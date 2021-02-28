Устанавливаются причины возгорания в палате черновицкой больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в Черновицкой городской клинической больнице №1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Предварительно правоохранители установили, что возгорание возникло в одной из палат, где проходят лечение больные острой респираторной болезнью COVID-19.
Работники Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, прибывшие на вызов, эвакуировали граждан и ликвидировали пожар. Во время поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Еще один пациент получил ожоги - врачи отправили его в реанимационное отделение.
"В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства", - подчеркивают правоохранители.
Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.
В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.
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Тут винні ті, хто інструктаж не провів по роботі з киснем.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
P.S. "не было в палате там никакого кисню". Взагалі-то кисень і повітрі є
При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.
З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
Як приклад "куріння" теріконів - процесу горіння породи внаслідок того, що вона довгі тисячоліття знаходилась без доступу кисня, а на поверхні цей доступ отримала