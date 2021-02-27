Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm против Covid-19. Он призвал общественность последовать его примеру.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает издание Hungary Today.
Выступая перед государственными СМИ, президент призвал зарегистрироваться для вакцинации как можно раньше, а также явиться, чтобы получить укол, как только терапевт уведомит об этом.
"Давайте доверять нашим врачам, нашей системе здравоохранения", - сказал президент Венгрии, добавив, что он надеется, что "эпидемия скоро останется позади".
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Дякую приЗЕденту за піклування за Українців! Все саме краще він для нас везе усього світу!
президент 20 років XXI сторіччя, другий - комуняцький лідер перед падінням залізної завіси. І оба, як азіопці дружать з маоїсткими китайцями.
Что ты хочешь сказать своим постом? Я не понял, что я должен передать Пу?
Скільки китайці йому заплатили?
Петро Свиридович Голохвастий.
сиятро себе еще ничего под кожу не загнал?
"vaccination covid-19 by appointment only, no walk-ins"
мне тут же ответили - вы не попадаете в категорию на первостепеннку, де то июнь.
хотите вам пришлют месадж когда когда вы сможете сделать аппойнтмент?
я вас вас поставила на schedule.....
https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U
Зеленський, Степанов і кРадуцький повинні відповісти за цей жахливий ЗЛОЧИН , проти народу Украіни !
"Мудрий нарід" без Пороха здобув собі i безвіз, і Томос, і відродив армію ...
АЛЕ зараз, при ЗЕ, чомусь не може купити собі нормальної вакцини, а закупили якусь бурду 😏
Як же ж так?