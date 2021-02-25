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Ирпень (359) медицина (2450) Япония (1240) ВСУ (5141)

Япония передала в военный госпиталь в Ирпене стационарный рентгеновский аппарат. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Здоровье

Правительство Японии передало в Военно-медицинский клинический лечебно-реабилитационный центр Минобороны Украины в г. Ирпень современный стационарный рентгеновский аппарат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Вооруженные силы Украины в качестве международной технической помощи получили стационарный рентгеновский аппарат Canon ZEXIRA с дистанционным управлением для помощи в противодействии COVID-19", - говорится в сообщении. 

Специализированный рентгеновский аппарат Canon ZEXIRA с дистанционным управлением позволяет четко контролировать дозу излучения, дистанционно управлять всеми процессами с быстрым и мобильным получением цифрового результата.

Япония передала в военный госпиталь в Ирпене стационарный рентгеновский аппарат 01

Посол Японии в Украине Кура Такаши отметил, что воины, которые защищают Украину на Донбассе, - это настоящие герои, и он восхищается их героическими поступками. Дипломат выразил уверенность, что предоставленное медицинское оборудование принесет пользу для лечения украинских военнослужащих.

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Также посол обратил внимание, что начиная с 2014 года Япония оказала помощь Украине в размере $56 млн, 10% из этой суммы - украинским военнослужащим. Он заверил, что сотрудничество государств продолжится и дальше.

Япония передала в военный госпиталь в Ирпене стационарный рентгеновский аппарат 02

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Автор: Володимир Янченко
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Япония передала в военный госпиталь в Ирпене стационарный рентгеновский аппарат - Цензор.НЕТ 2115
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25.02.2021 19:24 Ответить
Щиро дякуємо.
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25.02.2021 19:28 Ответить
Левые люди помогают Украине.
Порошенко за собственные деньги помогал армии.
Что сделал бубочка, с его миллионами ?
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25.02.2021 19:28 Ответить
Кстати, место там шикарное. Курорт.
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25.02.2021 20:04 Ответить
Слава Японії !
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25.02.2021 23:52 Ответить
Японцы молодцы, они поддерживают всех, кто борется против оккупанта Курил
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26.02.2021 04:52 Ответить
 
 