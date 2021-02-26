Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Вроде может даже без собаки обойтись
Відразу видно креативну думку гумористів Кварталу 95. Вакцину в Україну офіційно постачає ТОВ Grace of God, дослівно ТОВ "Божа благодать". Фірму зареєстровано три місяці тому на Печерську в Києві, двома індусами, що є громадянами України, один з яких працює топ-менеджером у Кривому Розі на АрселорМіталл. У принципі, зрозуміло, до кого з вихідців з цього славного міста, на найвищому посту в державі, тягнуться нитки відкатів із закуплених удвічі дорожче вакцин.Фірмочка крім вакцини від коронавирусу торгує ще овочами, *******, килимами. Коротше за профілем працюють хлопці. Квартал рулить. Уколовся й одразу в рай - пізнати благодать.
Справжня милість Божа! Індійську вакцину [що її презентують як версію АстраЗенеки, проте до останньої вона стосунку не має] в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі. Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн. Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ". Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, спільно з мешканцем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінґхом. Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і, вочевидь, на цю прокладку скоро теж прилетить щось із державних антиковідних мільярдів.Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальної правдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".UРD. Пазл зійшовся: криворізькі індуси і справді виявилися не чужі, принаймні Офісові президента - торік вони надали, щонайменше, 100 тисяч кубометрів металургійних шлаків для програми Зеленського "Велике будівництво".
Ще зранку вмикнула новини й почула, що індійську вакцину затверджено програмою Covax (так сказали на Прямому) - ну, думаю, хоч цей факт є. Раніше чула, що у Covax будь що не беруть. Я б вакцинувалася, якби вона була у продажу. Бо хворіла, знаю, що це таке і більше через це проходити не хочу. Наслідки мене підкосили.А потім пішло-поїхало. І про фірму-прокладку, і про вогнегасник, який тільки у крайньому разі має сенс, поки не вколеш нормальну вакцину... І про те, що британський виробник не надав свого імені вакцині, бо там щось не дуже дієве... Так от. Наша влада нас дуже принизила. Я, до речі, вважаю, що той, хто побудував великий бізнес, вміє працювати на ринку. І вміє як продавати, так і купувати - сировину, обладнання. І вакцину теж купив би ту, яка мала б репутацію. Але ніт. Дехто вмів плигати на сцені, а купівля/продаж - то була не його сфера. Переговори про ціни, умови - то взагалі не для "пацанів з народу". Вміємо тільки через прокладки працювати, так? От і маємо. Росіянам теж нема чого тішитися, бо їхній "Спутнік" теж не може вважатися вакциною. І пропуском до Европи не буде.
В роли собаки должен быть Портнов...