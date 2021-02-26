РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4443 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
2 299 4
госзакупки (959) Запорожье (2340) коррупция (8388) СБУ (18677)

Чиновники Запорожского горсовета присвоили 1,6 млн грн бюджетных средств, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Чиновники Запорожского горсовета присвоили 1,6 млн грн бюджетных средств, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила руководство одного из департаментов Запорожского горсовета в хищении бюджетных средств, выделенных на благоустройство улиц областного центра. По предварительным оценкам, сумма государственных убытков составляет 1,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебное следствие установило, что чиновники в 2019-2020 годах заключили несколько договоров с представителями аффилированных фирм из Запорожской и Днепропетровской областей. Согласно сделкам на общую сумму более 6 млн грн, подрядчики должны были провести работы по благоустройству городских улиц, скверов и парковых зон.

Оперативники спецслужбы установили, что участники сделки значительно завысили стоимость приобретенных материалов и присвоили почти 30% бюджетных средств.

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях дельцов правоохранители обнаружили компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех фактов правонарушения и лиц, причастных к незаконным схемам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство "Житомиртеплокоммунэнерго" присвоило миллионы бюджетных гривен при проведении госзакупок, - СБУ. ФОТО

Чиновники Запорожского горсовета присвоили 1,6 млн грн бюджетных средств, - СБУ 01
Чиновники Запорожского горсовета присвоили 1,6 млн грн бюджетных средств, - СБУ 02
Чиновники Запорожского горсовета присвоили 1,6 млн грн бюджетных средств, - СБУ 03
Чиновники Запорожского горсовета присвоили 1,6 млн грн бюджетных средств, - СБУ 04

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Толик пустоваров работает
показать весь комментарий
26.02.2021 16:26 Ответить
Ну і де ці "держслужбовці", в СІЗО чи чекаємо коли потікають, як щури по норах ???)))
показать весь комментарий
26.02.2021 16:26 Ответить
ета патамушта ім нє дают па-русскє разґаварівать!
показать весь комментарий
26.02.2021 16:34 Ответить
Этого не может быть! В горсовете ахметовский мэр уже второй срок мотает,и зарплата у него самая высокая из всех мэров(недавно повысили за успехи,мабуть),и вообще,туда,в горсовет выбрали самых достойных из народа(там даже шариёвцев целых 5 штук) Так что -это наговор!
показать весь комментарий
26.02.2021 17:36 Ответить
 
 