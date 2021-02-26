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Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Технологии

На государственном предприятии "Одесский авиационный завод" планируется запуск лицензированного производства вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Укроборонпром" Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

Организация производства находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-й годовщине Независимости Украины. Проект финансируется за счет инвестиционных средств.

"Отмечу, что приоритетом для Одесского авиационного остается обеспечение потребностей в вооружении и военной технике главного заказчика - Министерства обороны Украины. Чтобы увеличить объемы производства на предприятии, мы планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета ", - сказал Гусев.

Bell UH-1 Iroquois - американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как "Гьюи" (Huey).

Также на Цензор.НЕТ: Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТО

Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 01
Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 02
Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 03
Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 04
Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+44
Хоть и старенький, но обвес московитам и сепарам понравится. Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7063
Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7561
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26.02.2021 17:32
+26
Скорей будет крупноузловая сборка. Если учесть, что вертолеты в Украине покупают только мусорам, то это прорыв для ВСУ.
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26.02.2021 17:44
+16
Ты поинтересуйся на чем летают ВСУ, и тогда поймешь, что этот "старпер" - шестисотый мерседес по сравнению с ми-8
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26.02.2021 17:46
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nice!
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26.02.2021 18:55 Ответить
...Будем всіх бомбіть! У бавовни пердаки вже покали рватись. Гьюі кращій
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26.02.2021 18:58 Ответить
Наконец то ССО получат удобный вертолет, а не Миклухо маклаи-8.
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26.02.2021 19:25 Ответить
Ну Ми-8 по большинству показателей лучше, хотя он крупней Ирокеза. Интересно по цене как? Если вдруг окажется дороже МИ-8, то это не про оборону, а про распилы...
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27.02.2021 00:23 Ответить
Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2769
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26.02.2021 19:55 Ответить
Bell UH-1 «Ірокез» - військовий гелікоптер з одним газотурбінним двигуном, виконаний по класичній схемі з кермовим гвинтом. Гелікоптер розроблений у 1952 році компанією Bell Helicopter для Армії США як машина для порятунку поранених та доставки.
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26.02.2021 20:05 Ответить
Прототип «Ирокеза» совершил первый испытательный полет в октябре 1956 года. Боевые возможности машины полностью раскрылись во время войны во Вьетнаме, куда они прибыли в 1962 году. Вертолеты использовались для доставки спецподразделений, решения транспортных задач и даже в ударном варианте для нанесения ударов по партизанам.
Вертолетная атака в исполнении UH-1 показана в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».
Ирокез» принимал участие практически во всех войнах последних пяти десятилетий. Сейчас он находится на вооружении более чем 70 стран мира, включая США и ФРГ.
Машина постоянно модифицируется, создано около тридцати модификаций, есть современные варианты, в частности для ВВС Канады с двумя двигателями - CH-135 Twin ****.https://www.youtube.com/watch?v=km9hagbRHVo

https://dumskaya.net/news/na-odesskom-aviatcionnom-zavode-budut-sobirat-am-137814/
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26.02.2021 20:30 Ответить
Ирокез отличная машина, проверенная огнём, водой, медными трубами, и главное - временем. Какая разница, когда его сконструировали... Ф-15 тоже не вчерашний, а до сих пор лучший в своём классе...
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26.02.2021 20:07 Ответить
Согласен , конная повозка на порядок надёжней современных автомобилей, она лучшая в своём классе Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7179
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27.02.2021 08:14 Ответить
та ладно! или модельку 1:43 ? Настоящий вам не по силам, жопорукие ..
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26.02.2021 20:18 Ответить
А чего тут так раскудахтались что он якобы "старый"? Америкосы его юзают по сегодняшний день. В их армии он - палочка-выручалочка: десантные операции, эвакуация раненых, да все что угодно! Он модернизируется, обновляется и будет еще летать и летать. Может это и часть плана по созданию в Украине военных баз США. А что, уже вертолеты не надо будет перебрасывать х.з. откуда - их прямо тут тебе и соберут 😊...
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26.02.2021 20:25 Ответить
Це транспортний гелікоптер , а не атакуючий, в Україні дефіцит атакуючих
гелікоптерів, радянський Мі 24 вже морально застарів, а інших немає, тому і
питання навіщо.
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26.02.2021 22:01 Ответить
"Навіщо", кажете?
А у нас коли-небудь були гелікоптери такого класу? НІ.
У нас своїх гелікоптерів як гною? Знову НІ.
Дуже хочеться Апачєй? А ви б дали їх країні з таким президентом і його оточенням? Мабуть теж НІ.
Беріть поки що те, що дають і скажіть "дякую". Хлопці з передової точно подякують за ці бджілки...
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26.02.2021 22:52 Ответить
У нас є гелікоптери такого класу, називаються серія Мі, це радянські гелікоптери.

