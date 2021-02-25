В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19. ФОТОрепортаж

Сегодня в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики COVID-19 - AstraZeneca, в количестве 7200 доз. Врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.





Завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности. Вакцинация проводится в два этапа, второй примерно через восемь-двенадцать недель после первого.





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Следует отметить, вакцинация - полностью добровольная. Сначала, все пациенты проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется есть ли противопоказания к вакцинации. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины.

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