В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Одессе простились с погибшим в зоне проведения ООС военнослужащим 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержантом Дмитрием Сардаком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Воин погиб 23 февраля во время выполнения боевого задания. Наемники РФ обстреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов украинские позиции недалеко от населенного пункта Зайцево. Во время обстрела сержант Сардак получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.
Дмитрий родился в 1986 году. Дома в Одессе у него осталась жена.
Проститься с героем пришли представители государственных и общественных учреждений, военнослужащие частей и подразделений Одесского гарнизона, ветераны российско-украинской войны, боевые побратимы, волонтеры, духовенство и патриоты города.
Пожалуйста, подождите...
До нас прийшла з війною,
Росія, що кричала брат.
В союз тягнула за собою,
А в дійсності, вона є кат.
Бо сотні років нас дурила,
На шию влізла, як змогла.
В свої обійми заманила.
З русів зробила ще хохла.
Найкраще вивези в Росію
Всі літописи та книжки.
Та задуми впустила в дію,
А їх братерство вже казки.
Повільно ставали рабами,
А наша назва вже у них.
Всі дірки затикали нами,
Нищили наших видатних.
Ворог плюндрує Україну,
Вбиває найкращих синів.
Донбас навіки став руїна,
Діти не чують Неньки спів.
А як ганебно забирали,
І Крим, що збудували ми.
Все українське руйнували,
Прикрилися тоді людьми.
Ще пам'ятаємо ті міни,
Залпи ракет їхнього «Град».
Летіли із сусідньої країни,
Й не прилетять наші назад.
А ваші колорадські стрічки
Та «братські» ДРГ в містах..
Вами вбитих горять свічки,
Та цвинтарі наші в хрестах.
Ми не пробачимо ніколи,
Вбитих синів на цій війні.
Трупи розкидані у полі,
Всі злочини в «руській весні».
26.02.2021 р.
Анатолій Березенський
Спочивай з миром, синку....
Співчуття рідним та побратимам Дмитра.