Які хлопці с передовій? ) Ми на Донбасі авіацію не використовуємо, а для
транспортування у нас є Мі 8, шановний вам ніхто нічого не дає, про що ви
вже розмріялись.
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27.02.2021 20:00 Ответить
По-перше, з МІ-8 я б їх не порівнював. Навіть з огляду на обсяг модернізації.
По-друге, замисліться трохи глибшн: ДЛЯ ЧОГО Америці увесь цей план по випуску гелікоптерів саме в Україні?
Ми не знаємо всіх тонкощів, але це рішення вочевидь не того, щоб відправляти їх потім до Америки..
Це було б як бізнес по-російські: купити ящик горілки, вилити її в унітаз, пусті пляшки здати, а на отримані гроші купити горілку і випити..
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28.02.2021 14:34 Ответить
По перше кацапи б ніколи горілку в унітаз не виливали, а скоріш за все випили би,а
по друге гелікоптери "Хьюї" це не те що потрібно таків воюічій країні як Україна, а що
там на думці американців ніхто не знає, як що це приманка для кацапів для відведення
уваги, то це добре.
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28.02.2021 16:53 Ответить
По-третє! Про горілку то був СТЬОБ! Анекдот!
Господи, що ж то з людьми робиться...😟
UPD. Давайте дочекаємося куди полетить перший зібраний в Одесі гелікоптер і ЩО скажуть ті, до кого він прилетить...
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28.02.2021 19:25 Ответить
Полетить? Я сумніваюсь шо при Зе владі щось кудись полетить.
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28.02.2021 22:45 Ответить
Тебе их там же и разхерачат. Тут другое.
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27.02.2021 00:29 Ответить
Отличная, маневренная, экономичная, надежная, неубиваемая тачка для переброски десанта и для поддержки его с доп.навесным вооружением. Вертолеты - Ми ему в этом не конкуренты.
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26.02.2021 20:44 Ответить
Амеры сами Ми-17 (экспортный вариант Ми-8) для Афгана закупали, так что вполне конкуренты особенно старичку Ирокезу
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27.02.2021 00:26 Ответить
Амеры закупали Ми, потому что афганцы попросили, так как знали эту машину. В отличии от более высокотехнологичной западной техники, советской могли управлять и не очень грамотные люди, а со спецами в афгане проблема.
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27.02.2021 23:11 Ответить
ага, как корветы построили, так и вертолеты построят
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26.02.2021 21:07 Ответить
Прелестно,надеюсь за месяц сотен пять соберут,лишь бы пилотов фатило,а потом и апачей пару тройку сотен соберут за месяц,ну и по мелчишке типа кораблики собрать в Николаеве и пэтриотов пару десятков собрать,глядишь к осени неплохо вооружимся,молодца зеленкины мудро
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26.02.2021 21:16 Ответить
не бзди, касап, усе будет !!! Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6746 Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6746 Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6746
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26.02.2021 21:19 Ответить
Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4851 што брага поспела,ориентация нарушилась бывает
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26.02.2021 21:39 Ответить
бендеровец на «Г'юі» !!!!! Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1906


лише заради цього піду на парад, хай навіть із ЗЕльоним засранцем



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26.02.2021 21:22 Ответить
І що це буде - проліт одного Гюі ?? Може не будемо позоритися ??
Одна Дана на параді теж виглядає як знущання.
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27.02.2021 10:15 Ответить
а как же аваков харчеваться будет??
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26.02.2021 21:24 Ответить
хай іде у ........ із своїми хранцузами !!!

