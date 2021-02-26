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Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали молодого человека, который незаконно продавал огнестрельное оружие и гранаты на территории Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаци Национальной полиции.

Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция 01

Во время отработки оперативной информации, сотрудники полиции выявили парня, который занимался сбытом оружия на территории города Киева. Злоумышленником оказался 28-летний житель Житомирской области.

Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция 02

В ходе расследования полицейские провели ряд оперативных закупок, а также обыски в автомобиле и по месту жительства фигуранта. У правонарушителя изъяли автомат Калашникова, два пистолета-пулемета Скорпион, около 2000 патронов к ним, десять гранат РГД-5 и Ф-1. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция 03

Смотрите также: Предупреждена попытка сбыта партии оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция 04
Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция 05

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Шо - отак и разложился в переходе? Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9139
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26.02.2021 17:49
+5
правильно, нефиг портить бизнес ментам...
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26.02.2021 17:56
+2
Музейные экспонаты хоть, бывает, стреляют. Есть прикольней, когда пневмат пытаются выдать за оружие...
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26.02.2021 18:20
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Шо - отак и разложился в переходе? Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9139
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26.02.2021 17:49 Ответить
прапорщик
ничего интересного
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26.02.2021 17:53 Ответить
правильно, нефиг портить бизнес ментам...
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26.02.2021 17:56 Ответить
Это хоть похоже на оружие, а то за подобными заголовками обычно если не металолом то какие то музейные экспонаты подобными заголовками. https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8/131773/?setcity=174
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26.02.2021 18:08 Ответить
Музейные экспонаты хоть, бывает, стреляют. Есть прикольней, когда пневмат пытаются выдать за оружие...
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26.02.2021 18:20 Ответить
Прайс-лист не напечатали.
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26.02.2021 18:27 Ответить
не маю сумнівів, що це кацап або москаль.
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26.02.2021 18:33 Ответить
шо. невже авакова взяли..по моему це він у нас самий більший торговець оружіем.
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26.02.2021 18:39 Ответить
Цензор это уже третий раз за эту неделю печатает. Про одно и то же изъятие оружия уже третья новость только разными словами. План-разнарядку получили что ли?
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26.02.2021 19:01 Ответить
ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ 999 !)
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27.02.2021 11:00 Ответить
 
 