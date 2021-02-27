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Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС. ФОТОрепортаж

Спецназовцы Нацгвардии в сотрудничестве с представителями СБУ и разведки обнаружили тайник с боеприпасами в прифронтовой Авдеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, среди выявленного - гранаты (РГД и Ф1), более 200 патронов калибра 7,62 и более сотни патронов калибра 5,45.

"Ключевую роль в операции сыграла слаженная работа кинологической двойки отдельного отряда специального назначения "Омега". Наученный гвардейский служебный пес сразу обнаружил опасный участок и оповестил военнослужащих о находке. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Национальной полиции Украины", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также: СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой и электродетонаторами возле одного из военных объектов на Херсонщине. ФОТО

Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 01
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 02
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 03
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 04
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 05
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 06
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 07

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
написано багато про будь що окрім як не про гвардійського службового пса, який все і виявив))...чи нагородили його п*ятью кг сардельок чи цукерками? Чи як завжди всі коврижкі отримало керівництво?
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27.02.2021 16:25
+4
Собака малинуа - умница и красавица.
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27.02.2021 17:29
+2
Вони просто не хочуть признавати,що пес мудріший за них всіх разом взятих.
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27.02.2021 17:42
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написано багато про будь що окрім як не про гвардійського службового пса, який все і виявив))...чи нагородили його п*ятью кг сардельок чи цукерками? Чи як завжди всі коврижкі отримало керівництво?
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27.02.2021 16:25 Ответить
и фоток его мало
и не разглядеть толком))
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27.02.2021 17:14 Ответить
Вони просто не хочуть признавати,що пес мудріший за них всіх разом взятих.
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27.02.2021 17:42 Ответить
і не написали де виявив-в автівці якогось сєпара чи в пол за 10 км від КППі ..А може в холодильнику совкодрочера за пакетом ліверної ковбаси по 2р20 коп? Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС - Цензор.НЕТ 8893
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27.02.2021 16:34 Ответить
Я зрозумів, шо тайник був у машині!
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27.02.2021 17:03 Ответить
Собака малинуа - умница и красавица.
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27.02.2021 17:29 Ответить
Собаке шашлык-жаренное на сковороде мясо хоть дали?
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27.02.2021 17:36 Ответить
у нас могут и на собачку дело сшить.
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27.02.2021 18:18 Ответить
Вот бы все так Украине служили, как эта собака!
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27.02.2021 18:29 Ответить
Люблю цензор) даже здесь нацгвардию обосрут))) на самом деле, не верил, что полицейские собаки могут найти оружие, считал это понтами. Но однажды в Холодном Яру, на полицейском блок-посте высказал это полицейскому кинологу. Он оскорбился и предложил поспорить. У меня при себе был зарегистрированный форт-202 (ездил святить). Кинолог предложил спрятать магазин в любом месте в траве (сам не смотрел). И собакевич находил! Я не знаю как! Ну, ладно, наркота - у нее есть запах, а чем оружие отличается от другого железа, которого там было раскидано? В общем, попал на бутылку коньяка кинологу и банку тушонки собаке(
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27.02.2021 19:47 Ответить
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС - Цензор.НЕТ 8880 Класно.

Ви освячували зброю ?
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28.02.2021 03:59 Ответить
Ще з часів гайдамацьких повстань був звичай освячувати зброю в Холодному Яру (не в церкві). Пізніше цей звичай відновили повстанці Холодного Яру у 20 сторіччі. Зараз зброю освятити можна під час фестівалю, але скажу чесно: святять тільки ножі, з вогнепальною зброєю, навіть зареєстрованою, сьогодні вже не пустять, бо організатори бояться провокацій. А в 14-му можна було все.
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28.02.2021 06:40 Ответить
Служебные псы служат честнее и эффективнее, чем аваковские копы
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27.02.2021 22:06 Ответить
Даже полцинка нет...клоуны ))))
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27.02.2021 22:18 Ответить
Худенький песик. Треба його трошки підгодувати.
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28.02.2021 03:59 Ответить
вот єто новость !
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28.02.2021 10:24 Ответить
Спецназовцы Нацгвардии в сотрудничестве с представителями СБУ и разведки обнаружили тайник с боеприпасами ....опять показатели...бедный пес.
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28.02.2021 11:41 Ответить
 
 