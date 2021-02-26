Чиновники Запорожского горсовета присвоили 1,6 млн грн бюджетных средств, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила руководство одного из департаментов Запорожского горсовета в хищении бюджетных средств, выделенных на благоустройство улиц областного центра. По предварительным оценкам, сумма государственных убытков составляет 1,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебное следствие установило, что чиновники в 2019-2020 годах заключили несколько договоров с представителями аффилированных фирм из Запорожской и Днепропетровской областей. Согласно сделкам на общую сумму более 6 млн грн, подрядчики должны были провести работы по благоустройству городских улиц, скверов и парковых зон.

Оперативники спецслужбы установили, что участники сделки значительно завысили стоимость приобретенных материалов и присвоили почти 30% бюджетных средств.

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях дельцов правоохранители обнаружили компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех фактов правонарушения и лиц, причастных к незаконным схемам.

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