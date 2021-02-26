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В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Общественная организация "Фундація DEJURE" сообщает, что в их офис пытаются попасть сотрудники Нацполиции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом организация сообщила на странице в сети Facebook.
"Не менее 5 сотрудников полиции пытаются попасть в наш офис. Официальные причины две: хотят поговорить с Романом Маселко и воспользоваться нашим туалетом. Неофициальные причины пока неизвестны. Напомним, все это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем!", соорганизаторами которой мы выступаем", - отметили в "Фундація DEJURE".
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+23 Tema9
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Пожалуйста, подождите...
кто обосрался - не сгорит.....
а до акции оставались еще сутки !!!!!
сАбаков, не забудь завтра одеть памперсы
≈ Кто там?
≈ Полиция!
≈ Что надо?
≈ Поговорить!
≈ А сколько вас?
≈ Не меньше 5.
≈ Ну вот и поговорите!
лягавые просятся на парашу...
хотят с кем то поговорить...
кустурица курит в стороне..
і знає, чого завтра прийдуть невдоволені люди,
але відверто підтримує безпредел суддів і прокурорів,
навіть ціною стабільності у країні
#стерненкуволю
Продажні корумповані менти - копи вони що з українським народом?
Ні! Ці вірні сторожові пси охороняють корумповану продажну владу!