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ПТРК "Фагот", огнемет "Шмель", боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Служба безопасности Украины установила в Луганской области местонахождение арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатки. Среди изъятого оружия: противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы незаконных вооруженных формирований, причастной к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Из тайника, заложенного на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске, правоохранители, среди прочего, изъяли:

- 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26

- более 100 гранатометных выстрелов,

- 24 артиллерийских снаряда,

- почти 8 килограммов тротила,

- более килограмма пластида,

- 10 боевых гранат различных модификаций,

- 2 минометные мины,

- противопехотную мину,

- кумулятивный заряд,

- 6 капселей-детонаторов,

- 2 дымовые шашки,

- 17 запалов различных модификаций,

- более 8000 патронов различных калибров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Лисичанске выявлен тайник с боеприпасами наемников РФ, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ПТРК Фагот, огнемет Шмель, боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году 01

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с Национальной полицией и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

ПТРК Фагот, огнемет Шмель, боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году 02
ПТРК Фагот, огнемет Шмель, боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году 03
ПТРК Фагот, огнемет Шмель, боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году 04
ПТРК Фагот, огнемет Шмель, боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году 05
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+6
Всё вернуть на ту сторону с целью утилизации ....владельцев оного ! ПТРК "Фагот", огнемет "Шмель", боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году - Цензор.НЕТ 3465
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26.02.2021 11:21
+2
Лежит слева от ПТУРа
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26.02.2021 16:11
+1
Кто тебе сказал, что в земле? Тупое лаптеногое
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26.02.2021 11:58
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Всё вернуть на ту сторону с целью утилизации ....владельцев оного ! ПТРК "Фагот", огнемет "Шмель", боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году - Цензор.НЕТ 3465
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26.02.2021 11:21 Ответить
передать на передовую, пусть утилизируют.
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26.02.2021 11:28 Ответить
7 лет лежали боеприпасы в земле , и деревянные ящики даже не отсырели и не взялись плесенью .... )))))
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26.02.2021 11:29 Ответить
Кто тебе сказал, что в земле? Тупое лаптеногое
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26.02.2021 11:58 Ответить
И даже не «заминировали» схрон на «неизвлекаемость».... Глупые тереористы какие-то .... ящики как со склада.... Интересно по номерам посмотреть....что и откуда...
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27.02.2021 11:44 Ответить
Огнемет "ШМЕЛЬ" , так и не увидел)))
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26.02.2021 11:45 Ответить
Бутылка на зрение влияет?
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26.02.2021 11:59 Ответить
Лежит слева от ПТУРа
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26.02.2021 16:11 Ответить
Вторая по величине "труба" (самая большая это контейнер ПТУРа), на ней небольшие светло-зеленые пятна видны.
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27.02.2021 06:31 Ответить
Роток оффни свой.
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26.02.2021 14:42 Ответить
" капселей" - грамотеи грёбанные...
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27.02.2021 16:51 Ответить
 
 