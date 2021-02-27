Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции в поддержку приговоренного к 7 годам тюрьмы Сергея Стерненко забросали здание Офиса генпрокурора петардами, файерами и дымовыми шашками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Участники скандируют лозунги в поддержку Стерненко, а также требуют отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Полиция не вмешивается, на месте работают пожарные.

Завершая свою акцию, участники спели гимн Украины и пообещали, что следующая акция в поддержку политзаключенных состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать Высший совет правосудия.











































Фото и видео Олега Богачука.

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