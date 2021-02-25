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В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Здоровье

Сегодня в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики COVID-19 - AstraZeneca, в количестве 7200 доз. Врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19 01
В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19 02

Завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности. Вакцинация проводится в два этапа, второй примерно через восемь-двенадцать недель после первого.

В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19 03
В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня

В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19 05
В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19 06

Следует отметить, вакцинация - полностью добровольная. Сначала, все пациенты проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется есть ли противопоказания к вакцинации. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины.

В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19 07

Читайте: За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Бедные наши вояки...
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25.02.2021 20:15
+9
Молись, пліснява, щоб у наших хлопців побічного ефекту не було від вашого неапробованого фуфломіцину.
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25.02.2021 20:23
+8
а какие компоненты этой вакцины?


Там есть любые компоненты !!!

У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2273



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25.02.2021 20:39
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Бедные наши вояки...
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25.02.2021 20:15 Ответить
Откатным дерьмом подневольных ширяют. гниды...
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25.02.2021 20:15 Ответить
Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины. - цитата

а какие компоненты этой вакцины? (чисто интересно)
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25.02.2021 20:17 Ответить
а какие компоненты этой вакцины?


Там есть любые компоненты !!!

У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2273



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25.02.2021 20:39 Ответить
У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9996
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25.02.2021 21:50 Ответить
Молись, пліснява, щоб у наших хлопців побічного ефекту не було від вашого неапробованого фуфломіцину.
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25.02.2021 20:23 Ответить
Не здивуюсь, якщо виявиться, що це запланована акція, щоб наших військових зробити небоєздатними.
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25.02.2021 20:23 Ответить
Читал шо за день сделали 160(нет, не триллионов) уколов?

А ВСУ все обколят за неделю, так что ты прав - привезли отраву и всем за неделю вколют, а в апреле Путин нападет, а солдаты все с температурой = ты бегаешь с автоматом)
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25.02.2021 20:35 Ответить
Сподіваюсь, більшості військових вистачить розуму відмовитись. Таке право в них повинно бути. Теоретично.
Лікарі он вже відмовляються масово.
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25.02.2021 20:37 Ответить
Ну да. А также мона не идти на пост - "стреляли". Или не залезть в окоп - "летали". И вообще надо шоп солдат сам решал - воевать или нет, или стрелять/нет.

Как представляешь необязательность укола? типо половина будет заражаться, а половина(возможно) нет? А вот кстати, только что прочитал, это м.б. и диверсия.(3 части там)

https://defence-line.org/2021/02/pandemiya-itogi-podvedem-chast-1/
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25.02.2021 21:53 Ответить
Заражатися чим і від кого? Немає доказів, що вакцина якось впливає на вірогідність інфікуватися чи інфікувати.

"Как представляешь необязательность укола?"

А як ти уявляєш, щоб будь-яке медичне втручання було примусовим? Це за яким законодавством? Чи за якою міжнародною конвенцією?
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26.02.2021 01:07 Ответить
между собой невакцинированные будут. а ввакцинированные, писало тут, шо вроде как вполне переносят.

А за каким зак-ством забривают в армию?

Не говоря уже о том что контрактники чет там подписывали(добровольно) и там наверное чет такое написано об этом? а если и нет, то как ты представляешь - пошел служить, или даже на работу - это делаю, а это не нравится и пшлифсенах?
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26.02.2021 07:27 Ответить
Скажуть "член смоктати", то також виконувати? Чувак, полистай трохи закони, не можна ж бути таким юридично безграмотним.
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26.02.2021 11:04 Ответить
"между собой невакцинированные будут. а ввакцинированные, писало тут, шо вроде как вполне переносят."

антинаукова маячня
вакцина лише зменшує вірогідність важкого перебігу (якщо вірити виробникам)
на вірогідність же інфікуватися чи інфікувати вона ніяк не впливає
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26.02.2021 11:06 Ответить
Люди доверяют этим вакцинам не больше чем ворам, через которых они закупались.
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25.02.2021 20:24 Ответить
Вакцина проти коронавірусу CoviShield прибула в Луганську та Донецьку області, а перші щеплення військовим у зоні ООС зроблять вже сьогодні, 25 лютого. Про це повідомляє "Громадське".

"Вакцина CoviShield, розроблена AstraZeneca, прибула до Луганської та Донецької областей. Перші щеплення військовим на передовій зроблять вже 25 лютого."
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25.02.2021 20:24 Ответить
Понятно.
Бойцов ВСУ начали вакцинировать Святой водой из Ганга.
Ну-ну...
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25.02.2021 20:30 Ответить
Прям аж из Ганга?! У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9611 Да наврядли-скорее с ближайшего аптечного склада привезли антибиотики или другое плацебо( с истекающим сроком годности) и нацепили на них соответствующие этикетки!!! У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 184Ведь у советских врачей и их последователей есть и папы с мамой,и дети...и их жизни и здоровье им дороже,чем какого солдатика!Конечно не все врачи гады...но блат и кумовство никто не отменял!! У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8991
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26.02.2021 17:34 Ответить
В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9920
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25.02.2021 20:25 Ответить
вакцінацією - по ковіду та нехлюйству!
залізний кінь іде на зміну селянській конячці!
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25.02.2021 20:36 Ответить
..Шановні це ТРЕБА знати ..якщо Вам щось "нав"язують" -- для прикладу ВАКЦИНАЦІЯ ..



.Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334...
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25.02.2021 21:35 Ответить
Парламентська асамблея Ради Європи
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
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25.02.2021 21:35 Ответить
На какой помойке нашли лоток с непонятно чем,стоящий на столе и где обучали этих коновалов делать подкожную инъекцию перпендикулярно поверхности кожи?Они и внутривенно котят,как в голливудских фильмах,просто втыкая иглу в руку?Это феерический писец.
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25.02.2021 21:56 Ответить
Дай Боже, шо це все-таки фізрозчин.
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25.02.2021 23:35 Ответить
А где на этих фотках тело "Зеленский"?
Сначала обещало уколоться ПЕРВЫМ!!!
Потом вместе с в.с. - как их говнокомандующий!
Що,чмошник зеленорогий,вакцин не та - сцыкотно? Зелюнчик обосрунчик?
Писюнист обосратушкин!
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25.02.2021 22:10 Ответить
Немцы отвергают вакцину от AstraZeneca, предпочитая продукт Pfizer-BioNTech
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26.02.2021 13:50 Ответить
 
 