацапами та зєбілами-любовь, гармошка і лішбинеПорошенко. Так , що ти там за ботоферми бекав?
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25.02.2021 17:09 Ответить
Ты тоже сделал такой вывод... значит и мне не показалось! На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 4384
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25.02.2021 17:11 Ответить
Ты мне тоже не лайкаешь.
За что тебе ОГРОМНОЕ и жирное спасибо! На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 3022
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25.02.2021 17:12 Ответить
Кстати, у тебя уже три любовника с бандурами. На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 4419
Сейчас ещё подтянутся с бубнами.
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25.02.2021 17:14 Ответить
Главное, шоб твои любовники с бабалайками и лаптями не подтягивались.
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25.02.2021 17:18 Ответить
А вот и шестой с маракасами. На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 7349
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25.02.2021 17:25 Ответить
Не, шестой, а точнее - полшестого, вот он. На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 7925
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25.02.2021 17:28 Ответить
На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 628
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25.02.2021 17:33 Ответить
На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 7930

На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 8653
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25.02.2021 17:31 Ответить
Та кому їхні лайки тут " всрались" .!? Нехай ставлять їх у себе на лобі . На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 7276 .
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25.02.2021 18:16 Ответить
ЗЄбанат, на Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ. СКРИНШОТЫ

https://censor.net/ru/news/3248087/na_zelenskogo_rabotaet_set_iz_bolee_chem_20_pablikov_i_100_botov_smi_skrinshoty
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25.02.2021 17:13 Ответить
жители... но возможно и не львовяне! (там понаехавших не мало)
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25.02.2021 17:04 Ответить
Беженцы с востока, которые сбежали от обстрелов....
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25.02.2021 17:05 Ответить
Да какая разница, жители-не жители... На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 4458
Главное - ники бы узнать. На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 1649
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25.02.2021 17:09 Ответить
Хвилюєшся за своїх?
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25.02.2021 17:36 Ответить
;...Через них они распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти. Источник: https://censor.net/ru/p3250118
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25.02.2021 17:05 Ответить
Нынешнюю власть и дискредитировать не нужно. Она все сделает сама, быстро и качественно.
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25.02.2021 17:12 Ответить
Ситуація в Україні стабільна, народ обожнює свого Лідера- Володимира Зеленського, котрий є найвеличнішим з усіх світових політиків!
Тьху, ля.
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25.02.2021 17:07 Ответить
Именно это они и писали.
Обожателей здесь, вроде бы, должно поубавиться. На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 2161
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25.02.2021 17:10 Ответить
Васіліса, ти щось сильно активний, після того як тебе зробили пасивним На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 4982
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25.02.2021 17:21 Ответить
Йому сподобалося певно...
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25.02.2021 17:25 Ответить
Хоть ты не плюйся. И так все из-за них уже заплевано. На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 8066
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25.02.2021 17:13 Ответить
На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 5927
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25.02.2021 17:16 Ответить
Нє, не так треба писати. Треба писати якось так:
Слава Сонцеликому Бубочці!
Нє. при згадуванні Бубочки втрачається пафос. Тому краще простіше: Слава Сонцеликому! (Тут ще проситься смайлик з поклоном). Або (коли настрій паршивий) Лунопикому.
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25.02.2021 17:55 Ответить
На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 7460
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25.02.2021 17:11 Ответить
Так... саша паламарчук не из Львова...
Смотрим дальше, кто ж пропал? На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 7099
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25.02.2021 17:16 Ответить
На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 1647
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25.02.2021 17:18 Ответить
На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 5585
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25.02.2021 20:00 Ответить
"дискредитации украинской власти"

