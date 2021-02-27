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корвет (27) Минобороны (8237) музей (700) Таран Андрей (267)

Корвет "Винница" превратят в корабль-музей, - Минобороны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Корвет

Учебный корабль Военно-морских сил ВС Украины "Винница" превратится в музей.

Соответствующее решение принял министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Подчеркивается, что в настоящее время прорабатывается вопрос передачи корвета как музейного предмета в филиал Национального военно-исторического музея Украины - Центральный военно-морской музей.

"Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства планируют разместить на 8-м причале Николаева", - отмечается в сообщении.

"Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города", - отметил Таран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании "Север". ФОТОрепортаж

Корвет Винница превратят в корабль-музей, - Минобороны 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
не трогай!на нем зекретин в Крым ,в котором мы должны все были умереть, поплывет за убежищем))
Корвет "Винница" превратят в корабль-музей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3330
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27.02.2021 12:57
+8
бестолковое решение.. и так, при худом бюджете МинОбороны, будут тратить деньги не на повышение боеспособности, а на рекламные хотелки..
мы все помним, коррупционные проделки руководства МинОбороны по замене цвета погонов, и размера шрифтов на нашивках..
давайте лучше "чучелко" Тарана повесим, и будем гордиться победой над коррупцией
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27.02.2021 13:00
+7
Ага-а,уже наш весь флот превратили в музей ископаемого а ходят в море чуть-ли не на плотах.
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27.02.2021 13:10
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не трогай!на нем зекретин в Крым ,в котором мы должны все были умереть, поплывет за убежищем))
Корвет "Винница" превратят в корабль-музей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3330
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27.02.2021 12:57 Ответить
бестолковое решение.. и так, при худом бюджете МинОбороны, будут тратить деньги не на повышение боеспособности, а на рекламные хотелки..
мы все помним, коррупционные проделки руководства МинОбороны по замене цвета погонов, и размера шрифтов на нашивках..
давайте лучше "чучелко" Тарана повесим, и будем гордиться победой над коррупцией
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27.02.2021 13:00 Ответить
Так. Начебто і гарне рішення про музей...А з іншого боку, з основного - це щорічні величезні дотації на утримання судна та штату.
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27.02.2021 13:06 Ответить
корпус прогнил от слова совсем.. в 2018 году, после составления дефектовочного акта корпуса "Винницы", стоимость восстановительных работ, оценивалась в 270 - 500 млн грн..
- восстановить корпус - деньги;
- восстановить и привести в порядок внешний вид корабля - деньги;
- создать площадку-постамент для хранения корабля на пирсе №8 - деньги;
- перевезти и установить на постамент корабль - деньги;
- нанять штат работников(охрана и обслуж. экспоната в течении 12 месяцев) - деньги;
- ежегодное косметическое обслуживание экспоната - деньги;
в 2020 году МинОбороны должны было закупить 21 мобильный банно-прочечный комплекс на авто шаси (или КРАЗ, или МАЗ").. в итоге в конце года МинОбороны переделали документы, и сказали ,что и не планировали покупать.. Вот так работает МИнОбороны имени Тарана..
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27.02.2021 13:20 Ответить
Це вже забота мерії Миколаїва.
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27.02.2021 13:44 Ответить
Ага-а,уже наш весь флот превратили в музей ископаемого а ходят в море чуть-ли не на плотах.
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27.02.2021 13:10 Ответить
Гарна ідея
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27.02.2021 13:11 Ответить
А где подводная лодка Запорожье?
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27.02.2021 13:14 Ответить
Взагалі то, вона викрадена при сакраданії сакрального кримнашу та залишилась в Олів'єстополі.
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27.02.2021 13:17 Ответить
Россияне ее отдавали бесплатно. Но у украинских военных не нашлось денег даже на транспортировку. Так и догнивает в Севастополе
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27.02.2021 15:30 Ответить
Захватывали для того, чтобы потом отдать?? Ватан, ну вот кому ты втираешь?
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27.02.2021 15:39 Ответить
Кто ее захватывал, если она и тогда стояла приваренная к пирсу?
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27.02.2021 15:51 Ответить
Ну и:

