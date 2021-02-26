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В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Одессе простились с погибшим в зоне проведения ООС военнослужащим 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержантом Дмитрием Сардаком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 01

Воин погиб 23 февраля во время выполнения боевого задания. Наемники РФ обстреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов украинские позиции недалеко от населенного пункта Зайцево. Во время обстрела сержант Сардак получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 02
В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 23 февраля в результате вражеского обстрела погиб воин 59-й ОМПБр Дмитрий Сардак, - ОК "Юг". ФОТО

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 04
В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 05
В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 06

Дмитрий родился в 1986 году. Дома в Одессе у него осталась жена. 

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 07

Проститься с героем пришли представители государственных и общественных учреждений, военнослужащие частей и подразделений Одесского гарнизона, ветераны российско-украинской войны, боевые побратимы, волонтеры, духовенство и патриоты города.

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 08
В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 09
В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 10

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 11

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Автор: Володимир Янченко
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В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево - Цензор.НЕТ 5185
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26.02.2021 16:43 Ответить
Царство небесне, вічна пам'ять Герою України!
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26.02.2021 16:56 Ответить
НЕМАЄ ПРОЩЕННЯ
До нас прийшла з війною,
Росія, що кричала брат.
В союз тягнула за собою,
А в дійсності, вона є кат.

Бо сотні років нас дурила,
На шию влізла, як змогла.
В свої обійми заманила.
З русів зробила ще хохла.

Найкраще вивези в Росію
Всі літописи та книжки.
Та задуми впустила в дію,
А їх братерство вже казки.

Повільно ставали рабами,
А наша назва вже у них.
Всі дірки затикали нами,
Нищили наших видатних.

Ворог плюндрує Україну,
Вбиває найкращих синів.
Донбас навіки став руїна,
Діти не чують Неньки спів.

А як ганебно забирали,
І Крим, що збудували ми.
Все українське руйнували,
Прикрилися тоді людьми.

Ще пам'ятаємо ті міни,
Залпи ракет їхнього «Град».
Летіли із сусідньої країни,
Й не прилетять наші назад.

А ваші колорадські стрічки
Та «братські» ДРГ в містах..
Вами вбитих горять свічки,
Та цвинтарі наші в хрестах.

Ми не пробачимо ніколи,
Вбитих синів на цій війні.
Трупи розкидані у полі,
Всі злочини в «руській весні».
26.02.2021 р.
Анатолій Березенський
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26.02.2021 17:29 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого - Цензор.НЕТ 12
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26.02.2021 17:37 Ответить
Жодного загиблого Героя ніколи не забудемо !Вічна Слава Героям !
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26.02.2021 18:26 Ответить
Вічна Пам'ять та Вічна Слава Герою!
Співчуття рідним та побратимам Дмитра.
В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого - Цензор.НЕТ 3166
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26.02.2021 20:29 Ответить
 
 