Невже переплюнули Зеленського?
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25.02.2021 17:15 Ответить
Хто ісчіз з Цензора?
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25.02.2021 17:18 Ответить
пидлога маккаши? На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 1680
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25.02.2021 17:19 Ответить
Игорь д?
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25.02.2021 17:32 Ответить
Д із Дніпра.
В нього донька в партії зеленського.
А цей із Запоріжжя.
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25.02.2021 17:37 Ответить
Михайло Фьодоров, голова ботоферми ;ЗЕ!диджитал:
; О диджитал-команде Зе!
У нас работает одна и та же команда на все социальные медиа. У нас нет распределения, кто конкретно отвечает за FB, Instagram и т. д.
У нас есть два копирайтера, которые готовят контент и для FB, и для Instagram, и для Telegram, и для Twitter. Есть тимлидер, который ими руководит. Эти же люди пишут email-рассылки.
У нас есть наши собственные медиа. Это FB, наш официальный Instagram, наш официальный телеграм-канал и Twitter. Еще у нас есть два YouТube-канала - Зе!президент на 210 тысяч подписчиков и "Команда Зеленского" на 20 тысяч.
К диджиталу я отношу нашу базу email'ов, потому что это 540 тысяч адресов.
Недавно попалась старая статья диджитал-руководителя кампании Навального. В Москве на последних выборах, когда он баллотировался, у них база была всего на 50 тысяч email'ов.
Еще есть медиа разных стран. Это страницы FB, Instagram, Telegram в разных странах. Мы объединили их в одну группу - это Зе!World

У нас есть куратор по Израилю, Америке, Австралии, Японии, Канаде и так далее. К
Мы выделили юристов каждому сообществу, они отвечают на вопросы - как голосовать, как стать наблюдателем в этой стране и так далее.Диджитал-координатор есть у каждого этого сообщества, каждого города.Есть карта, есть ссылки на все страницы регионов. Мы ведем внутренний рейтинг, кто больше подписчиков соберет. Таким образом за 1 секунду мы сразу на тысячи сообществ разносим нужные нам посылы.;
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25.02.2021 17:25 Ответить
...от би так і на порохофермі зорганізувались.
Це ж називається медіапідтримка влади і інформаційний супровід - донесення власних(!) месиджів, і роз'яснення стратегії і кроків влади. Все норм.
А на порохофермі що? Знай накидай лайно на вентилятор. Об_ирай владу, та кидай какульками у всіх, хто не молиться на сивочолого баригу.
Є різниця? Отож!
Але коли соя в макітрі - хіба зрозумієш різницю? Правда хлопці-порохоботці?
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25.02.2021 17:45 Ответить
Твоя влада і сама добре обсирається. А от те що тебе утримують з моїх податків у мене захвату таки не викликає.
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25.02.2021 17:55 Ответить
...така безапеляційна впевненість, вказує на розумову обмеженість.
З твоїх податків, якщо ти ще десь, окрім порохоферми, працюєш мене не утримують. Бо я працюю і отримаю чесно зароблену зарплатню, сплачуючи сам податки.
А твоє пустопорожнє ляпання по клавіатурі, тільки підтверджує сказане мною вище.
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25.02.2021 18:05 Ответить
То Фьодоров тобі не платить?
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25.02.2021 18:08 Ответить
...хто такий Фьодоров? Чому не Сидоров? І звідки твоя хвороблива фантазія?
Аби щось стверджувати, трема мати принаймні мінімум інформації, і хоча б зачатки інтелекту...
Вам там що, на фермі, якісь спеціальні пігулки видають, від яких ви самі собі видаєтесь "красівими і страшенно вумними"?
Цирк на дроті...
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25.02.2021 18:30 Ответить
Куратор ;ЗЕ!диджитал;.
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25.02.2021 18:36 Ответить
...ваша біда, панове порохоботи, що ви, підсвідомо, усіх приміряєте на себе.
Уявити, що пересічна людина, у вільний від роботи час, має бажання, і має можливість висловити свою думку з того чи іншого приводу (навіть просто постібатись із вас), виключно із "спортивного", світоглядного інтересу, чи "просто під настрій" - типовий працівник порохоферми не може по визначенню. Звідси і ваші проблеми, що із разу в раз виставляєте себе у непривабливому вигляді.
Навіть не сумніваюсь, що більшість із сказаного, ти осмислити і прийняти не в змозі - та і байдуже.
Можливо хтось із пересічних користувачі погоджується, або навпаки, піддає сумніву, мої спостереження і зробить власні висновки що до такого явища, як "порохоботизм". На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 6085
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25.02.2021 19:36 Ответить
У тебе проксі відклеївся.
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25.02.2021 19:38 Ответить
...капець. Воно ще і жартувати намагається. На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 5744
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25.02.2021 20:43 Ответить
порохобота "заткало".. На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 3287
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25.02.2021 23:02 Ответить
А у вас нема сечі уявити, що люди з протилежною позицією теж можуть висловлювати власну думку від придушуй - бо смороду не можуть спокійно бачити борошна, яке несе країні зелена влада?
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25.02.2021 20:10 Ответить
На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 129
У черговий раз утверджуюсь у думці, що порохобот - синонім поняття "вузьколобий".
Ти все продовжуєш тулити свої бородаті недолугі "тести", на які поведеться хіба зовсім заяложена, тупа москворота шмата... Бо не в змозі второпати, що звертаєшся до людини, для якої українська - рідна мова.
Повторю вище сказане: "Вам там що, на фермі, якісь спеціальні пігулки видають, від яких ви самі собі видаєтесь "красівими і страшенно вумними"?"
Продемонструй більш яскраво борошна порохобота, роди щось свіженьке, хоча у тебе нема сечі на щось нове, по визначенню...
Мандруй мимо...
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25.02.2021 20:41 Ответить
Непогано. Схоже, узеленського підвищення кваліфікації
(зрозуміли, що боти-папуги "не я, а ты..." - це якось зуйово працює?)
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25.02.2021 20:58 Ответить
...це прямо свято якесь.) Замість визнати, що обі_рався, чолов'яга продовжує вдавати "красавчіка", який наче керує ситуацією, продовжуючи продукувати дурниці.
НЕ НАТЯГУЙ НА ІНШИХ СВОЮ ХЛАМИДУ! Окрім ...ботів, існує багато пересічних громадян, які керуються здоровим глуздом і власними інтелектуальними ресурсами. Але такі, "заряджені" як ти, розумники - не спроможні уявити , що можна існувати без "методичок", "кураторів" і поза "ботофермами".
Не знаю, як там "узеленського" - у сивочолого явна криза з адептами і їх спроможністю витягти його рейтинг із болота... І це не може не радувати.)))
Бувай, "красавчік".
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25.02.2021 21:46 Ответить
Але такі, "заряджені" як ти, розумники - не спроможні уявити , що можна існувати без "методичок", "кураторів" і поза "ботофермами".

