Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром". ФОТО

На государственном предприятии "Одесский авиационный завод" планируется запуск лицензированного производства вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Укроборонпром" Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

Организация производства находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-й годовщине Независимости Украины. Проект финансируется за счет инвестиционных средств.

"Отмечу, что приоритетом для Одесского авиационного остается обеспечение потребностей в вооружении и военной технике главного заказчика - Министерства обороны Украины. Чтобы увеличить объемы производства на предприятии, мы планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета ", - сказал Гусев.

Bell UH-1 Iroquois - американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как "Гьюи" (Huey).

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