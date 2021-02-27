Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Спецназовцы Нацгвардии в сотрудничестве с представителями СБУ и разведки обнаружили тайник с боеприпасами в прифронтовой Авдеевке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
По данным штаба, среди выявленного - гранаты (РГД и Ф1), более 200 патронов калибра 7,62 и более сотни патронов калибра 5,45.
"Ключевую роль в операции сыграла слаженная работа кинологической двойки отдельного отряда специального назначения "Омега". Наученный гвардейский служебный пес сразу обнаружил опасный участок и оповестил военнослужащих о находке. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Национальной полиции Украины", - подчеркивается в сообщении.
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