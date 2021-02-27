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Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошел взрыв.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак, информирует Цензор.НЕТ.
"Чрезвычайная ситуация !!!! В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - отметила она.
Детали происшествия Гусак обнародует в ближайшее время.
Местное издание acc.cv.ua отмечает, что данная больница принимала больных коронавирусом.
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+7 18c49ed2
показать весь комментарий27.02.2021 14:31
+3 Super Gut
показать весь комментарий27.02.2021 14:35
+2 Володимир Сливка
показать весь комментарий27.02.2021 14:38
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