«Г'юі» це проста та неубівальна машинка !!!!!!!!!!!!!
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26.02.2021 21:33 Ответить
Це ж "Хьюї" Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7330
Як що для України, то краще б "Апачі" випускали, а як що на експорт, то на здоровля.
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26.02.2021 21:58 Ответить
Разные классы слышком. А из ирокеза и ударник и комбинированную версию сделать можно.
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26.02.2021 22:21 Ответить
Та там що не роби, а "Хьюї" залишиться транспортним гелікоптером, може ще
аеророзвідка, командний пункт, але ніяк не атакуючий гелікоптер. Англійці
зробили з "Хьюї" "Лінкс", це швидкий гвинтокрил, але не атакуючий.
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27.02.2021 20:05 Ответить
Летающие мишени. Времен вьетнамской войны.

"Під час війни з 7013 гелікоптерів 3305 було знищено. 1074 пілотів UH-1 «Г'юі» було вбито разом з 1103 членами екіпажів. З огляду на те що пілотувати вертоліт могли солдати і сержанти, а не офіцери (як, наприклад, у штурмовій чи бомбардувальній авіації) - такі втрати можна вважати припустимими, оскільки ефективність застосування «Г'юї» була дуже високою. Армія США відмовилася від UH-1 після впровадження UH-60 «Чорний Яструб». Однак «Г'юі» досі лишаються в армії для тренування пілотів". Вікіпедія.

У той стороны достаточно нафталиновых средств для ликвидации сего творения.
Для пограничников, полиции, медиков, учебы да. Для боевых действий - бред.
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27.02.2021 00:20 Ответить
Хотя. Как беспилотники-приманки для выявлления ПВО подойдут. Для последующего уничтожения найденых целей нормальными беспилотниками.
Как беспилотные АН-2 в армяно-азербайджанской войне.
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27.02.2021 00:25 Ответить
які ви все таки завидущі. Ігор Сікорський подарив хрущову два вертольоти, так ви назвали їх мі 2 і знову росія -родіна слонов, там вже ракеткою гіперзвуковою почали хвастатись - аж 6 махів, але дальність -1200 км, це за12 хвилин польоту, дивіться не попадіть по Воронежу. А то робили, робили ядерний ракетний двигун, підарвалися, заразили природу, а потім виявилось, що тридцять років тому рицарі плаща і кинжала СРВ купили "вічний двигун", вбухали величезні гроші і знову вийшов парадокс. Ці індіанці нормально літають, а от ваш адмірал флоту Кузя не ходить-что б они не делали не идут дела, видно в понедельнник их мама родила.
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27.02.2021 12:39 Ответить
У нас в Харькове частная компания клипает небольшие но современные вертолеты. Лучше с ними сотрудничать нежели использовать древние проэкты, которые до сих пор находят во вьетнамских лесах. Спасательных вертолетов у нас хватает, а вот ударных, боевых мало, да и те также морально устарели. То старинные паровозы времен войны с индейцами покупаем, то английские гробы (типа БТР) с правосторонним рулем... Стратегического мышления в развитии ВПК у власти как не было так и нет.
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27.02.2021 00:30 Ответить
Треба було діри затикати. Пояснення таке, насправді.
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27.02.2021 10:17 Ответить
Зебіли все таки знайшли де можна бабло накосити.....
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27.02.2021 00:38 Ответить
ахах
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27.02.2021 16:35 Ответить
Они берут все что дают даром,а нам втирают что за деньги.
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27.02.2021 05:18 Ответить
Кабы 35 лет, как снят с производства.
Ничего не перепутали?
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27.02.2021 07:46 Ответить
А этот проект нужен американцам исключительно для уничтожения любых поползновений Мотор-Сичи запустить собственное производство вертолетов и выжить. А так нам будут впаривать списанные вертолеты с крупноузловой сборкой их в Украине и гарантированной закупкой ВСУ + отдельные опции по закупки у американцев вооружения к ним.
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27.02.2021 17:15 Ответить
Если данная модель давно снята с производства, то даже крупноузловая сборка под вопросом. Есть понятие старение или усталость металла. Если собирать будут из модулей 30-летней давности то даже изоляция электрических проводов могла превратиться в сопли. Вспомните, как были случаи возгорания танков, снятых с консервации.
Разве, что начинка будет современной, украинской. Но где специалисты, способные создать эту начинку. Там где и эпидемиологи. Моют поезда в Польше или клубнику собирают.
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27.02.2021 09:18 Ответить
при Ющенко тоже вертолётики хотели делать наши на Антонова, отмыли 3 млн. долларов и потом как Юща погнали фирму через полгода обанкротили. Хочетса надеятся, что в этот раз так не будет.
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27.02.2021 10:44 Ответить
Є "вічні" літаки. Сі-47 "Дакота", Ан-2 "Кукурузник" ... От і "Хюї Ірокез" з тої ж команди. Ще довго буде літати.

