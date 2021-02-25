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Предупреждена попытка сбыта партии оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Предупреждена попытка сбыта партии оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время спецоперации в Киеве оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали торговца оружием при попытке незаконного сбыта боевых средств поражения.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, злоумышленник пытался нелегально реализовать представителям криминальных кругов:

автомат Калашникова;

два пистолета-пулеметы Sa vz. 26 "Vizor";

десять гранат РГД-5 и Ф-1;

девять запалов ручных гранат УЗРГ;

2, 3 тыс. патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

По оперативной информации, клиентов торговец оружием подыскивал через личные связи, в том числе в криминальной среде.

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Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предупреждена попытка сбыта партии оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов в Киеве, - СБУ 01
Предупреждена попытка сбыта партии оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов в Киеве, - СБУ 02
Предупреждена попытка сбыта партии оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов в Киеве, - СБУ 03
Предупреждена попытка сбыта партии оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов в Киеве, - СБУ 04
Предупреждена попытка сбыта партии оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов в Киеве, - СБУ 05
Предупреждена попытка сбыта партии оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов в Киеве, - СБУ 06
Предупреждена попытка сбыта партии оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов в Киеве, - СБУ 07

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению источников поступления оружия и привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.

Автор: Ірина Дашківська
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задержали , молодцы , а дальше че будет ?
если это дело организовали воры или чурки , то всех фигурантов отпустят , потому что и те и другие обладают неприкосновенностю
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25.02.2021 17:19 Ответить
ну если здесь почему то участвовала вб сбу то продавец сам сбушник .
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25.02.2021 17:42 Ответить
Новость дубль два. Вчера об этом задержании сообщала пресс-служба МВД. А сегодня пресс-центр СБУ. Так что количество выявленных доблестными правоохоронцями нелегальных стволов, гранат и взрывчатки смело умножайте на два! Как минимум.
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25.02.2021 19:42 Ответить
 
 