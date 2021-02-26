В Сумах открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Артуру Абрамитову. ФОТО

В Сумах на фасаде школы №18 установили памятный знак павшему на Востоке Украины воину Артуру Абрамитову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Абрамитов погиб в 2017 году на боевом дежурстве от осколочных ранений в результате минометного обстрела российско-террористическими группировками позиций украинских военных в районе промышленной зоны города Авдеевка Донецкой области.

Почтить память воина пришли его родные, друзья, боевые товарищи, представители органов местной власти. Право открыть памятную доску предоставили его сослуживцам, а освятил его капеллан отдельного мотопехотного батальона "Сумы".

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Под канонаду выстрелов и траурный марш военного оркестра реактивной артиллерийской бригады присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память военного минутой молчания.