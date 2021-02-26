В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем". ФОТО

Общественная организация "Фундація DEJURE" сообщает, что в их офис пытаются попасть сотрудники Нацполиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом организация сообщила на странице в сети Facebook.

"Не менее 5 сотрудников полиции пытаются попасть в наш офис. Официальные причины две: хотят поговорить с Романом Маселко и воспользоваться нашим туалетом. Неофициальные причины пока неизвестны. Напомним, все это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем!", соорганизаторами которой мы выступаем", - отметили в "Фундація DEJURE".

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