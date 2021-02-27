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акция (2403) Одесса (7379) Стерненко (384)

Активисты пришли под СИЗО Одессы, где содержится Стерненко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Одессе в субботу, 27 февраля, несколько десятков человек собрались под следственным изолятором, где содержится приговоренный к 7 годам активист Сергей Стерненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Организаторами акции выступили молодежные организации партий "Европейская солидарность" и "Демократична сокира". Присутствовали также и активисты из других организаций. Собравшиеся требуют политической ответственности для генерального прокурора, министра внутренних дел и президента.

Аналогичные акции проходят и в других городах Украины. В частности, в Киеве к стенам Офиса президента Украины пришли несколько тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты на Банковой - по адресу, ведь президент Зеленский несет ответственность за отсутствие справедливости в государстве, - Бутусов

Автор: Вадим Куц
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Багато росіян кажуть "А чего же ви Порошенка не вибрали, он же вам армию сделал..."
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27.02.2021 19:08 Ответить
Из "Богданов", а для морфлота--речные катера по "спеццене".
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27.02.2021 20:32 Ответить
Тучи над городом встали
В воздухе пахнет грозой... (с)
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27.02.2021 14:16 Ответить
Підтримка Українським активістам !
Гуртом можливо протистояти свавіллю про-російських чиновників у владі України !
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27.02.2021 14:25 Ответить
НЕОБХОДИМА ОПЕРАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ ТРУХАНОВА И ОСТАЛЬНОГО БАНДИТСКОГО КОДЛА В ОДЕССЕ !!!
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27.02.2021 14:37 Ответить
Sudovu Reformu !
Sternenko-Svobodu !
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27.02.2021 15:05 Ответить
Надо иметь железные яйца, чтобы в Одессе, руководить ,,Правым сектором". Респект Сергiю. Если не сгноят или не убьют, то у парня перспективная политическая карьера.
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27.02.2021 16:13 Ответить
Шкода що порошенко і луценко за таке розслідування і передачи карної справи на Стерненка до суду не несуть відповідальності. Причому ще й свойому донецькому судді, який не навидить все українське.
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27.02.2021 16:48 Ответить
Дякую одеситам, що вийшли на протест !!! Завдяки таким небайдужим, як Стерненко - вдалось затерти цю прокацапську наволочь !!! Читайте більше про події того часу.....кацапи вже б святкували... Українських патріотів треба захищати. ВОЛЮ ВСІМ ПАТРІОТАМ УКРАЇНИ !!!
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27.02.2021 20:08 Ответить
Помоги стране - выбери Марусю
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28.02.2021 00:48 Ответить
УЖЕ МОЖНО БЫЛО ВЛОМИТСЯ В СИЗО !)
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28.02.2021 10:56 Ответить
 
 