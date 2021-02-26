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По факту теракта в районе Хутора Вильный начато досудебное расследование, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту гибели жителя Луганщины из-за дистанционного минирования населенного пункта участниками незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, террористы осуществили дистанционное установление противопехотных осколочных мин натяжного действия ПОМ-2 на территории жилого сектора поселка Хутор Вільный Северодонецкого района. От взрыва одной из них во дворе частного домовладения погиб местный житель.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли фрагменты противопехотной мины ПОМ-2, которые после проведения экспертиз будут приобщены к материалам соответствующего уголовного производства.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели человека) Уголовного кодекса Украины будет осуществляться под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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По факту теракта в районе Хутора Вильный начато досудебное расследование, - СБУ 01
По факту теракта в районе Хутора Вильный начато досудебное расследование, - СБУ 02
По факту теракта в районе Хутора Вильный начато досудебное расследование, - СБУ 03
По факту теракта в районе Хутора Вильный начато досудебное расследование, - СБУ 04
По факту теракта в районе Хутора Вильный начато досудебное расследование, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Почему замазана маркировка? Какой в этом смысл???
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26.02.2021 15:24 Ответить
Это улика в уголовном деле. Публикация серийных номеров делает юридически невозможным использование этой улики в качестве доказательства в суде.
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26.02.2021 15:58 Ответить
Мабуть потрібно кожну справу порушувати як теракт і визнати слуг- поліуаїв російських терористів обдроченців "ДНР" і "ЛНР" та кацапів терористами.
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26.02.2021 18:13 Ответить
 
 