Є дуже цікавий фільм про переліт старенького Ан-2 через Північну Атлантику в США.

https://www.youtube.com/watch?v=aYJt6e6GPX4
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27.02.2021 13:08 Ответить
А патронный завод уже построили или дальше все закупаем за бугром?
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27.02.2021 15:18 Ответить
Будет....Будет ....Будет.....вот когда выпустят ХОТЬ ОДИН - скажем что выпускает.....Нам много обещают ,а результат почти ВЕЗДЕ нулевой....."Байактары "в Украине(нашего производства) - НОЛЬ,двигатели на Турецких беспилотниках - тоже провалилось...."Гром -2" - тоже провал...."Оплот "- стыдно вспоминать,корветы - НОЛЬ....Патронный завод - ноль,артилерийские снаряды - ноль....Я давно уже не верю обещаниям - они ничего не стоят как и наши чиновники....
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27.02.2021 15:34 Ответить
Вместо развития своего вертолетостроения на базе Мотор-Сич, мы будем "прикручивать колеса" на американские вертолеты, ну а Мотор-Сич тем временем совсем умрет, на радость нашим американским "друзьям", для которых куда важнее чтобы технологии оттуда не попали китайцам. А самый надежный и проверенный способ избежать этого - уничтожить предприятие руками продажных полезных идиотов, которые радостно трубят об очередной перемоге.
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27.02.2021 17:11 Ответить
Не сцы Мавзолейные,это вам не РАссия обосранная Димой Рогозиным Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4711
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27.02.2021 18:16 Ответить
Мотор-Сич стратегическое предприятие контролируемое США,китай в дупе Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3004
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27.02.2021 18:21 Ответить
Звідкіля інфа про контроль штатів?
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27.02.2021 20:17 Ответить
От як би "Чінукі" стали в Україні випускати - то було б діло, ось де живучі гвинтокрили, рекордсмени по важкопідьйомним операціям , навіть Мі 26 у дупі, бо з одним гвинтом
може брати ціль тільки на один крюк, коли "Чінук" на дві точки, що робить дуже стабільним підьйом і переміщення вантажу.

Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2564 Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2359
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27.02.2021 20:16 Ответить
И танки Шерман пора уже собирать в Украине. Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2864 Ну и что, что им 75 лет?
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28.02.2021 01:50 Ответить
А у нас разве своих, доставшиеся от "совка", вертолётов нет?
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28.02.2021 03:26 Ответить
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