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России 19 июня объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых есть украинская подводная лодка "Запорожье",
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27.02.2021 15:53 Ответить
Россия предлагает Украине забрать подводную лодку "Запорожье" в качестве металлолома
"Потому что неисправная и устаревшая" Минобороны России решило вернуть Украине дизель-электрическую подводную лодку "Запорожье", которая ранее входила в состав ВМС Украины.

https://ipress.ua/ru/news/rossyya_predlagaet_ukrayne_zabrat_podvodnuyu_lodku_zaporozhe_v_kachestve_metalloloma_57022.html
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27.02.2021 15:56 Ответить
Козломордый, ты еще про распятого мальчика расскажи) Раша об этом тоже рассказывала) Вот зачем ты ВРЕШЬ? Знаешь, что врешь, но продолжаешь врать? На момент захвата она была в РАБОЧЕМ состоянии... Рашики ее своим ходом перегоняли в Южную бухту... А все свои заявления о ее "передаче" Украине, они опровергали уже на следующий день)))
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27.02.2021 18:04 Ответить
31 марта 2014, 12:21
Подлодка «Запорожье» будет базироваться на Одессу

Информация о возврате россиянами единственной подводной лодки ВМС Украины «Запорожье» подтверждается.
Субмарину будут транспортировать в Одессу на буксире.


https://dumskaya.net/news/podlodka-zaporoge-budet-bazirovatsya-na-odessu-034253/
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27.02.2021 18:13 Ответить
Ну и как? Возвратили? Клоун БРЕХЛИВЫЙ, вот с твоей же ссылки: "Между тем, в командовании украинских ВМС эту информацию «Думской» опровергли.«Лодка вполне боеспособна и на ходу, что продемонстрировали сами россияне, когда перевели ее из Стрелецкой в Южную бухту Севастополя. Необходимость задействовать буксиры связана с тем, что большая часть команды «Запорожья» изменила Родине и перешла на сторону РФ. А других подготовленных подводников у Украины пока нет», - отметил наш источник."
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27.02.2021 20:27 Ответить
Вот зачем ты пытаешься меня *******?) Зачем ВРЕШЬ?) Надеешься, что я тебе на слово поверю?))) Вам козломордым, никто больше не верит)))
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27.02.2021 20:31 Ответить
Трахает Марту Скрыль в место между анусом и влагалищем своим обросшим ракушками носом!
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27.02.2021 13:46 Ответить
Тогда глаза у неё большие ооооочень .
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27.02.2021 22:55 Ответить
В Николаеве крейсер "Украина" ржавеет. Лучше его в музей переделайте. И места больше и заводу обузу с плеч долой
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27.02.2021 13:19 Ответить
Зеля весь ВМФ превратит в музей. А зачем он нам нужен, у нас перемирие, да зебилы
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27.02.2021 13:36 Ответить
ну, тебе то, конечно, видней что делать со ржавым корытом)))
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27.02.2021 13:45 Ответить
Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства Источник: https://censor.net/ru/p3250483\\\\\\\\

Шо? В совке частники(што?) строили консервные банки для морячков?
это что за бред?
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27.02.2021 13:43 Ответить
Научитесь читать правильно)))
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27.02.2021 15:42 Ответить
что за *уйня?!))) в Николаеве 30 лет БПК "Украина" стоит у заводской стенки, по нему не знают что делать. Предлагали его в музей превратить и тут выплывает "Винница" )))
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27.02.2021 13:44 Ответить
Он уже Украина не называется
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27.02.2021 22:56 Ответить
а как он уже называется?)))
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28.02.2021 12:58 Ответить
Потрібно нові корвети будувати, а вони нам про музеї розповідають, в НАТО потрібно вступати, а вони гроші профукують.
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27.02.2021 13:45 Ответить
Что такие богатые что под музей, можно его ещё использовать для перекрытия Керченского пролива, прикрепите табличку Путиновец для лёгкого прохождения Корвет "Вінниця" перетворять на корабель-музей, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1019 и подорвите его под Керченским мостом.
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27.02.2021 13:46 Ответить
Українські конструктори показали гібридну гусеничну бронеплатформу "Шторм" на виставці в Дубаї

