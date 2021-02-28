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Обнародованы фотографии с черновицкой больничной палаты, где произошла трагедия. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Обнародованы фотографии с черновицкой больничной палаты, где произошла трагедия. ФОТОрепортаж

Пострадавший вследствие ЧП в Городской клинической больнице №1 в Черновцах госпитализирован в реанимацию с тяжелыми ожогами.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Черновцов Роман Кличук, пишет Цензор.НЕТ.

"Один человек погиб, еще один человек сейчас находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Врачи делают все возможное. Пожар удалось сразу же локализировать, и соседние палаты не пострадали. Однако пока стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы", - уточнил он.

"Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут", - добавил мэр.

Тем временем местное издание acc.cv.ua обнародовало фотографии с палаты, где сегодня произошла трагедия. 

Обнародованы фотографии с черновицкой больничной палаты, где произошла трагедия 01
Обнародованы фотографии с черновицкой больничной палаты, где произошла трагедия 02

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошел взрыв.

В ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
стекла на окнах целы , значит взрыва не было
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27.02.2021 16:12
+4
Чего и следовало ожидать - все нормально только на бумаге...
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27.02.2021 16:05
+3
Якимось чином перебіг цієї хвороби приводить до сильної депресії.
Багато людей взагалі з вікон стрибали і розбивались.
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27.02.2021 16:49
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Чего и следовало ожидать - все нормально только на бумаге...
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27.02.2021 16:05 Ответить
Витік кисню.
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27.02.2021 16:06 Ответить
Витік спирту .
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27.02.2021 16:13 Ответить
Витік мізків
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28.02.2021 14:33 Ответить
Кто-то закурил,судя по всему!
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27.02.2021 16:10 Ответить
самоубийство , облил себя спиртом и поджег
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27.02.2021 16:11 Ответить
стекла на окнах целы , значит взрыва не было
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27.02.2021 16:12 Ответить
Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег.
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27.02.2021 16:15 Ответить
Этот пациент скончался на месте. Огонь стремительно прекинувся на другого тяжелобольного. Занялись матрасы, начали гореть приборы.
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27.02.2021 16:16 Ответить
а лапти в рос СМИ настаивают на взрыве кислородного баллона
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27.02.2021 16:21 Ответить
Они не только в росСМИ, но и здесь на цензоре в комментах свои фейки форсят. Иногда не тот впн включают и под одним и тем же ником под разными флагами лезут))
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27.02.2021 17:33 Ответить
наверно издевались над дедом и не хотели нормально лечить ,потому что у него денег не было
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27.02.2021 16:27 Ответить
наверно у кого-то воспаленная фантазия
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27.02.2021 17:31 Ответить
Якимось чином перебіг цієї хвороби приводить до сильної депресії.
Багато людей взагалі з вікон стрибали і розбивались.
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27.02.2021 16:49 Ответить
Кислород с маслом не дружит - взрывается.
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27.02.2021 16:52 Ответить
с сливочным ?
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27.02.2021 17:05 Ответить
с любым. По физике помню что древесные опилки в жидком кислороде очень офигенно взрываются.
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27.02.2021 17:10 Ответить
Шут-нік, аднака.
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27.02.2021 17:41 Ответить
Все рабочие с кислородными баллонами предупреждаются категорически-при работе с баллонами -никаких промасленных тряпок и тп.Газосварщики и резчики это знают не понаслышке.
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27.02.2021 17:48 Ответить
Был тут один, заливал что специально проверял промасленными тряпками и т.д. и ничего не взрывалось))) Угу... Видел я результаты после двух таких умников...
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27.02.2021 20:43 Ответить
При контакте с маслами, жирами, горючими пластмассами, угольной пылью, ворсинками органических веществ и т.п. чистый кислород способен окислять их с большими скоростями, в результате чего они самовоспламеняются или взрываются. И в дальнейшем может послужить причиной пожара.
Сварка и сварщик https://weldering.com/kislorod-takoy-bezopasnyy-kazhetsya
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27.02.2021 18:43 Ответить
Лично я это знаю ещё с 1968 года ,когда подрабатывал на ночных ремонтах трамвайных путей в трамвайном депо.Газорезчики были очень щепетильны.А мы были переменным трудовым ресурсом и нам могло взбрести в голову что угодно.По выходным подрабатывал на товарной станции разгрузкой вагонов вместе с алкашами.С тех пор я никогда не брал их в напарники.
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27.02.2021 21:12 Ответить
 
 