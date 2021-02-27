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В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, согласно заявке, у Офиса президента Украины на улице Банковой состоялась акция протеста.

В дальнейшем участники в сопровождении полицейских перешли к Офису генерального прокурора Украины. Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в том числе полиции диалога, Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, благодаря слаженным действиям правонарушений во время этих мероприятий не зафиксировано.

"Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева", - добавили в Нацполиции.

Читайте также: Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції"

В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция 01
В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция 02
В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция 03

Как сообщалось, сегодня в Киеве под Офисом президента состоялся анонсированный ранее митинг "Справедливость Стерненко - справедливость всем". Огранизаторы акции выдвинули ряд требований под ОП к президенту Владимиру Зеленскому. После этого активисты направилась под Офис генпрокурора, которое по приходу забросали петардами, файерами и дымовыми шашками.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4385
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27.02.2021 16:42
+12
Коли Венедіктова буде покарана за роботу на російських окупантів??? Чому в Україні судять українських патріотів, а не російських найманців??? Стерненко молодець, не дає таким як бандюк Труханов і його прокурорша Венедіктова здати Україну під російських окупантів!
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27.02.2021 16:38
+5
Як тільки клоун втече до Ростова, якщо встигне, тоді і буде покарана.
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27.02.2021 17:35
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Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5106
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27.02.2021 16:32 Ответить
Конечно не зафиксировано! Полиция-то с народом. Аваков сказал. А пацан сказал - пацан сделал.
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27.02.2021 16:32 Ответить
Так народ у нас чемний, як би ще влада прислуховувалась до народу.
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27.02.2021 16:38 Ответить
по статті виходить, що народ не при чом, усе заслуга "По данным правоохранителей, благодаря слаженным действиям правонарушений во время этих мероприятий не зафиксировано."
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28.02.2021 01:57 Ответить
Коли Венедіктова буде покарана за роботу на російських окупантів??? Чому в Україні судять українських патріотів, а не російських найманців??? Стерненко молодець, не дає таким як бандюк Труханов і його прокурорша Венедіктова здати Україну під російських окупантів!
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27.02.2021 16:38 Ответить
Як тільки клоун втече до Ростова, якщо встигне, тоді і буде покарана.
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27.02.2021 17:35 Ответить
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4385
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27.02.2021 16:42 Ответить
Очко
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27.02.2021 17:58 Ответить
👍👏👏👏
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27.02.2021 18:03 Ответить
Дебилы в России предложили учредить день освобождения Крыма от украинской оккупации.
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27.02.2021 16:46 Ответить
xoxoxo - Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9561 ты свой ник скорректируй все таки

- правильнее будет КоКоКо 🐓🐓🐓, как ты и хотел сначала..
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27.02.2021 16:58 Ответить
полицаи с народом!
но немножко с бубой и если шо - дубинки у них наготове и снайпера заняли позиции.
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27.02.2021 17:00 Ответить
На такой радостной ноте самый упитанный пупс МВД Антоха Геращенко и дженераль от пузатерии Крищенко могут батл устроить - по скоростному поеданию пиц или свинных рулек.
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27.02.2021 17:05 Ответить
Устраивайте что хотите, но победит Сивоха.
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27.02.2021 17:51 Ответить
А какими краями Сивохо к внутриведомственному батлу МВД? Если батл открытый или межведомственной, тогда другое дело.
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27.02.2021 18:19 Ответить



E-3 AWACS

@thunderbolt1488

·3 ч

Можно было бы пройти мимо, если бы это написал сумасшедший и такой же городской дурачок его отретвитил. Но Это репостит депутат от СН, репостит то, что написал один из его хозяев. Именно так они видят ситуацию, без издёвки и пафоса. Они будут сажать всех.

Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8521
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27.02.2021 17:37 Ответить
С каких это пор бросание заженных фаеров в здание Генпрокуратури не является нарушением правопорядка.
Врут просто в глаза и как им после таких слов верить? Прогнившая и бзсовестная власть.
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27.02.2021 17:48 Ответить
Это у вас в Срани-Рязани даже косой взгляд на вертухая нарушение правопорядка!
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27.02.2021 17:55 Ответить
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8636
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27.02.2021 17:54 Ответить
Долой шута гнусавого ! Слуги ***** путлерастовича , проявили себя во всей красе и своим очкозамыливанием с смешными санкциями ,против мертвечука ,не прикроете работу на рашистов
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27.02.2021 18:01 Ответить
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2601
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27.02.2021 18:06 Ответить
Порошенко Стерненко,но перепутав ЗЕ декілька літер.Після ідишу важко адаптуватись.
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27.02.2021 18:13 Ответить
Це Зе на фото? Буду знать
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27.02.2021 18:30 Ответить
это твое фото? все мечтаешь, что Зе посадит пороха, и тот перестанет гадить тебе в штаны?
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27.02.2021 18:32 Ответить
Чому ЗЕ.ЗЕ той кому це звернення адресоване.
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27.02.2021 18:34 Ответить
а это что за провокатор?
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27.02.2021 19:07 Ответить
Крым - операция "Навальный"

https://www.youtube.com/watch?v=***********

(автор видео тупорылый ватан, но тем не менее).
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27.02.2021 18:19 Ответить
Зачем это здесь? Размещайте на российских ресурсах
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27.02.2021 18:56 Ответить
тебя забыл спросить.
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27.02.2021 19:03 Ответить
Крым - это Украина, при чем здесь рашистские ресурсы? или ты с этим не согласен?
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27.02.2021 19:04 Ответить
Все верно,если менты не лезут,то и 3,14здить их не будут))
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27.02.2021 19:49 Ответить
Пока, пока не було порушень. Але це буде не завжди.
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27.02.2021 20:00 Ответить
А как это сегодня не было нарушений? Сегодня, как и всегда, эти молодчики свободно и массово жгли возле возле Ген.прокуратуры файеры и петарды, нарушая общественный порядок - а это ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - (хулиганство)!!! Тогда почему вместо открытия дела Полиция начала благодарить протестантов как бы за хорошее поведение - это как понимать? Создается впечатление, что все эти сборища с пиротехникой организуются самой властью когда нужно и где нужно. Может это в Украине новая форма общественных мероприятий? А вчера задержали около 30 протестующих и всех сразу почему-то отпустили (???) и они сегодня снова на своем рабочем месте. А почему не заработала ст 296? Почему люди не могут спокойно ходить по центру Киева, а нужно пригибаться под звуки кононады?
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27.02.2021 20:43 Ответить
Потому что это не Срань-рязань и не Мухосранс и не твой родной Усть-Задрющенск где косой взгляд на вертухая это отбитые почки и 15 суток как минимум! Это Украина, страна свободных людей!
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28.02.2021 08:21 Ответить
висновок: немає деганератів Рюкзакових і тоді все проходить спокійно!!!!!!!!!!
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27.02.2021 20:59 Ответить
акция, импотентакция...
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27.02.2021 21:30 Ответить
вобщем недолго зеле осталось
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27.02.2021 23:50 Ответить
 
 