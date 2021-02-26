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СБУ на Закарпатье предупредила создание контрабандного канала сигарет в ЕС: изъято товара на 2,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины в Закарпатской области предупредила нелегальную переправку за границу оптовых партий подакцизной табачной продукции на миллионы гривен.

Во время обысков у дельцов изъято почти 60 тысяч пачек контрабандных сигарет стоимостью около 2,5 миллиона гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники СБУ получили информацию, что несколько местных жителей планируют организовать канал незаконной переправки табачных изделий в страны Евросоюза. Перевозить подакцизную продукцию они планировали на микроавтобусе одного из сообщников.

По данным СБУ, подготовленный для контрабандной переправки товар дельцы хранили на территории складского помещения.

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В ходе обысков по местам проживания участников противоправной деятельности и хранения товара правоохранители обнаружили упаковочную тару, стрейч пленки и другие вещи, которые они использовали для подготовки продукции к "отправке".

СБУ на Закарпатье предупредила создание контрабандного канала сигарет в ЕС: изъято товара на 2,5 млн грн 01
СБУ на Закарпатье предупредила создание контрабандного канала сигарет в ЕС: изъято товара на 2,5 млн грн 02
СБУ на Закарпатье предупредила создание контрабандного канала сигарет в ЕС: изъято товара на 2,5 млн грн 03

По оперативным данным, изъятые табачные изделия были изготовлены в Днепропетровской области.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности организаторов противоправной деятельности. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые товары.

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Мероприятия по разоблачению контрабандистов проводились совместно со следователями Главного управления Государственной фискальной службы в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.
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А шо робити , заробляе хто як може, красавчики, жаль шо попалися.
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26.02.2021 15:24 Ответить
Называется "Зарезали своего бычка"......они ведь сами их крышуют)))....ща на его место поставят молодого....и он будет"расти"
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26.02.2021 15:59 Ответить
А в цей час Індія готувала пересилала Україні свої "сігарєти"

В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Кілька днів тому до центру міста приїхав фургон, в якому всім бажаючим пропонували зробити щеплення від COVID-19 і отримати за це 750 рупій (близько $10, - ред.). Однак пізніше з'ясувалося, що місцеві жителі стали учасниками дослідження препарату, передає CNN.
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26.02.2021 15:42 Ответить
 
 