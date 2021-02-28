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Устанавливаются причины возгорания в палате черновицкой больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Устанавливаются причины возгорания в палате черновицкой больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в Черновицкой городской клинической больнице №1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Предварительно правоохранители установили, что возгорание возникло в одной из палат, где проходят лечение больные острой респираторной болезнью COVID-19.

Работники Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, прибывшие на вызов, эвакуировали граждан и ликвидировали пожар. Во время поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Еще один пациент получил ожоги - врачи отправили его в реанимационное отделение.

"В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства", - подчеркивают правоохранители.

Устанавливаются причины возгорания в палате черновицкой больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция 01
Устанавливаются причины возгорания в палате черновицкой больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция 02

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
Курильщики з ковідом в лікарні майже не попадають, забиті бронхи не пускають ковідку в легені, по собі знаю.
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27.02.2021 17:08
+1
Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3430 27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
P.S. "не было в палате там никакого кисню". Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4540 Взагалі-то кисень і повітрі є
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27.02.2021 17:14
+1
Корисно знати:
При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.

З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
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27.02.2021 17:56
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Кто лежал в палате, курильщик ли....
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27.02.2021 16:51 Ответить
с острой респираторной болезнью COVID-19
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27.02.2021 16:52 Ответить
Курильщики з ковідом в лікарні майже не попадають, забиті бронхи не пускають ковідку в легені, по собі знаю.
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27.02.2021 17:08 Ответить
Посмею не согласиться.. Слизь в бронхах не может не пропустить воздух - иначе задохнетесь... Значит вирус тем более пройдет. А сурфактант на альвеолах слабенький....Просто вам повезло со здоровьем...Хвала Богу!
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27.02.2021 17:26 Ответить
Ви б спочатку подумали, перед тим як писати.
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27.02.2021 19:03 Ответить
мая версия такая - самоподжег ,облил себя спиртом и поджег
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27.02.2021 16:54 Ответить
Температура самозаймання певної частини речовин в атмосфері кисню нижче кімнатною.
Тут винні ті, хто інструктаж не провів по роботі з киснем.
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27.02.2021 16:58 Ответить
да не было в палате там никакого кисню ,спирт был ,взрыва не было стекла на окнах целы
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27.02.2021 17:02 Ответить
Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3430 27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
P.S. "не было в палате там никакого кисню". Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4540 Взагалі-то кисень і повітрі є
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27.02.2021 17:14 Ответить
інструктаж не провів по роботі з спиртом
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27.02.2021 17:03 Ответить
Хрен редьки не слаще
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27.02.2021 17:00 Ответить
спирт крепче водки
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27.02.2021 17:04 Ответить
Корисно знати:
При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.

З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
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27.02.2021 17:56 Ответить
Корисно знати: не кисень окислюється, а кисень окислює.
Як приклад "куріння" теріконів - процесу горіння породи внаслідок того, що вона довгі тисячоліття знаходилась без доступу кисня, а на поверхні цей доступ отримала
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27.02.2021 22:21 Ответить
Пардон, визнаю. Помилка автоперекладу
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28.02.2021 00:32 Ответить
а препарати для дезинфекції провіряли? там закуповується невідьщо, якщо їх роблять на сусідньому ринку то вибухи ще будуть.
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27.02.2021 22:24 Ответить
 
 