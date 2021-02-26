Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали молодого человека, который незаконно продавал огнестрельное оружие и гранаты на территории Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаци Национальной полиции.

Во время отработки оперативной информации, сотрудники полиции выявили парня, который занимался сбытом оружия на территории города Киева. Злоумышленником оказался 28-летний житель Житомирской области.

В ходе расследования полицейские провели ряд оперативных закупок, а также обыски в автомобиле и по месту жительства фигуранта. У правонарушителя изъяли автомат Калашникова, два пистолета-пулемета Скорпион, около 2000 патронов к ним, десять гранат РГД-5 и Ф-1. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.