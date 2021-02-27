Корвет "Винница" превратят в корабль-музей, - Минобороны. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Учебный корабль Военно-морских сил ВС Украины "Винница" превратится в музей.
Соответствующее решение принял министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Подчеркивается, что в настоящее время прорабатывается вопрос передачи корвета как музейного предмета в филиал Национального военно-исторического музея Украины - Центральный военно-морской музей.
"Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства планируют разместить на 8-м причале Николаева", - отмечается в сообщении.
"Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города", - отметил Таран.
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мы все помним, коррупционные проделки руководства МинОбороны по замене цвета погонов, и размера шрифтов на нашивках..
давайте лучше "чучелко" Тарана повесим, и будем гордиться победой над коррупцией
- восстановить корпус - деньги;
- восстановить и привести в порядок внешний вид корабля - деньги;
- создать площадку-постамент для хранения корабля на пирсе №8 - деньги;
- перевезти и установить на постамент корабль - деньги;
- нанять штат работников(охрана и обслуж. экспоната в течении 12 месяцев) - деньги;
- ежегодное косметическое обслуживание экспоната - деньги;
в 2020 году МинОбороны должны было закупить 21 мобильный банно-прочечный комплекс на авто шаси (или КРАЗ, или МАЗ").. в итоге в конце года МинОбороны переделали документы, и сказали ,что и не планировали покупать.. Вот так работает МИнОбороны имени Тарана..
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России 19 июня объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых есть украинская подводная лодка "Запорожье",
"Потому что неисправная и устаревшая" Минобороны России решило вернуть Украине дизель-электрическую подводную лодку "Запорожье", которая ранее входила в состав ВМС Украины.
https://ipress.ua/ru/news/rossyya_predlagaet_ukrayne_zabrat_podvodnuyu_lodku_zaporozhe_v_kachestve_metalloloma_57022.html
Подлодка «Запорожье» будет базироваться на Одессу
Информация о возврате россиянами единственной подводной лодки ВМС Украины «Запорожье» подтверждается.
Субмарину будут транспортировать в Одессу на буксире.
https://dumskaya.net/news/podlodka-zaporoge-budet-bazirovatsya-na-odessu-034253/
Шо? В совке частники(што?) строили консервные банки для морячков?
это что за бред?
Команда українського конструктора бронетехніки Олександра Кузнєцова представила на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах IDEX-2021 свою розробку "Шторм". Це гусенична броньована платформа з гібридною тягою, що здатна розвивати швидкість 140 км/год та плавати по воді."Шторм" почали створювати у Києві, однак нинішнього вигляду він набув на території ОАЕ. За словами Кузнєцова, в арабській країні він знайшов інвестора та можливості швидко втілити машину в металі й почати випробування.
"Ми не змогли зробити все це в Києві. Нашу ідею в Україні сприймали як дивину. Не було підтримки і фінансів. Економічні та адміністративні умови в Еміратах набагато кращі. Ми швидко знайшли партнерів, які нас забезпечили приміщенням і технічною підтримкою, водночас абсолютно не втручалися у процес. Ми приїхали у вересні, протягом кількох днів зареєстрували компанію і почали працювати", - пояснив конструктор.
https://uprom.info/news/vpk/**********-konstruktory-pokazaly-gibrydnu-gusenychnu-broneplatformu-shtorm-na-vystavczi-v-dubayi/
2) построенный 45 лет назад.
Нонсенс ! Они ещё щит с врат Царьграда найдут, с них станется.