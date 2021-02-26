В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево. ФОТОрепортаж

В Одессе простились с погибшим в зоне проведения ООС военнослужащим 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержантом Дмитрием Сардаком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Воин погиб 23 февраля во время выполнения боевого задания. Наемники РФ обстреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов украинские позиции недалеко от населенного пункта Зайцево. Во время обстрела сержант Сардак получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.





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Дмитрий родился в 1986 году. Дома в Одессе у него осталась жена.

Проститься с героем пришли представители государственных и общественных учреждений, военнослужащие частей и подразделений Одесского гарнизона, ветераны российско-украинской войны, боевые побратимы, волонтеры, духовенство и патриоты города.







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