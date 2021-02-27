Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА. ФОТОрепортаж

Днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошел взрыв.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак, информирует Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайная ситуация !!!! В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - отметила она.

Детали происшествия Гусак обнародует в ближайшее время.

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Местное издание acc.cv.ua отмечает, что данная больница принимала больных коронавирусом.







