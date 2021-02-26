Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Технологии
На государственном предприятии "Одесский авиационный завод" планируется запуск лицензированного производства вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois.
Об этом сообщил генеральный директор ГП "Укроборонпром" Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.
Организация производства находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-й годовщине Независимости Украины. Проект финансируется за счет инвестиционных средств.
"Отмечу, что приоритетом для Одесского авиационного остается обеспечение потребностей в вооружении и военной технике главного заказчика - Министерства обороны Украины. Чтобы увеличить объемы производства на предприятии, мы планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета ", - сказал Гусев.
Bell UH-1 Iroquois - американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как "Гьюи" (Huey).
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Пожалуйста, подождите...
Вертолетная атака в исполнении UH-1 показана в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».
Ирокез» принимал участие практически во всех войнах последних пяти десятилетий. Сейчас он находится на вооружении более чем 70 стран мира, включая США и ФРГ.
Машина постоянно модифицируется, создано около тридцати модификаций, есть современные варианты, в частности для ВВС Канады с двумя двигателями - CH-135 Twin ****.https://www.youtube.com/watch?v=km9hagbRHVo
https://dumskaya.net/news/na-odesskom-aviatcionnom-zavode-budut-sobirat-am-137814/
гелікоптерів, радянський Мі 24 вже морально застарів, а інших немає, тому і
питання навіщо.
А у нас коли-небудь були гелікоптери такого класу? НІ.
У нас своїх гелікоптерів як гною? Знову НІ.
Дуже хочеться Апачєй? А ви б дали їх країні з таким президентом і його оточенням? Мабуть теж НІ.
Беріть поки що те, що дають і скажіть "дякую". Хлопці з передової точно подякують за ці бджілки...
Які хлопці с передовій? ) Ми на Донбасі авіацію не використовуємо, а для
транспортування у нас є Мі 8, шановний вам ніхто нічого не дає, про що ви
вже розмріялись.
По-друге, замисліться трохи глибшн: ДЛЯ ЧОГО Америці увесь цей план по випуску гелікоптерів саме в Україні?
Ми не знаємо всіх тонкощів, але це рішення вочевидь не того, щоб відправляти їх потім до Америки..
Це було б як бізнес по-російські: купити ящик горілки, вилити її в унітаз, пусті пляшки здати, а на отримані гроші купити горілку і випити..
по друге гелікоптери "Хьюї" це не те що потрібно таків воюічій країні як Україна, а що
там на думці американців ніхто не знає, як що це приманка для кацапів для відведення
уваги, то це добре.
Господи, що ж то з людьми робиться...😟
UPD. Давайте дочекаємося куди полетить перший зібраний в Одесі гелікоптер і ЩО скажуть ті, до кого він прилетить...
лише заради цього піду на парад, хай навіть із ЗЕльоним засранцем
Одна Дана на параді теж виглядає як знущання.
«Г'юі» це проста та неубівальна машинка !!!!!!!!!!!!!
Як що для України, то краще б "Апачі" випускали, а як що на експорт, то на здоровля.
аеророзвідка, командний пункт, але ніяк не атакуючий гелікоптер. Англійці
зробили з "Хьюї" "Лінкс", це швидкий гвинтокрил, але не атакуючий.
"Під час війни з 7013 гелікоптерів 3305 було знищено. 1074 пілотів UH-1 «Г'юі» було вбито разом з 1103 членами екіпажів. З огляду на те що пілотувати вертоліт могли солдати і сержанти, а не офіцери (як, наприклад, у штурмовій чи бомбардувальній авіації) - такі втрати можна вважати припустимими, оскільки ефективність застосування «Г'юї» була дуже високою. Армія США відмовилася від UH-1 після впровадження UH-60 «Чорний Яструб». Однак «Г'юі» досі лишаються в армії для тренування пілотів". Вікіпедія.
У той стороны достаточно нафталиновых средств для ликвидации сего творения.
Для пограничников, полиции, медиков, учебы да. Для боевых действий - бред.
Как беспилотные АН-2 в армяно-азербайджанской войне.
Ничего не перепутали?
Разве, что начинка будет современной, украинской. Но где специалисты, способные создать эту начинку. Там где и эпидемиологи. Моют поезда в Польше или клубнику собирают.
Є дуже цікавий фільм про переліт старенького Ан-2 через Північну Атлантику в США.
https://www.youtube.com/watch?v=aYJt6e6GPX4
може брати ціль тільки на один крюк, коли "Чінук" на дві точки, що робить дуже стабільним підьйом і переміщення вантажу.