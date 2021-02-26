Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине. ФОТО

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций 25 февраля провел встречу с межфракционным депутатским объединением "Ценности. Достоинство. Семья".

Об этом сообщается на сайте Института религиозной свободы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что нардепы обсудили вместе с религиозными деятелями необходимость формирования государственной семейной политики, а также проблематику вакцинации, легализации азартных игр и суррогатного материнства.

"Это большой стыд и боль Украины, когда женщины торгуют своим материнством, а украинских детей продают в разные страны мира. И наше законодательство является даже хуже, чем в Таиланде, Индии и других странах, которые мы когда-то называли странами третьего мира", - отметил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ выразил надежду, что таким встречам законодатели получать необходимую информацию и поддержку от Всеукраинского Совета Церквей для того, чтобы украинские законы были профессионально подготовлены и были основаны на нравственном законе - на кодексе общечеловеческих ценностей.

Сообщается, что также свои замечания по этому вопросу и предложения к государственной семейной политики озвучил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Кроме того, участники заседания обменялись мнениями относительно начала вакцинации в Украине. Об особенностях этого процесса рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Сообщается, что от межфракционного депутатского объединения во встрече приняли участие народные депутаты "Слуги народа" Святослав Юраш и Марьян Заблоцкий, Ирина Констанкевич ("За будущее"), Олег Волошин ("ОПЖЗ"), а также координатор объединения Александр Васюк.

Как сообщается, такие встречи Совета Церквей с нардепами проводят каждый месяц.

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