Япония передала в военный госпиталь в Ирпене стационарный рентгеновский аппарат. ФОТО

Правительство Японии передало в Военно-медицинский клинический лечебно-реабилитационный центр Минобороны Украины в г. Ирпень современный стационарный рентгеновский аппарат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Вооруженные силы Украины в качестве международной технической помощи получили стационарный рентгеновский аппарат Canon ZEXIRA с дистанционным управлением для помощи в противодействии COVID-19", - говорится в сообщении.

Специализированный рентгеновский аппарат Canon ZEXIRA с дистанционным управлением позволяет четко контролировать дозу излучения, дистанционно управлять всеми процессами с быстрым и мобильным получением цифрового результата.

Посол Японии в Украине Кура Такаши отметил, что воины, которые защищают Украину на Донбассе, - это настоящие герои, и он восхищается их героическими поступками. Дипломат выразил уверенность, что предоставленное медицинское оборудование принесет пользу для лечения украинских военнослужащих.

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Также посол обратил внимание, что начиная с 2014 года Япония оказала помощь Украине в размере $56 млн, 10% из этой суммы - украинским военнослужащим. Он заверил, что сотрудничество государств продолжится и дальше.

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