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В Сумах открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Артуру Абрамитову. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Сумах на фасаде школы №18 установили памятный знак павшему на Востоке Украины воину Артуру Абрамитову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Артуру Абрамитову 01

Абрамитов погиб в 2017 году на боевом дежурстве от осколочных ранений в результате минометного обстрела российско-террористическими группировками позиций украинских военных в районе промышленной зоны города Авдеевка Донецкой области.

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Артуру Абрамитову 02

Почтить память воина пришли его родные, друзья, боевые товарищи, представители органов местной власти. Право открыть памятную доску предоставили его сослуживцам, а освятил его капеллан отдельного мотопехотного батальона "Сумы".

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Артуру Абрамитову 03

Смотрите: В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под канонаду выстрелов и траурный марш военного оркестра реактивной артиллерийской бригады присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память военного минутой молчания.

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Артуру Абрамитову 04

Автор: Володимир Янченко
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Артуру Абрамітову - Цензор.НЕТ 214
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26.02.2021 22:09 Ответить
Царство Небесне...
Слава Україні!
Героям слава!
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26.02.2021 22:58 Ответить
Геої не вмирають!
Героям слава!
Смерть ворогам!!!
У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Артуру Абрамітову - Цензор.НЕТ 7769
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27.02.2021 08:13 Ответить
 
 