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Крым (26017) флаг (894) автопробег (100) Панов_Евгений (99) Бекиров (104)

На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

На админгранице оккупированного полуострова с Херсонской областью в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя развернули украинский и крымскотатарский флаги.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена Украины на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как уточняется, также в этот день прошел автопробег с государственными флагами и флагами крымскотатарского народа. Оттуда участники мероприятия прошлись пешком на админграницу, где бывшие пленники Кремля Эдем Бекиров и Евгений Панов подняли украинский и крымскотатарский флаги.

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"Сегодня отмечаем День сопротивления оккупации Крыма, но сопротивление продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока мы не вернем Крым под украинские флаги. Офис Уполномоченного постоянно фиксирует нарушение конституционных прав наших граждан, проживающих на ТОТ Крым. Это – запрет обучения на украинском и крымскотатарском языке, милитаризация полуострова, преследование наших граждан по политическим и религиозным признакам, запрет свободы слова. Но после деоккупации мы восстановим нарушенные права наших граждан", – отметила представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Ирина Веригина.

На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги 01
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги 02
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги 03
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги 04
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги 05
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги 06
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги 07
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги 08
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги 09
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги 10
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги 11
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Топ комментарии
+11
Крим це Україна!
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26.02.2021 17:02
+11
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги - Цензор.НЕТ 3719
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26.02.2021 17:10
+3
"Они уйдут", - Алиев назвал сроки ухода военных РФ из Карабаха, Азербайджан готов покончить с "Арцахом" Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен убрать военных России из Нагорного Карабаха уже через 5 лет. После этого "НКР" окончательно прекратит существование.
https://www.dialog.ua/war/224653_1614332583
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26.02.2021 17:21
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Крим це Україна!
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26.02.2021 17:02 Ответить
А у Ухйла зібрали РНБО прям одночасно з вовкою- тільки там по Вірменії розгоряється нова пожежа.
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26.02.2021 17:05 Ответить
А шо там?
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26.02.2021 17:08 Ответить
"Они уйдут", - Алиев назвал сроки ухода военных РФ из Карабаха, Азербайджан готов покончить с "Арцахом" Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен убрать военных России из Нагорного Карабаха уже через 5 лет. После этого "НКР" окончательно прекратит существование.
https://www.dialog.ua/war/224653_1614332583
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26.02.2021 17:21 Ответить
Дякую
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26.02.2021 18:32 Ответить
А що диний міжнародний флешмоб сьогодні- навіть Кравчук прийняв участь разом з Японією )
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26.02.2021 17:03 Ответить
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги - Цензор.НЕТ 3719
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26.02.2021 17:10 Ответить
Показали москалям чергову дулю через кордон.
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26.02.2021 17:23 Ответить
 
 