В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Здоровье
Сегодня в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики COVID-19 - AstraZeneca, в количестве 7200 доз. Врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности. Вакцинация проводится в два этапа, второй примерно через восемь-двенадцать недель после первого.
Следует отметить, вакцинация - полностью добровольная. Сначала, все пациенты проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется есть ли противопоказания к вакцинации. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины.
Пожалуйста, подождите...
а какие компоненты этой вакцины? (чисто интересно)
Там есть любые компоненты !!!
А ВСУ все обколят за неделю, так что ты прав - привезли отраву и всем за неделю вколют, а в апреле Путин нападет, а солдаты все с температурой = ты бегаешь с автоматом)
Лікарі он вже відмовляються масово.
Как представляешь необязательность укола? типо половина будет заражаться, а половина(возможно) нет? А вот кстати, только что прочитал, это м.б. и диверсия.(3 части там)
https://defence-line.org/2021/02/pandemiya-itogi-podvedem-chast-1/
"Как представляешь необязательность укола?"
А як ти уявляєш, щоб будь-яке медичне втручання було примусовим? Це за яким законодавством? Чи за якою міжнародною конвенцією?
А за каким зак-ством забривают в армию?
Не говоря уже о том что контрактники чет там подписывали(добровольно) и там наверное чет такое написано об этом? а если и нет, то как ты представляешь - пошел служить, или даже на работу - это делаю, а это не нравится и пшлифсенах?
антинаукова маячня
вакцина лише зменшує вірогідність важкого перебігу (якщо вірити виробникам)
на вірогідність же інфікуватися чи інфікувати вона ніяк не впливає
"Вакцина CoviShield, розроблена AstraZeneca, прибула до Луганської та Донецької областей. Перші щеплення військовим на передовій зроблять вже 25 лютого."
Бойцов ВСУ начали вакцинировать Святой водой из Ганга.
Ну-ну...
залізний кінь іде на зміну селянській конячці!
.Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334...
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
Сначала обещало уколоться ПЕРВЫМ!!!
Потом вместе с в.с. - как их говнокомандующий!
Що,чмошник зеленорогий,вакцин не та - сцыкотно? Зелюнчик обосрунчик?
Писюнист обосратушкин!