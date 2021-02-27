В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, согласно заявке, у Офиса президента Украины на улице Банковой состоялась акция протеста.

В дальнейшем участники в сопровождении полицейских перешли к Офису генерального прокурора Украины. Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в том числе полиции диалога, Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, благодаря слаженным действиям правонарушений во время этих мероприятий не зафиксировано.

"Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева", - добавили в Нацполиции.

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Как сообщалось, сегодня в Киеве под Офисом президента состоялся анонсированный ранее митинг "Справедливость Стерненко - справедливость всем". Огранизаторы акции выдвинули ряд требований под ОП к президенту Владимиру Зеленскому. После этого активисты направилась под Офис генпрокурора, которое по приходу забросали петардами, файерами и дымовыми шашками.