...
сказав персонаж на ім'я Детект та прізвище Порохотягів На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 5520
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25.02.2021 22:14 Ответить
...) прикинь! Не "ЗеДетект Порохотягів", а просто Детект...!!! Віриш? ПРОСТО Детект!!! На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 6840
Це весело бути "вільним художником" та ще і з ніком, на який так славно клюють рибки, на яких він і розрахований.
Гарний вечір. Дякую, що не розчарував! На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 7253
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25.02.2021 22:52 Ответить
Це ж наш старий знайомий Лєанід Днєпр.
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25.02.2021 23:09 Ответить
я б не витрачав стільи букв на упоротих релігійних прихильників Петра..
це не має змісту..
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25.02.2021 23:05 Ответить
Це більше нагадує процес стрижки поросяти: вереску багато, а вовни й не дуже видно На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 4365.
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25.02.2021 17:50 Ответить
А почему СБУ, а не "киберполиция", руководимая мужем венедиктовой, получившим матпомощь компенсацию из наших карманов? Не хватило?
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25.02.2021 17:40 Ответить
Снова петяботов щимят.
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25.02.2021 17:43 Ответить
Цікава річ- зникають зебіли.
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25.02.2021 19:40 Ответить
Ох вже ці петялизи, навіть слово дебіли с помилками пишуть. Дебіли, що з них взяти.
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25.02.2021 19:42 Ответить
Той прикрий випадок, коли хочуть чавити порохоботів - але під роздачу раптом потрапляють свої (зебіли і бавовна).
Залишилось тільки замовити філіжанку кави ☕
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25.02.2021 20:03 Ответить
,,,) як там кава, не вистигла? На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 1342
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25.02.2021 21:51 Ответить
вони ж самі"підставляються" На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 3746
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25.02.2021 23:06 Ответить
Вот это я понимаю дешевая "рабочая сила". Иначе зачем открывать ботоферму во Львове если можно открыть в России?
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25.02.2021 23:50 Ответить
 
 