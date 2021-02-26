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Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Опять закрыли!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый канал команды Медведчука начал работу и был отключен через час после запуска

Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Времена меняются...

Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Его почерк?

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове мэрия в третий раз переименовала проспект Григоренко в пр-т Жукова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью

Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Новый продукт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ

Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Кубло российской пропаганды

Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

А может не надо?

Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Первый доброволец

Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Большая разница

Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Шария не видели?

Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Карманное правосудие

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк: Приговор Стерненко - триумф сил пророссийского реванша

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Топ комментарии
+34
Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4914
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26.02.2021 22:20
+34
Мова має значення!Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7451
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26.02.2021 22:30
+24
Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1099
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26.02.2021 22:56
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Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4914
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26.02.2021 22:20 Ответить
зачотно дубинского попердолило.
Вроде может даже без собаки обойтись
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26.02.2021 22:26 Ответить
Oleg Helgiv
Відразу видно креативну думку гумористів Кварталу 95. Вакцину в Україну офіційно постачає ТОВ Grace of God, дослівно ТОВ "Божа благодать". Фірму зареєстровано три місяці тому на Печерську в Києві, двома індусами, що є громадянами України, один з яких працює топ-менеджером у Кривому Розі на АрселорМіталл. У принципі, зрозуміло, до кого з вихідців з цього славного міста, на найвищому посту в державі, тягнуться нитки відкатів із закуплених удвічі дорожче вакцин.Фірмочка крім вакцини від коронавирусу торгує ще овочами, *******, килимами. Коротше за профілем працюють хлопці. Квартал рулить. Уколовся й одразу в рай - пізнати благодать.
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26.02.2021 22:34 Ответить
По ЗЕлену індійську аферу детальніше - Tetiana Shustrova:
Справжня милість Божа! Індійську вакцину [що її презентують як версію АстраЗенеки, проте до останньої вона стосунку не має] в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі. Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн. Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ". Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, спільно з мешканцем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінґхом. Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і, вочевидь, на цю прокладку скоро теж прилетить щось із державних антиковідних мільярдів.Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальної правдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".UРD. Пазл зійшовся: криворізькі індуси і справді виявилися не чужі, принаймні Офісові президента - торік вони надали, щонайменше, 100 тисяч кубометрів металургійних шлаків для програми Зеленського "Велике будівництво".
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26.02.2021 22:35 Ответить
Елена Кудренко
Ще зранку вмикнула новини й почула, що індійську вакцину затверджено програмою Covax (так сказали на Прямому) - ну, думаю, хоч цей факт є. Раніше чула, що у Covax будь що не беруть. Я б вакцинувалася, якби вона була у продажу. Бо хворіла, знаю, що це таке і більше через це проходити не хочу. Наслідки мене підкосили.А потім пішло-поїхало. І про фірму-прокладку, і про вогнегасник, який тільки у крайньому разі має сенс, поки не вколеш нормальну вакцину... І про те, що британський виробник не надав свого імені вакцині, бо там щось не дуже дієве... Так от. Наша влада нас дуже принизила. Я, до речі, вважаю, що той, хто побудував великий бізнес, вміє працювати на ринку. І вміє як продавати, так і купувати - сировину, обладнання. І вакцину теж купив би ту, яка мала б репутацію. Але ніт. Дехто вмів плигати на сцені, а купівля/продаж - то була не його сфера. Переговори про ціни, умови - то взагалі не для "пацанів з народу". Вміємо тільки через прокладки працювати, так? От і маємо. Росіянам теж нема чого тішитися, бо їхній "Спутнік" теж не може вважатися вакциною. І пропуском до Европи не буде.
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26.02.2021 22:36 Ответить
Кубло російської пропаганди, кишенькове правосуддя, у пошуках Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7179
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27.02.2021 08:26 Ответить
Кубло російської пропаганди, кишенькове правосуддя, у пошуках Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8067
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27.02.2021 08:28 Ответить
Кубло російської пропаганди, кишенькове правосуддя, у пошуках Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7253
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27.02.2021 08:31 Ответить
Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1099
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26.02.2021 22:56 Ответить
Жизнєнна !!!!!
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26.02.2021 22:21 Ответить
Мова має значення!Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7451
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26.02.2021 22:30 Ответить
еге ж, "шо нам "кубло" - то їм "гнєздо" родноє
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26.02.2021 22:53 Ответить
даа, сурдоперекладом народ два стріма розважався )))))
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27.02.2021 00:49 Ответить
Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9190
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26.02.2021 22:39 Ответить
ОПЗЖ! Не дрейф! "Свобода" вас радостно встречает возле входа, но не так как в 2014 году Шуфрича.
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27.02.2021 06:52 Ответить
Кубло российской пропаганды, карманное правосудие, в поисках Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3935
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26.02.2021 22:54 Ответить
Подайте пострадавшим в борьбе с режимом "барыги" и за своё процветание в Украине.
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27.02.2021 06:54 Ответить
Кубло російської пропаганди, кишенькове правосуддя, у пошуках Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1126
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26.02.2021 23:05 Ответить
Кубло російської пропаганди, кишенькове правосуддя, у пошуках Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 358
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26.02.2021 23:08 Ответить
Я нeнавиджу тебе московіте!За ріки безкрайні зі сліз материнських,За кожну краплину пролитої кровіСолдат українських, чеченських, грузинських…За підлість, за ницість, брехню, безпринципність…За тe, що нe знаєш про честь та про гідність,За ту насолоду з якою вбивав,З якою розстрілював та катував!За всі ешелони забиті людьми,За кожну могилу уздовж колії,За штучний той голод з мільйоном смeртeй,За «прокляті душі», що їли дітей.За забрану в кожній оселі зернину,За кожну померлу у муках родину,За жито, що гнило в коморах-цeркваx,За весь нeвимовний нeлюдяний жаx,За дикість, за хижість, за кров без упину,За тe, що ти можеш лиш бити у спину,За втрачені долі, майбутнє убитe,Heнавиджу люто тебе московіте!© Євген Мірошничeнко.
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26.02.2021 23:09 Ответить
Кубло російської пропаганди, кишенькове правосуддя, у пошуках Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9591

В роли собаки должен быть Портнов... Кубло російської пропаганди, кишенькове правосуддя, у пошуках Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7567
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27.02.2021 00:40 Ответить
Кубло російської пропаганди, кишенькове правосуддя, у пошуках Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1892
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27.02.2021 07:37 Ответить
Кубло російської пропаганди, кишенькове правосуддя, у пошуках Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4100
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27.02.2021 07:38 Ответить
Кубло російської пропаганди, кишенькове правосуддя, у пошуках Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6733
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27.02.2021 07:43 Ответить
Кубло російської пропаганди, кишенькове правосуддя, у пошуках Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6990
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27.02.2021 07:48 Ответить
Кива - Задротиш..
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27.02.2021 14:15 Ответить
на первой картинке на месте собачки Мертвечука органично смотрелся бы скаженый Кива
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27.02.2021 15:15 Ответить
 
 