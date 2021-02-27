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Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА. ФОТОрепортаж

Днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошел взрыв.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак, информирует Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайная ситуация !!!! В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - отметила она.

Детали происшествия Гусак обнародует в ближайшее время.

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Местное издание acc.cv.ua отмечает, что данная больница принимала больных коронавирусом. 

Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА 01
Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА 02
Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА 03
Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Кислород ошибок не прощает.
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27.02.2021 14:31
+3
рыго-зебилы уже взрывают больницы, чтобы отвлечь внимание сми от антизеленского митинга в Киеве
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27.02.2021 14:35
+2
Скорее всего кислород.А для работ из чистым кислородом должны быть специально обученые люди а не дворник дядя ваня.И это уже не первый случай но так никого чужие ошибки не учат.
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27.02.2021 14:38
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27.02.2021 14:31 Ответить
Кислород ошибок не прощает.
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27.02.2021 14:31 Ответить
скорей всего кислород ..хотя кто знает.. фронт далеко а терроризму... пофиг..... думаю уточнят причину и что вообще было на самом деле..
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27.02.2021 14:35 Ответить
Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА - Цензор.НЕТ 5362
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27.02.2021 14:45 Ответить
"индийская" вакцина - детонировала?
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27.02.2021 14:33 Ответить
или спутник-5 - под видом "индийской" вакцины...
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27.02.2021 14:34 Ответить
Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА - Цензор.НЕТ 6236
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27.02.2021 14:48 Ответить
рыго-зебилы уже взрывают больницы, чтобы отвлечь внимание сми от антизеленского митинга в Киеве
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27.02.2021 14:35 Ответить
Кисень в великих концентраціях небезпечна штука. По-суті вибухівка
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27.02.2021 14:36 Ответить
Скорее всего кислород.А для работ из чистым кислородом должны быть специально обученые люди а не дворник дядя ваня.И это уже не первый случай но так никого чужие ошибки не учат.
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27.02.2021 14:38 Ответить
Лікарні в Чернівцях переповнені, все працюе на межі можливостей, ось и результат
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27.02.2021 14:41 Ответить
В даному разі тут економія на підготовці фахівців для роботи із чистим киснем,це практично бомба але всі чомусь відносяться до цього халатно,ось і результат.
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27.02.2021 14:56 Ответить
грубое нарушение ТБ , баллон с кислородом должен быть на улице или 5 м от места проведения работ
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27.02.2021 14:43 Ответить
Давно не было и вот опять.Это ковидная больница и шутки тут неуместны.Когда найдут противоядие?А то как в бантустане.Это как на фронте .не соблюл правила-подорвался .
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27.02.2021 14:44 Ответить
курить на рабочем месте, разводить огонь или проходить мимо с огнем в радиусе 5 м от кислородных баллонов.
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27.02.2021 14:55 Ответить
Ну хоть одно хорошо. Это точно кислород.
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27.02.2021 14:59 Ответить
184. Запрещается:

устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных учреждений;
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27.02.2021 15:03 Ответить
 
 