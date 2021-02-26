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Масштабное ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Ивано-Франковщине: два человека погибли, еще один получил травмы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В результате столкновения четырех автомобилей недалеко от областного центра погибли два человека, а еще один травмировался. По факту ДТП следователи начали уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

"26 февраля около 7:40 произошло ДТП в Угрыниве. Следователи предварительно установлили, что автомобиль Opel Combo, который ехал в направлении Львова, пытался осуществить маневр поворота налево. Позади указанной машины двигался автомобиль Renault Kangoo, который проявил невнимательность и совершил столкновение с автомобилем Opel.

В результате транспортное средство Renault Kangoo выехало на полосу встречного движения и совершило столкновение с автомобилем "ВАЗ 21010", который в левой полосе движения ехал в сторону Ивано-Франковска. После этого еще одно транспортное средство Renault 21, которое ехало сзади в направлении Ивано-Франковска, врезалось в автомобиль "ВАЗ".

Масштабное ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Ивано-Франковщине: два человека погибли, еще один получил травмы 01

Еще два автомобиля, чтобы избежать столкновения, сошли с проезжей части дороги на обочину", - сказано в сообщении.

В результате аварии погибли водитель 1992 года рождения и пассажир 1994 года рождения, а также травмировалась пассажирка 1997 года рождения, у нее легкие телесные повреждения. И погибшие, и пострадавшие из автомобиля "ВАЗ", они - жители Езуполя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковщине: два человека погибли. ФОТОрепортаж

Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения, мужчина был трезв.

Масштабное ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Ивано-Франковщине: два человека погибли, еще один получил травмы 02
Фото: ГСЧС

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. В ходе досудебного расследования запланирован ряд экспертиз.
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Топ комментарии
+8
старая как свет истина, ПДД написаны человеческой кровью... Мой инструктор, еще в 1989 году говорил, выполняя левый поворот или разворот держи передние колеса прямо, если тебя догонят в жолу, то в худшем случае толкнут дальше по полосе, а если выкрутил колеса влево, то выкинет на встречку, под другое авто или фуру... уже 35 лет за рулем, и каждый год вижу аварии, водители которых не соблюдали это простое правило и жестоко за это поплатились...
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26.02.2021 13:02
+3
Так НІХТО не постраждав крім тих, хто був в тому тазіку. Ніяких думок не виникає? В Рено передок в хлам, а салон цілий, в жигуля кузов цілий, а купа трупів.
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26.02.2021 12:34
+1
знову тази
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26.02.2021 11:54
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знову тази
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26.02.2021 11:54 Ответить
Я не поклонник этой марки авто, но Вы перед тем как комментировать статью читаете? В результате транспортное средство Renault Kangoo выехало на полосу встречного движения и совершило столкновение с автомобилем "ВАЗ 21010"Источник: https://censor.net/ru/p3250274
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26.02.2021 11:57 Ответить
Так НІХТО не постраждав крім тих, хто був в тому тазіку. Ніяких думок не виникає? В Рено передок в хлам, а салон цілий, в жигуля кузов цілий, а купа трупів.
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26.02.2021 12:34 Ответить
саму так, необхідно забороняти до експлуатації авто із рейтингом 3 і нижче у euroncap, чи принаймні виїзд подібних авто на дороги із дозволеною швидкістю руху більшою за 50.
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26.02.2021 13:26 Ответить
Ще й пасками безпеки не користувалися скоріш за все...
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26.02.2021 15:29 Ответить
Та да, ВАЗ, конечно, ещё та консерва, но, вполне может быть, что погибли потому, что не были пристёгнуты.
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26.02.2021 12:15 Ответить
а то шо таз ехал никого не трогал вас не беспоит?
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26.02.2021 18:32 Ответить
Вы сами-то хоть поняли что написали? )))
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26.02.2021 12:49 Ответить
І, головне, тролейбусна лінія, місто. всі, напевно, 50 їхали...
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26.02.2021 12:35 Ответить
Это пригород. Во Франыке некоторые маршруты троллейбусов ездят за город.
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26.02.2021 12:57 Ответить
Житлова зона в будь-якому випадку, обмеження 50
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26.02.2021 13:00 Ответить
Не дуже житлова, швидше промка.
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26.02.2021 14:30 Ответить
Вопрос: А где тут "пьяные" или "превышение скорости". Надо было срочно штрафы увеличить? Камеры поставить? Ню, ню ...
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26.02.2021 12:53 Ответить
старая как свет истина, ПДД написаны человеческой кровью... Мой инструктор, еще в 1989 году говорил, выполняя левый поворот или разворот держи передние колеса прямо, если тебя догонят в жолу, то в худшем случае толкнут дальше по полосе, а если выкрутил колеса влево, то выкинет на встречку, под другое авто или фуру... уже 35 лет за рулем, и каждый год вижу аварии, водители которых не соблюдали это простое правило и жестоко за это поплатились...
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26.02.2021 13:02 Ответить
ТАК И ЕСТЬ !!! У меня кум с семьей так погиб потому что ему в лоб в лоб выскочил водила который хотел повернуть а его ударили ((( Семья 3 человека погибли хотя ехали в своей полосе по правилам Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася на Івано-Франківщині: двоє людей загинули, ще один травмувався - Цензор.НЕТ 5651
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26.02.2021 13:29 Ответить
Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася на Івано-Франківщині: двоє людей загинули, ще один травмувався - Цензор.НЕТ 4489
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26.02.2021 14:24 Ответить
 
 