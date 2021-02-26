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В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Общественная организация "Фундація DEJURE" сообщает, что в их офис пытаются попасть сотрудники Нацполиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом организация сообщила на странице в сети Facebook.

"Не менее 5 сотрудников полиции пытаются попасть в наш офис. Официальные причины две: хотят поговорить с Романом Маселко и воспользоваться нашим туалетом. Неофициальные причины пока неизвестны. Напомним, все это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем!", соорганизаторами которой мы выступаем", - отметили в "Фундація DEJURE".

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В офис Фундації DEJURE пытаются попасть сотрудники Нацполиции: Это происходит за день до акции Справедливость Стерненко - справедливость всем 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
В свої каски нехай похєзають.
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26.02.2021 12:45
+23
Стук в дверь.
≈ Кто там?
≈ Полиция!
≈ Что надо?
≈ Поговорить!
≈ А сколько вас?
≈ Не меньше 5.
≈ Ну вот и поговорите!
В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" - Цензор.НЕТ 8642
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26.02.2021 12:47
+17
Акции еще не было, а менты уже обосрались, в туалет просятся?)))
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26.02.2021 12:52
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Активисты,открывайте служителям закона!
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26.02.2021 12:41 Ответить
Слышь убогое кацапское дер-мо смыло волной в канализацию
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26.02.2021 12:42 Ответить
Винесіть хлопцям горщик і дай е номер телефону Романа. Якщо поліція не бреше, цього буде достатньо.
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26.02.2021 12:43 Ответить
В свої каски нехай похєзають.
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26.02.2021 12:45 Ответить
Може то ці "орли", чиї каски оце спалили позавчора?
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26.02.2021 12:47 Ответить
До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім" - Цензор.НЕТ 4230
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26.02.2021 12:53 Ответить
кто сгорит - тот не потонет,
кто обосрался - не сгорит..... До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім" - Цензор.НЕТ 4719 До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім" - Цензор.НЕТ 4719
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26.02.2021 12:56 Ответить
Хотят проверить не заготовили ли вы там гранатометы или зенитки шоб Бубочку попугать. Оно ведь ссытся.
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26.02.2021 12:45 Ответить
Винесіть їм горщика, нехай подзюрять В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" - Цензор.НЕТ 307
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26.02.2021 12:45 Ответить
полиция с народом? да, Геращенко?
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26.02.2021 12:46 Ответить
.....поговорить с Романом Маселко и воспользоваться нашим туалетом.

а до акции оставались еще сутки !!!!! В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" - Цензор.НЕТ 6110
сАбаков, не забудь завтра одеть памперсы
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26.02.2021 12:47 Ответить
Стук в дверь.
≈ Кто там?
≈ Полиция!
≈ Что надо?
≈ Поговорить!
≈ А сколько вас?
≈ Не меньше 5.
≈ Ну вот и поговорите!
В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" - Цензор.НЕТ 8642
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26.02.2021 12:47 Ответить
де мы живем...
лягавые просятся на парашу...
хотят с кем то поговорить...
кустурица курит в стороне..
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26.02.2021 12:49 Ответить
Країна, за яку не було соромно 5 років, знову перетворюється в срану малоросію...
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26.02.2021 12:52 Ответить
Акции еще не было, а менты уже обосрались, в туалет просятся?)))
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26.02.2021 12:52 Ответить
аваковские титуханы хотят подбросить что нибудь, мусора мрази
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26.02.2021 12:56 Ответить
Впустите их всех в один туалет. И заприте. Поглядим, что из этого получится.
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26.02.2021 12:56 Ответить
зеля чудово розуміє який він гівнюк,
і знає, чого завтра прийдуть невдоволені люди,
але відверто підтримує безпредел суддів і прокурорів,
навіть ціною стабільності у країні

#стерненкуволю
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26.02.2021 13:02 Ответить
"Хотят воспользоваться нашим туалетом" - ))) Да они чертовы гении, эти оперативники, сразу видно, что на парах по ОРД не спали... )))
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26.02.2021 13:16 Ответить
До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім" - Цензор.НЕТ 5451
Продажні корумповані менти - копи вони що з українським народом?
Ні! Ці вірні сторожові пси охороняють корумповану продажну владу!
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26.02.2021 13:35 Ответить
Такими кроками Нас все більше і більше переконують , що вирок був "справедливий"...
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26.02.2021 15:32 Ответить
Нехай в пріусах своїх ср@ть!
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26.02.2021 15:56 Ответить
Что вы фигню пишете? В полиции работают ссыкуны и засранцы? Та никогда!!!
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27.02.2021 13:25 Ответить
 
 