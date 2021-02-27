Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Фоторепортаж
Участники акции в поддержку приговоренного к 7 годам тюрьмы Сергея Стерненко забросали здание Офиса генпрокурора петардами, файерами и дымовыми шашками.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Участники скандируют лозунги в поддержку Стерненко, а также требуют отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Полиция не вмешивается, на месте работают пожарные.
Завершая свою акцию, участники спели гимн Украины и пообещали, что следующая акция в поддержку политзаключенных состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать Высший совет правосудия.
Фото и видео Олега Богачука.
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+32 Garry Grant
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Ціни на газ вже не шкода?
Шкода будинок Генпрокуратури?)))
Чем вам неугодило здание,где будут сидеть уже ,,хорошие,,прокуроры и ремонт то будет производится за наши с тобой деньги.
А ты просрал все сидя на диване и хочеш что бы другие освободили для тебя всю галактику.
Только вот скажите: ПОМОГЛО?
Я серьезно: помогло?
Может, не то бросали?
В суде Октябрьского района Минска рассмотрели уголовное дело Дениса Заянчевского и Максима Татьянка.
Мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство) и ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти): ночью с 20 на 21 ноября на одной из улиц в районе «Института культуры» в Минске сделали инсталляцию в виде чучел с фотографиями главы Совета Республики Натальи Кочановой и министра внутренних дел Ивана Кубракова, а также омоновца в балаклаве на фоне бело-красно-белого флага.
Оба обвиняемых до суда находились под стражей. Дело рассматривал судья Александр Руденко.
Согласно обвинению, группа людей, в составе которой были Заянчевский и Татьянок, с 20 на 21 ноября 2020 года в переулке Полоцком в районе «Института культуры» установила чучела с фотографиями чиновников и сотрудника МВД и тем самым выразила пренебрежение к обществу, а также умышленно и с особым цинизмом унизила честь и достоинство должностных лиц. Такие действия были квалифицированы следователями как злостное хулиганство.
Во время прений прокурор запросил для каждого из обвиняемых по три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 26 февраля судья Александр Руденко огласил именно такой приговор. Дениса Заянчевского и Максима Татьянка выпустили из-под стражи в зале суда.
Писи: навіщо псувати громадське майно? Гроші ж на ремонт не Венедиктова чи Зеля свої будуть витрачати - усе ж держказни, тобто відберуть у й так небогатих громадян...
Поэтому СНБО так и вводит санкции без решений судебных , потому что понимают , что там все порешается и еще и должны останемся! То-то шуфрич пену пускает, чтобы все типа через "законные суди" решалось.
Это жесть какая-то !!!
Ти сплутав Українців з кацапорабами.
Чий Крим?
А раба-кацапа розриває від жлоби та заздрощі бо воно на таке не здатне.
Спецы по социальной инженерии снова показали, что не зря едят свой хлеб.
Молодежь, волосы на письке у которой начали расти не задолго до 14-го, о начале войны, о Майдане, о заслугах Пороха, узнала из интернета. Своими глазами они этого не видели, ибо было не до этого - выпускные классы, начало учёбы в институте, первая любовь, каникулы в Европе и прочее.
Но вот они достаточно созрели, чтобы захотеть поучаствовать в политике, почувствовать себя членами общества. Куда бежать? Имя Пороха для них токсично, благодаря стараниям ольгинских и местных спецов. ОПЗЖ и прочие Свободы - слишком стары. Что остаётся? Правильно - белопольтовые кекунцы вроде Рока и Демсокир. Они не замазаны с Порохом, они вроде как против роиси. Они тоже молоды и говорят на понятном языке. Как собрать в кучу мальчиков/девочек и объединить? Очень просто. Нужна сакральная жертва из их круга и общий враг. Дальше вы знаете.
Результат? Жирный кусок активного электората оторван от потенциальных конкурентов и только ждёт, чтобы его подобрали те, кто сможет оплатить расходы. Очередная красивая, разыгранная как по нотам, не очень дешевая, но и не очень дорогая операция против Украины. Это вам не чат-рулетка, да.