Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций 25 февраля провел встречу с межфракционным депутатским объединением "Ценности. Достоинство. Семья".
Об этом сообщается на сайте Института религиозной свободы, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что нардепы обсудили вместе с религиозными деятелями необходимость формирования государственной семейной политики, а также проблематику вакцинации, легализации азартных игр и суррогатного материнства.
"Это большой стыд и боль Украины, когда женщины торгуют своим материнством, а украинских детей продают в разные страны мира. И наше законодательство является даже хуже, чем в Таиланде, Индии и других странах, которые мы когда-то называли странами третьего мира", - отметил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.
Глава УГКЦ выразил надежду, что таким встречам законодатели получать необходимую информацию и поддержку от Всеукраинского Совета Церквей для того, чтобы украинские законы были профессионально подготовлены и были основаны на нравственном законе - на кодексе общечеловеческих ценностей.
Сообщается, что также свои замечания по этому вопросу и предложения к государственной семейной политики озвучил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
Кроме того, участники заседания обменялись мнениями относительно начала вакцинации в Украине. Об особенностях этого процесса рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Сообщается, что от межфракционного депутатского объединения во встрече приняли участие народные депутаты "Слуги народа" Святослав Юраш и Марьян Заблоцкий, Ирина Констанкевич ("За будущее"), Олег Волошин ("ОПЖЗ"), а также координатор объединения Александр Васюк.
Как сообщается, такие встречи Совета Церквей с нардепами проводят каждый месяц.
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депутаты "Слуги народа" Святослав Юраш и Марьян Заблоцкий, Ирина Констанкевич ("За будущее"), Олег Волошин ("ОПЖЗ") Источник: https://censor.net/ru/p3250295 ?
а какого хрена атеисты свой пятак суют везде?
согласно статистике в Украине 66% верующих людей (на 2019-й год) - большинство то есть..
атеисты, в случае несчастий с ними будут молиться, каяться перед Богом, ходить в церковь и исповедоваться священнику..
в эту игру можно играть вдвоем до бесконечности
а насчет Конституции? - все меняется, все проходит, и ее у нас переписывают под каждого нового презика..
Скольких детей усыновил он лично?
причем здесь товар ?
Вот аборты без медицинских показаний это убийство без сомнений !!
Надеюсь вы не делали абортов..
прочитал - видно что вы глубоко в теме...
пожалуй да - нужно запретить, по крайней мере до тех пор пока права суррогатной матери и ребенка не будут жестко защищены..