В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, согласно заявке, у Офиса президента Украины на улице Банковой состоялась акция протеста.
В дальнейшем участники в сопровождении полицейских перешли к Офису генерального прокурора Украины. Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в том числе полиции диалога, Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По данным правоохранителей, благодаря слаженным действиям правонарушений во время этих мероприятий не зафиксировано.
"Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева", - добавили в Нацполиции.
Как сообщалось, сегодня в Киеве под Офисом президента состоялся анонсированный ранее митинг "Справедливость Стерненко - справедливость всем". Огранизаторы акции выдвинули ряд требований под ОП к президенту Владимиру Зеленскому. После этого активисты направилась под Офис генпрокурора, которое по приходу забросали петардами, файерами и дымовыми шашками.
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- правильнее будет КоКоКо 🐓🐓🐓, как ты и хотел сначала..
но немножко с бубой и если шо - дубинки у них наготове и снайпера заняли позиции.
E-3 AWACS
@thunderbolt1488
·3 ч
Можно было бы пройти мимо, если бы это написал сумасшедший и такой же городской дурачок его отретвитил. Но Это репостит депутат от СН, репостит то, что написал один из его хозяев. Именно так они видят ситуацию, без издёвки и пафоса. Они будут сажать всех.
Врут просто в глаза и как им после таких слов верить? Прогнившая и бзсовестная власть.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
(автор видео тупорылый ватан, но тем не менее).