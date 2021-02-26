РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10527 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныОбщество
2 225 32
ВР (28728) Совет церквей (45)

Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине. ФОТО

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций 25 февраля провел встречу с межфракционным депутатским объединением "Ценности. Достоинство. Семья".

Об этом сообщается на сайте Института религиозной свободы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что нардепы обсудили вместе с религиозными деятелями необходимость формирования государственной семейной политики, а также проблематику вакцинации, легализации азартных игр и суррогатного материнства.

"Это большой стыд и боль Украины, когда женщины торгуют своим материнством, а украинских детей продают в разные страны мира. И наше законодательство является даже хуже, чем в Таиланде, Индии и других странах, которые мы когда-то называли странами третьего мира", - отметил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине 01

Глава УГКЦ выразил надежду, что таким встречам законодатели получать необходимую информацию и поддержку от Всеукраинского Совета Церквей для того, чтобы украинские законы были профессионально подготовлены и были основаны на нравственном законе - на кодексе общечеловеческих ценностей.

Сообщается, что также свои замечания по этому вопросу и предложения к государственной семейной политики озвучил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Кроме того, участники заседания обменялись мнениями относительно начала вакцинации в Украине. Об особенностях этого процесса рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине 02

Сообщается, что от межфракционного депутатского объединения во встрече приняли участие народные депутаты "Слуги народа" Святослав Юраш и Марьян Заблоцкий, Ирина Констанкевич ("За будущее"), Олег Волошин ("ОПЖЗ"), а также координатор объединения Александр Васюк.