Команда українського конструктора бронетехніки Олександра Кузнєцова представила на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах IDEX-2021 свою розробку "Шторм". Це гусенична броньована платформа з гібридною тягою, що здатна розвивати швидкість 140 км/год та плавати по воді."Шторм" почали створювати у Києві, однак нинішнього вигляду він набув на території ОАЕ. За словами Кузнєцова, в арабській країні він знайшов інвестора та можливості швидко втілити машину в металі й почати випробування.
"Ми не змогли зробити все це в Києві. Нашу ідею в Україні сприймали як дивину. Не було підтримки і фінансів. Економічні та адміністративні умови в Еміратах набагато кращі. Ми швидко знайшли партнерів, які нас забезпечили приміщенням і технічною підтримкою, водночас абсолютно не втручалися у процес. Ми приїхали у вересні, протягом кількох днів зареєстрували компанію і почали працювати", - пояснив конструктор.
https://uprom.info/news/vpk/**********-konstruktory-pokazaly-gibrydnu-gusenychnu-broneplatformu-shtorm-na-vystavczi-v-dubayi/
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27.02.2021 13:53 Ответить
КАЗНОКРАДЫ ****** !!!
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27.02.2021 14:41 Ответить
В штатах до сих пор на вооружении линкоры постройки времен второй мировой войны. Там тратят деньги на модернизацию, а не на музеи.
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27.02.2021 14:44 Ответить
Глупцы!
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27.02.2021 14:48 Ответить
в музей лучше отправить совкового генерал-солдафона Тарана
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27.02.2021 15:00 Ответить
Ну не знаю. Фраза" боевой корабль" звучит очень пафозно. Может уже отойдем от совкового. Сосредоточимся на создании необходимой материально-технической базьі, а не будем, извините, дрочить на прошлое. Флота то нет.
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27.02.2021 15:10 Ответить
Интересно а музей чего?Музей мз фотками кораблей которые ,,пастор,,прое..ал?
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27.02.2021 15:11 Ответить
А все истребители и танки передать детским садикам, пускай детки в войнушку играют.
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27.02.2021 15:27 Ответить
Тільки пофарбувати цей музей не забудьте...
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27.02.2021 15:55 Ответить
1) украинского военного флота,
2) построенный 45 лет назад.
Нонсенс ! Они ещё щит с врат Царьграда найдут, с них станется.
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27.02.2021 16:06 Ответить
Музей чого? Як ми флот профукали одним махом і без бою?
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27.02.2021 16:11 Ответить
Порежте его на метал из милосердия уже, бо он такого гавна позорного в вмсу насмотрелся шо имел бы руки , застрелился бы уже нафиг от стыда.
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27.02.2021 23:13 Ответить
по уму его загнать на завод отпескоструить, переварить, поставить новые движки, электронику и оружие, а если нет мозгов оттяните в Турцию дайте денег они через год отдадут готовый боевой корвет, который ещё 40 лет будет мокшан кошмарить будет, когда вот таких хозяйственников выгонят или расстреляют
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28.02.2021 11:20 Ответить
..что ,модуль от БТР-4,как на "гюрзу" поставишь??..Нет у нас оружия для модернизации,а "натовское"-то лучше новый "сварганить",корпус и движки-вот что может Николаев...
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28.02.2021 11:28 Ответить
объясняю время на новый корвет это два-три года а полная модернизация под натовское вооружение год максимум и через год он БД
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28.02.2021 11:55 Ответить
я думаю лучше всего там сделать концертный зал для зелленского и 95го квартала,и отправить их в кругосветное плаванье пожизнено.
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28.02.2021 11:29 Ответить
 
 