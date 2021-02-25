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Киевская область (3537) растрата (222) СБУ (18677)

На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Исправные авиационные запчасти списывали как непригодные, якобы "ремонтировали" на подконтрольных фирмах, перебивали у них серийные номера и покупали для завода как новые.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По указанию руководства подчиненные систематически списывали пригодное к эксплуатации военное имущество, в частности, авиационные запчасти самолетов, находившихся на госпредприятии.

Чиновники действовали через подконтрольные коммерческие структуры. Подрядчики фиктивно ремонтировали детали, а списанные запчасти через изменение аутентичных серийных номеров "превращали" на новые. Руководство завода в полном объеме оплачивало "ремонт", а также за счет госпредприятия закупало списанные запчасти как новые по завышенным ценам", - сказано в сообщении.

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По данным следователей, ущерб от деятельности участников схемы составляет 100 млн гривен.

"Правоохранители провели санкционированные обыски в помещениях завода, офисах подконтрольных фирм, а также по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъята финансовая документация, подтверждающая противоправную деятельность, и большая сумма наличных в валюте", - сообщили в СБУ.

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Производство расследуют по по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.

На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ 01
На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ 02
На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ 03
На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
шо, снова свинарчуки?)
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25.02.2021 17:52
+9
"Барыга" - это скупщик краденого. Здесь не просто воровство ,а диверсия ! И за это надо расстреливать!!"!
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25.02.2021 18:24
+8
и завхозов.

особенно в Офисе преЗЕдента
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25.02.2021 18:04
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барыги
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25.02.2021 17:52 Ответить
"Барыга" - это скупщик краденого. Здесь не просто воровство ,а диверсия ! И за это надо расстреливать!!"!
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25.02.2021 18:24 Ответить
что ты несешь! обычная процедура, которую тупое лошье из СБУ с 6 классами и левыми дипломами не понимает. запчасть к росийскому самолету МИГ. купить ее невозможно! со склада ставить нельзя, вышел срок гарантии. направляют на ресторацию на фирму с лицензией. платят по смете, даже если ничего не делают и только ревизия. получают как новую с документами, и можно устанавливать. теперь фирма дала гарантию. а это сказака-фуфло точно такое как про "свинарчуков" и контрабандой в 7 раз! лапша для быдла.
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25.02.2021 22:15 Ответить
И это правильно! Отправляют на " РЕСТОРАЦИЮ" и сильно рестарируют.....Только деталь имеет срок годности после чего не подлежит к использованию! И не зря это придумали люди с правыми дипломами !
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25.02.2021 22:26 Ответить
с тобой дискутировать не собираюсь, у меня правые, аж 2шт, у тебя вижу 8 сш. ядерные блоки АЭС имеют срок службы 20 лет. после чего должны демонтироваться. но, уже десяткам блоков построенным в СССР, продлили срок эксплуатации. для этого- останов, ревизия, замены, испытания на режимах, пуск, подключение.
пс. детали не имеют срок годности, это тебе не сарделька.
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25.02.2021 23:00 Ответить
Нужно проверить всех электриков! На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7480
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25.02.2021 17:52 Ответить
и завхозов.

особенно в Офисе преЗЕдента
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25.02.2021 18:04 Ответить
На державному оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2262
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25.02.2021 18:31 Ответить
шо, снова свинарчуки?)
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25.02.2021 17:52 Ответить
нііі на цей раз Соросята)
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25.02.2021 17:59 Ответить
А что, на гос.предприятиях встречаются не свинарчуки?
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25.02.2021 18:00 Ответить
Это не отменяет залета свинарчуков и закрытие глаз на это самого президента.
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25.02.2021 21:19 Ответить
Информация исчерпывающая На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6563. За некоем предприятии, некто воровал . Таких "разоблачений" СБУ каждый день может десяток сочинять.
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25.02.2021 17:57 Ответить
если кто-то кое-где у нас порой

честно жить не хочет ...
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25.02.2021 18:05 Ответить
...грабил бедную страну
с бандою министров.
И высокие награды
вешал всем подряд
На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7175
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25.02.2021 18:15 Ответить
А у нас в стране есть хоть одна государственная структура, где нет коррупции !?
Знатоки, ваш ответ !
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25.02.2021 17:58 Ответить
и только это имеет значение
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25.02.2021 18:15 Ответить
Вот тут сейчас главное погромче орать "А зато Свинарчук!!!"
Совет бесплатній. Не благодарите.
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25.02.2021 18:05 Ответить
А чего удивляться? У нас везде так. И пароходы и локомотивы ремонтируют точно так же.
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25.02.2021 18:09 Ответить
Если кто-то кое где у нас порой...
А шо там кукарекают на эту тему борцуны типа серлещ, мустафа?
А, вспомнил, им бубочка рот закрыл в виде 200-300 тыщ зряплаты в месяц в разных наблюдательных советах. Это-же не на Пороха кукарекать.
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25.02.2021 18:13 Ответить
У нас в Николаеве в одной из военных частей начальник ГСМ склада за пол года заработал на новую квартиру, машину и всей семье по последнему айфону купил. Рассказал по секрету товарищ, который там служит. И это во время войны. А самое главное что рассказывал об этом с восхищением, типа какой он молодец, это в порядке вещей в армии.
Не будет жизни в этой стране с такими людьми
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25.02.2021 18:14 Ответить
да, где каждый хочет хапнуть?
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25.02.2021 18:16 Ответить
шота сумма смешная на авиазапчастях
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25.02.2021 18:37 Ответить
А какая рентабельность?
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25.02.2021 19:03 Ответить
Да ладно, им всего лимонов ну пять досталось. Простить и отпустить.
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25.02.2021 19:21 Ответить
Смешно читать коменты людей которые не в теме.
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25.02.2021 19:23 Ответить
Почему, мы еще не в НАТО)))))
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25.02.2021 20:15 Ответить
Гнидо-мародери...
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25.02.2021 20:30 Ответить
Это госизмена? - Да.
Причем 100% с отягчающими обстоятельствами.
В украине нет расстрельных приговоров и палачей - возможно нужно частных исполнителей приговоров если не работают суды.
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26.02.2021 13:15 Ответить
Значит все запчасти перекатили в щучьему велению в Россию!!!
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26.02.2021 16:02 Ответить
 
 