Предупреждена попытка сбыта партии оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Во время спецоперации в Киеве оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали торговца оружием при попытке незаконного сбыта боевых средств поражения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, злоумышленник пытался нелегально реализовать представителям криминальных кругов:
автомат Калашникова;
два пистолета-пулеметы Sa vz. 26 "Vizor";
десять гранат РГД-5 и Ф-1;
девять запалов ручных гранат УЗРГ;
2, 3 тыс. патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
По оперативной информации, клиентов торговец оружием подыскивал через личные связи, в том числе в криминальной среде.
Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению источников поступления оружия и привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.
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если это дело организовали воры или чурки , то всех фигурантов отпустят , потому что и те и другие обладают неприкосновенностю