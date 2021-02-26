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дети (6021) изнасилование (889) порнография (205) киберполиция (325)

Полиция задержала мужчину, который насиловал 9-летнюю дочь сожительницы и распространял порно с несовершеннолетней. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киберполиции разоблачила злоумышленника в изнасиловании малолетнего ребенка и изготовлении порнографического контента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.

"Установлено, что фигурант совершал действия сексуального характера в отношении 9-летней дочери сожительницы. С участием ребенка фигурант создавал порнографический контент. В дальнейшем изготовленные фото и видеоматериалы он обменивал на аналогичный контент на "профильных" форумах в Даркнет", - сказано в сообщении.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск. Изъята компьютерная техника, мобильный телефон и жесткий диск. При осмотре техники правоохранители обнаружили фото и видеоматериалы порнографического характера с участием потерпевшей.

Полиция задержала мужчину, который насиловал 9-летнюю дочь сожительницы и распространял порно с несовершеннолетней 01

Злоумышленника разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.

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Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Полиция задержала мужчину, который насиловал 9-летнюю дочь сожительницы и распространял порно с несовершеннолетней 02
Фото: сайт Нацполиции

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляют ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора.
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Топ комментарии
+12
А сожительница чего там? Камеру держала?
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26.02.2021 13:50
+9
ублюдок. таких нужно принудительно кастрировать.
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26.02.2021 13:58
+7
Мерзота.

Бідна дитина.
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26.02.2021 15:32
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А сожительница чего там? Камеру держала?
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26.02.2021 13:50 Ответить
ублюдок. таких нужно принудительно кастрировать.
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26.02.2021 13:58 Ответить
Особисто я убив би на місці.
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26.02.2021 18:10 Ответить
похоже, що так, а бабло пиляли навпіл.
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26.02.2021 13:59 Ответить
Жаль, у нас в угоду европейским политикам, отменили ИМСЗ.
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26.02.2021 14:30 Ответить
Один вопрос. Зачем задерживали? Он не мог при попытке к бегству, раз 5 головой упасть на... скажем топор?
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26.02.2021 14:35 Ответить
А людей все меньше и меньше ,,,,удобрения все больше и больше
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26.02.2021 14:38 Ответить
Вешать и маму и насильника!
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26.02.2021 14:52 Ответить
Удивительная тварь из секты педошария. Ребенка жалко. С детства получила психологическую травму .
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26.02.2021 15:02 Ответить
Його ї....и і розповсюджувати в неті.
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26.02.2021 15:28 Ответить
Мерзота.

Бідна дитина.
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26.02.2021 15:32 Ответить
А морду зачем закрыли?Пусть страна узнает педофила
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26.02.2021 15:55 Ответить
Не пойму вашу гуманность, тварь насилует малолеток, а вы его покрываете, зачем закрывать его морду, пусть народ знает в лицо этого "героя".
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26.02.2021 16:38 Ответить
шкаф какой раритетный, дорогой наверное
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26.02.2021 17:02 Ответить
 
 