Как сообщается, такие встречи Совета Церквей с нардепами проводят каждый месяц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Религиозные деятели и правозащитники готовы вместе бороться с домашним насилием
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
а можно контр-вопрос?
а какого хрена атеисты свой пятак суют везде?
согласно статистике в Украине 66% верующих людей (на 2019-й год) - большинство то есть.. Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине - Цензор.НЕТ 8528
показать весь комментарий
26.02.2021 12:58
+4
Так, вроде ж, светское государство? Куда это попы свой пятак постоянно суют? Тогда и налоги влупить в полный рост этим мудрым, ****, наставникам. Совет Церквей обсудил с нардепами формирования семейной политики в Украине - Цензор.НЕТ 930
показать весь комментарий
26.02.2021 12:51
+3
уже прямое. Государство как и общество положило большой пребольшой писюн на семейную политику. Больше половины семей распадаются, а дети растут как сорняки. Вроде есть но дела до них никому нет. Переполненные детские дома... Полная безответственность. Может хоть священники смогут немного улучшить обстановку. Можете не верить в Бога, церковь. Но у них достаточно сильный институт семьи.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а каким боком попье сраное к семейной политике ???
показать весь комментарий
26.02.2021 12:50 Ответить
теневой парламент
показать весь комментарий
26.02.2021 12:55 Ответить
А чем "попье" хуже
депутаты "Слуги народа" Святослав Юраш и Марьян Заблоцкий, Ирина Констанкевич ("За будущее"), Олег Волошин ("ОПЖЗ") Источник: https://censor.net/ru/p3250295 ?
показать весь комментарий
26.02.2021 12:57 Ответить
уже прямое. Государство как и общество положило большой пребольшой писюн на семейную политику. Больше половины семей распадаются, а дети растут как сорняки. Вроде есть но дела до них никому нет. Переполненные детские дома... Полная безответственность. Может хоть священники смогут немного улучшить обстановку. Можете не верить в Бога, церковь. Но у них достаточно сильный институт семьи.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:22 Ответить
ИЗ 1000 ПОПОВ ИСТИННО ВЕРУЕТ ТОЛЬКО ОДИН..
показать весь комментарий
26.02.2021 14:37 Ответить
Не исключено. Тот человек кто вам скажет что верит на 100%, вам солжет. Ну тут не об этом. Верит не верит это их личное дело. Другой вопрос могут ли они помочь семьям, детям и тд. и тп.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:12 Ответить
церковные служители всех конфессий, вы бы хоть поинтересовались у матерей, чем там деток вакцинируют или эти мирские проблемы вас не интересуют? вы над ними летаете? а вы знаете, что многие молодые семьи задумываются, стоит ли деток пускать в этот мир в этой стране
показать весь комментарий
26.02.2021 15:34 Ответить
мне не понятен ваш поток сознания. Но попробую. Что там такого плохого с вакцинацией?! Ну кроме той что от ковида. Такую дичь завезли. Ею не то что деток, бы и взрослому не стал бы колоть.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:15 Ответить
Пам"ятай, що Бог тебе любить. Бог любить усіх, навіть дебілів ... і жаліє.
показать весь комментарий
26.02.2021 16:50 Ответить
Так, вроде ж, светское государство? Куда это попы свой пятак постоянно суют? Тогда и налоги влупить в полный рост этим мудрым, ****, наставникам. Совет Церквей обсудил с нардепами формирования семейной политики в Украине - Цензор.НЕТ 930
показать весь комментарий
26.02.2021 12:51 Ответить
а можно контр-вопрос?
а какого хрена атеисты свой пятак суют везде?
согласно статистике в Украине 66% верующих людей (на 2019-й год) - большинство то есть.. Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине - Цензор.НЕТ 8528
показать весь комментарий
26.02.2021 12:58 Ответить
Из этих 66 процентов - 90 процентов верующие только на Пасху и Рождество бухать. Это во-первых. А во-вторых - хочешь духовности - меняйте Конституцию. А то, как халявничать - так они сами по себе, а как щёки надувать и мудрецов изображать - тут они аж бегом.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:16 Ответить
и наоборот -
атеисты, в случае несчастий с ними будут молиться, каяться перед Богом, ходить в церковь и исповедоваться священнику..
в эту игру можно играть вдвоем до бесконечности Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні - Цензор.НЕТ 7345
а насчет Конституции? - все меняется, все проходит, и ее у нас переписывают под каждого нового презика..
показать весь комментарий
26.02.2021 13:28 Ответить
Это большой стыд и боль Украины, когда женщины торгуют своим материнством, а украинских детей продают в разные страны мира. И наше законодательство является даже хуже, чем в Таиланде, Индии и других странах, которые мы когда-то называли странами третьего мира", - отметил глава УГКЦ Блаженнейший СвятославИсточник: https://censor.net/ru/p3250295
Скольких детей усыновил он лично?
показать весь комментарий
26.02.2021 12:52 Ответить
Навіщо йому якісь діти коли в нього є паства яку він регулярно стриже...
показать весь комментарий
26.02.2021 13:00 Ответить
Так они не имеют право иметь семью после принятия сана. А если уже женат, не факт что станет его сделают священиком... Я думаю он за год помог детям больше чем вы бы могли за всю свою жизнь. У них нет шкурных интересов... Имущества нет, семьи нет.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:13 Ответить
Религиозная пещера должна быть отделена от государства, либо платить налоги. Вообще оборзели.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:53 Ответить
Молодцы!!!!! Что Таиланд, что Индия запретили это суррогатное материнство, как бизнес, который вышел из-под контроля. А то превратили детей в живой товар.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:55 Ответить
хм.., а если пара очень хочет иметь детей, а мать не может родить?
причем здесь товар ?
Вот аборты без медицинских показаний это убийство без сомнений !!
Надеюсь вы не делали абортов..
показать весь комментарий
26.02.2021 13:02 Ответить
У нас абсолютно этот вопрос не отрегулирован законодательно. Отношение к женщинам просто ужасное. Они абсолютно бесправны: им могут не заплатить деньги, либо заплатить не всю сумму, заказчик может отказаться оплачивать кесарево сечение в родах, пусть, мол, сама рожает, я ей деньги плачу. Никто не заботится о том, что прежде, чем женщине введут эмбрион, она должна пройти курс гормональной терапии. Что будет потом, после этих гормонов- это лично твоё дело. Деньги заплатили- теперь лечись. Люди могут отказаться от ребёнка - передумали или ребёнок родился с патологией или никак не могут решить вопрос с легализацией и вывозом ребёнка из Украины. Или выясняется, что это, таки, ребёнок генетически той женщины, которая родила, а ей не сказали, что не эмбрион ей подсадили, а просто искусственно оплодотворили. Так что проблем столько, что один главврач репродуктивной клиники просто сказал: « Это надо закрывать.», хотя, именно суррогатное материнство и есть его заработок.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:15 Ответить
мда...
прочитал - видно что вы глубоко в теме...
пожалуй да - нужно запретить, по крайней мере до тех пор пока права суррогатной матери и ребенка не будут жестко защищены..
показать весь комментарий
26.02.2021 13:20 Ответить
Да, ещё. После родов у женщины забирают ребёнка. Но физиологический процесс продолжается - так устроено природой. Молоко все прибывает и прибывает. Куда его девать? Начинают перевязывать грудь. Как результат - температура до. 40, затвердение в груди, дикая боль, потом мастопатия, которая, в конце концов, заканчивается раком груди. Так что суррогатное материнство - это ещё тот треш. Это вам не стакан волы выпить.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:22 Ответить
Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні - Цензор.НЕТ 3055
показать весь комментарий
26.02.2021 13:30 Ответить
А если случился выкидыш? Такое тоже бывает. Женщина - не мешок, в который положил, потом достал. Как быть с деньгами, которые получила от заказчика?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:36 Ответить
Для галочки не более!!!! Оба попа в телефоне сидят!!!! Да и вообще!!!!
показать весь комментарий
26.02.2021 13:06 Ответить
Трутни в рясе. Везде свой бородатый хобот суют.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:23 Ответить
как это полугундяевская ересь касается людей
показать весь комментарий
26.02.2021 13:36 Ответить
Почитайте мой ответ выше. Вопросы отпадут сами собой.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:45 Ответить
Розсмішила присутність пятидесятників (Паночко). На початку 90х вони активно переманювали до себе людей говорячи що тільки вони правильна церква. Це в свою чергу стало причиною напружених відносин в сімях аж до розлучень. Мені відомі такі випадки. Тепер Паночко виступає за сімейні цінності? Рідкісний цинізм.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:49 Ответить
той, хто говорить, що його релігія накраща, а всі інші помилкові і "не такі" --- втікайте від нього подалі, бо з того всі війни починались ну і, звісно, сім"ї рушились
показать весь комментарий
26.02.2021 15:40 Ответить
Це брякнуто, бо не побачила там свого любого московського попа-онуфрія? Чи просто безбожниця з-під комісара і комсомолки?
показать весь комментарий
26.02.2021 16:46 Ответить
Все вірно але проблема в тому що ті хто туди пішов перестають критично мислити. Наприклад моя знайома 40 річна жінка говорила що ій 18 років бо вона так сповідує. Якось її вдалося привести до тями (довга історія) вона нічого не памятає думає що пройшло два дні а пройшло більше 10 років. Пятидесятники можуть бути дуже небезпечні.
показать весь комментарий
26.02.2021 18:13 Ответить
 
 