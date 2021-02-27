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акция (2403) Стерненко (384) Офис Генпрокурора (2044)

Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Фоторепортаж

Участники акции в поддержку приговоренного к 7 годам тюрьмы Сергея Стерненко забросали здание Офиса генпрокурора петардами, файерами и дымовыми шашками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Участники скандируют лозунги в поддержку Стерненко, а также требуют отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Полиция не вмешивается, на месте работают пожарные.

Завершая свою акцию, участники спели гимн Украины и пообещали, что следующая акция в поддержку политзаключенных состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать Высший совет правосудия.

Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 01
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 02
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 03
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 04
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 05
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 06
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 07
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 08
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 09
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 10
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 11
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 12
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 13
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 14
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 15
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 16
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 17

Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 18
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 19
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 20
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 21

Фото и видео Олега Богачука.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Справедливость Стерненко - справедливость всем": акция под Офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+32
На колени,смерд.
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27.02.2021 14:50
+31
Артём Ярмолич 438ee8c1 плоды цивилизации на этих фото welcome to Mordor такое будущее скоро ждет Украины вместе с такой полицией в будущем если проглотим сейчасЗдание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками - Цензор.НЕТ 4515Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками - Цензор.НЕТ 8378
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27.02.2021 15:00
+29
странные люди. они не понимают, что Стерненко не причина, а следствие? ну пусть завтра отменят ему приговор апелляцией и что? все "судьи" продолжат вершить "правосудие" на своих местах, система продолжит работать на хозяев Украины, не на закон и не на украинцев. через месяц его снова закроют по другому липовому обвинению. опять протесты? так и третий раз закрыть не проблема, "судьи" то все те же.
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27.02.2021 14:51
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То шо там?
Ціни на газ вже не шкода?
Шкода будинок Генпрокуратури?)))
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27.02.2021 17:19 Ответить
P.S.А борьба из пустующим зданием больше похожа на провокацию чем на борьбу за справедливость.
Чем вам неугодило здание,где будут сидеть уже ,,хорошие,,прокуроры и ремонт то будет производится за наши с тобой деньги.
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27.02.2021 17:23 Ответить
Этих патриотов, да на освобождение б Крыма....
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27.02.2021 16:39 Ответить
Настане час і так буде😎
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27.02.2021 17:00 Ответить
Если бы в Луганске, Донецке и Крыму были такие как Стерненко, то и освобождать бы нечего было бы.
А ты просрал все сидя на диване и хочеш что бы другие освободили для тебя всю галактику.
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27.02.2021 17:05 Ответить
Сказала неведомая и глупая зверушка..
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27.02.2021 19:31 Ответить
Он уже Одессу не дал захватить рашистам, так что все Ок
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27.02.2021 20:37 Ответить
а ти будеш дивитись з льюху. утирок
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28.02.2021 09:46 Ответить
Я буду давится от смеха, когда ты гнить в окопе будешь
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28.02.2021 20:56 Ответить
усім видати зірку героя України, обцілувати, закидати грішми і видати шприци з вакциною проти шизофренії...
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27.02.2021 17:02 Ответить
Туда бы военкома с повестками-мигом бы разбежались
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27.02.2021 17:56 Ответить
да ладно .тобі . ми і так бачимо що ти москаль..
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28.02.2021 09:47 Ответить
это только начало!
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27.02.2021 18:45 Ответить
То что украинцы бойцы, давно доказали, не в пример белорусам. Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками - Цензор.НЕТ 4000 Но тот ли это случай, чтобы из-за какого то ушлёпка качать офис президента? и себе заодно рискуючи пришить уголовку?
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27.02.2021 18:47 Ответить
Как же подгорает у наших "братьев" из-за паребрика. У нас можно петарды в офис генпрокурора кидать,а у них за один косой взгляд на мусора -сажают на бутылку ,еще и автозак толкать нужно Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками - Цензор.НЕТ 7642
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27.02.2021 18:50 Ответить
Мусора грамоты собрались раздавать, за хорошее поведение. Вот все что нужно знать об этом горе-протесте. По-моему его стукачи из нацдружин контролируют.
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27.02.2021 19:29 Ответить
В мордоре можно оказаться в мусорской скотовозке и за случайный взгляд на полицая.))
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28.02.2021 03:04 Ответить
Можно.
Только вот скажите: ПОМОГЛО?
Я серьезно: помогло?
Может, не то бросали?
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28.02.2021 13:31 Ответить
Патриотов больше интересует как это будет выглядеть для кацапов, а не сам протест, который скорее имитация протеста, чтобы не выглядеть слабаками после стольких лет хвастовства. Следующий спектакль перед кацапами и белорусами 9 марта. Бессрочный протест как и ожидалось оказался враньем.
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27.02.2021 19:35 Ответить
У нас круче чем похвастаться. Двое по 3 года получили за вот эту инсталляцию.
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками - Цензор.НЕТ 9158

В суде Октябрьского района Минска рассмотрели уголовное дело Дениса Заянчевского и Максима Татьянка.

Мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство) и ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти): ночью с 20 на 21 ноября на одной из улиц в районе «Института культуры» в Минске сделали инсталляцию в виде чучел с фотографиями главы Совета Республики Натальи Кочановой и министра внутренних дел Ивана Кубракова, а также омоновца в балаклаве на фоне бело-красно-белого флага.
Оба обвиняемых до суда находились под стражей. Дело рассматривал судья Александр Руденко.
Согласно обвинению, группа людей, в составе которой были Заянчевский и Татьянок, с 20 на 21 ноября 2020 года в переулке Полоцком в районе «Института культуры» установила чучела с фотографиями чиновников и сотрудника МВД и тем самым выразила пренебрежение к обществу, а также умышленно и с особым цинизмом унизила честь и достоинство должностных лиц. Такие действия были квалифицированы следователями как злостное хулиганство.
Во время прений прокурор запросил для каждого из обвиняемых по три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 26 февраля судья Александр Руденко огласил именно такой приговор. Дениса Заянчевского и Максима Татьянка выпустили из-под стражи в зале суда.
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27.02.2021 19:41 Ответить
Надіюся, "око гасударєве" від диму просльозилося
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27.02.2021 19:49 Ответить
Там дрючком треба по горбу, носаком під сраку.
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28.02.2021 03:06 Ответить
який жах - почали дітей долучати до масовки...

Писи: навіщо псувати громадське майно? Гроші ж на ремонт не Венедиктова чи Зеля свої будуть витрачати - усе ж держказни, тобто відберуть у й так небогатих громадян...
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27.02.2021 20:46 Ответить
ба бах шо всрались
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27.02.2021 21:11 Ответить
Мне уже кажется , что суды у нас не Украинской юстиции, а родом из рф.
Поэтому СНБО так и вводит санкции без решений судебных , потому что понимают , что там все порешается и еще и должны останемся! То-то шуфрич пену пускает, чтобы все типа через "законные суди" решалось.
Это жесть какая-то !!!
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28.02.2021 00:37 Ответить
Независимые судя не для Украины, где комический диктатор хочет все контролировать.
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28.02.2021 04:08 Ответить
Якби патріоти в Харкові натовкли пику батькові Венедіктової за виховання та навчання дочки, а в Києві віддубасили її та всю її родину спаливши їх особисте улюблене майно та житло .... думаю, "правосуддя" було б відновлено набагато швидше.
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28.02.2021 04:06 Ответить
В Європі з продажних суддів регулярно живцем здирали шкіру а зрадників та колаборантів вбивали натовпи громадян. І ми теж маємо пройти цим шляхом. Жоден народ і історії не зміг "перестрибнути" через "сходинки" до Верховенства Права.
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28.02.2021 04:16 Ответить
тебе кацап куда не сховай а роги скрізь торчать..
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28.02.2021 09:51 Ответить
а где в это время была главная прокурорва - меняла очередное место жительства из-за угрозы жизни?
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28.02.2021 07:44 Ответить
Отправить его отбывать наказание и через неделю про него все забудут
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28.02.2021 08:48 Ответить
Ні не забудуть.
Ти сплутав Українців з кацапорабами.
Чий Крим?
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28.02.2021 12:15 Ответить
Ця нація буде жити гідно.
А раба-кацапа розриває від жлоби та заздрощі бо воно на таке не здатне.
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28.02.2021 12:14 Ответить
---Так ! Добре . синки-- нагнали жаху рашистським халуям та " нашим "плазунам-- пігме*ям... І не зважайте на їх шпички у цих відгуках /ба... так їм. ожирілим диванним--пінгвінам стало шкода підкопченого фасаду Г--стійла цілковитого свавілля.../ --- Лупайте сю скалу ! Нехай ні жар . ні холод-- НЕ СПИНЯТЬ Вас ! / Каменяр.../
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28.02.2021 15:34 Ответить
Bacсеpмaн Жeлезный@26_55847_314159

Спецы по социальной инженерии снова показали, что не зря едят свой хлеб.
Молодежь, волосы на письке у которой начали расти не задолго до 14-го, о начале войны, о Майдане, о заслугах Пороха, узнала из интернета. Своими глазами они этого не видели, ибо было не до этого - выпускные классы, начало учёбы в институте, первая любовь, каникулы в Европе и прочее.
Но вот они достаточно созрели, чтобы захотеть поучаствовать в политике, почувствовать себя членами общества. Куда бежать? Имя Пороха для них токсично, благодаря стараниям ольгинских и местных спецов. ОПЗЖ и прочие Свободы - слишком стары. Что остаётся? Правильно - белопольтовые кекунцы вроде Рока и Демсокир. Они не замазаны с Порохом, они вроде как против роиси. Они тоже молоды и говорят на понятном языке. Как собрать в кучу мальчиков/девочек и объединить? Очень просто. Нужна сакральная жертва из их круга и общий враг. Дальше вы знаете.
Результат? Жирный кусок активного электората оторван от потенциальных конкурентов и только ждёт, чтобы его подобрали те, кто сможет оплатить расходы. Очередная красивая, разыгранная как по нотам, не очень дешевая, но и не очень дорогая операция против Украины. Это вам не чат-рулетка, да.
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28.02.2021 21:28 Ответить
АВАКОВ---ЧЕРТ.....БЕНЯДИКТОВА--ЧУМА.....красиво сказано
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01.03.2021 00:19 Ответить
я вот думаю, нафига всякие диктаторы эти протесты разгоняют с дубинками и избиениями. вон покидали питарды и разошлись, даже стекла не побили
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01.03.2021 00:33 Ответить
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