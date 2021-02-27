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Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm. ФОТО

Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm против Covid-19. Он призвал общественность последовать его примеру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает издание Hungary Today.

Выступая перед государственными СМИ, президент призвал зарегистрироваться для вакцинации как можно раньше, а также явиться, чтобы получить укол, как только терапевт уведомит об этом.

"Давайте доверять нашим врачам, нашей системе здравоохранения", - сказал президент Венгрии, добавив, что он надеется, что "эпидемия скоро останется позади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине начали COVID-вакцинацию военнослужащих

Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 8571
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27.02.2021 17:48
+19
Да лупанулся бы сразу Спутником, чего там.
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27.02.2021 17:31
+16
Павло Зібров вакцинувався таки Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 5161

Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 9548
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27.02.2021 17:36
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Правила форума Совет форумчан
Злидень якийсь він , як добре, що для Українців закупили найякіснішу вакцину у світі!
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27.02.2021 17:30 Ответить
Степанов, ты что ль? Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 7890 Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 7890 Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 7890
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27.02.2021 17:32 Ответить
Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 1620

Дякую приЗЕденту за піклування за Українців! Все саме краще він для нас везе усього світу!
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27.02.2021 17:35 Ответить
Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 9506
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27.02.2021 17:39 Ответить
Степанов отказался от прививки против коронавируса. Но я советую вообще не смотреть эти постановочные цирковые представления для лохов, где факт привитости невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Ему могут и воду для инъекций ввести, заменив шприц, сделав монтаж, кто что докажет?
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27.02.2021 18:11 Ответить
Да лупанулся бы сразу Спутником, чего там.
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27.02.2021 17:31 Ответить
Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 2908
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27.02.2021 17:34 Ответить
ну да, кореша кацапам как-никак
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27.02.2021 17:36 Ответить
Саме надійне ,це "Новичком" !! 00% гарантія рішення всіх проблем !!!)))
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27.02.2021 17:38 Ответить
Ваще да, согласен. И за наше Закарпатье как-то спокойнее было бы. Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 5958
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27.02.2021 17:40 Ответить
Да, после "Новичка", Скрипали, и Навальный, только здоровее стали. Животворящий что ли попался)))
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27.02.2021 19:28 Ответить
"Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm." ждём заявления Пескова что это не дружественный жест в сторону России
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27.02.2021 18:34 Ответить
А когда Путин привьется своей "суперпупер" вакциной и это покажут на ТВ? Ато целыми днями хвалят свое,уже процент довели до 200,хотя "ВОЗ" и поныне там(не утвердил пока).
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27.02.2021 17:33 Ответить
Путина, как президенту, служба охраны не позволит употребление токсичных и потециально опасных субстанций! Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 8236
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27.02.2021 17:42 Ответить
Та це вже не показник.Легко можна все підробити.
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27.02.2021 17:34 Ответить
Павло Зібров вакцинувався таки Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 5161

Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 9548
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27.02.2021 17:36 Ответить
с каждым годом Павлик, все чернее и чернее Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 6266 нашел источник с живой водой наверное...
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27.02.2021 17:39 Ответить
Ага, ага, с живой. Только морда отечная от этой живой воды. Я с этой живой водой подзавязал малёха. Годы уже не те, печень поберечь надо!
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27.02.2021 17:52 Ответить
Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 8571
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27.02.2021 17:48 Ответить
Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 3284
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27.02.2021 17:52 Ответить
Ха..Она что,откатывает до заводских настроек? Президент Угорщини прищепився китайською вакциною проти коронавірусу Sinopharm - Цензор.НЕТ 4301
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27.02.2021 18:08 Ответить
Президент Угорщини прищепився китайською вакциною проти коронавірусу Sinopharm - Цензор.НЕТ 4445
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27.02.2021 19:39 Ответить
Чунга-чанги!
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27.02.2021 19:40 Ответить
Что по этому поводу сказал конь Юлий?
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27.02.2021 17:37 Ответить
Так они ж ,, новичОк ,, для населения закупали?))). Ну и .. заходит в толпу . Туда привозят коробки. Левый чел берёт любую бутИлочку с ,, вакциной,,. И.. прививается вместе с толпой с одного флакона. Ну, на сколько хватит. А в телеке уже только для идиотиков.
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27.02.2021 17:39 Ответить
Янош Адер, Янош Кадер - мад'яри вважають себе вялікім народом, а реєстр мад'ярських призвищ напрочуд вбогий. Перший -
президент 20 років XXI сторіччя, другий - комуняцький лідер перед падінням залізної завіси. І оба, як азіопці дружать з маоїсткими китайцями.
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27.02.2021 17:42 Ответить
ВЯличие не мучает? Венгрия член ЕС, и НАТО, а уровень жизни, сравнивать глупо. И вообще, при чем фамилии?
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27.02.2021 19:36 Ответить
При том, что нельзя вернуть билоє вяличиє, кацапчик, передай Пу. А фагромілії - ето аналогії. Венгри ваші угро-фінські родички, яким удалось так глубоко інфільтроваться в європейську цивілізацію, нелегали середвеков'я. Zrozumiv?
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27.02.2021 19:45 Ответить
Я жил в Венгрии, и достаточно долго. Везде чистота, все ухожено. Поразили кладбища, даже в мелких фалу (село) часовня, ухоженные могилы. Сами венгры. не очень доверчивы, и в связях разборчивы. Ничего плохого о них сказать не могу, они не лезут в чужую жизнь, и не любят когда, беспардонно, лезут в их.
Что ты хочешь сказать своим постом? Я не понял, что я должен передать Пу?
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27.02.2021 20:00 Ответить
Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 3801
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27.02.2021 17:44 Ответить
На следующий день заказал китайскую лапшу, шашлычок из тараканов и поблагодарил традиционным "СЕСЕ" сквозь прищуренный взгляд...... Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 3270
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27.02.2021 17:46 Ответить
Рідна Азія кличе
Скільки китайці йому заплатили?
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27.02.2021 17:49 Ответить
Что за чушь?
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27.02.2021 19:37 Ответить
Згадай, як у крові втопили Карпатську Україну! "Чушь" у тебе в голові.
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27.02.2021 19:49 Ответить
Вальд Ще Не вижу взаимосвязи между Карпатской Украиной, и сколько китайцы заплатили Адеру за прививку. Вообще не понимаю почему китайцы должны платить, скорее им заплатили.
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27.02.2021 20:11 Ответить
А те, що президент країни, щеплиться сумнівною вакциною за "дякую"? Це ж реклама і заклик до громадян: вакцина відмінна! Колиться!
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27.02.2021 20:18 Ответить
Лучшая реклама "Синовака" это то, что в Китае, заболевших, на порядок (в 10 раз) меньше чем в Украине, и статистика там не фуфлыжная, как в нене. Население сам сравнишь?
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27.02.2021 20:25 Ответить
У маоїстів усе "фуфлижне".
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27.02.2021 20:27 Ответить
Ти горiлочки махнув? Китай, по оценке "Блумберг" (рассказать что это?) к 2025 году, будет единоличным лидером мировой экономики. Я бываю в США (без особого удовольствия), сестра там живет, и уже очень давно, эмигрировала из УССР (объяснить что это?) Так вот, в магазине спортивных шмоток, такой, приличный, проц 70 товара - Китай, остальное Азия и немного США.
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27.02.2021 20:40 Ответить
Їди на ...червону зірку,
Петро Свиридович Голохвастий.
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27.02.2021 21:05 Ответить
А про Карпатську Україну, нагадав для того, щоб не ідеализував членів НАТО і ЄС.
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27.02.2021 20:21 Ответить
Я не про политику, а про каральну операцію угорських військ.
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27.02.2021 20:33 Ответить
Слухай казламордий ,що прикрився польським прапором, ти сам субстанція яку подарував сралін.
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27.02.2021 21:58 Ответить
Обоснуй. Я хоть слово наврал?
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27.02.2021 22:41 Ответить
Гітлер союзник Австро-Угорської імперії? Що ви там курите?
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27.02.2021 21:59 Ответить
буков Не курю, даже кальян. Как Берегово (Закарпатье) стало Украиной? Хочешь погугли, хочешь на слово поверь))) До 1946 года, это была Венгрия, и СССР, забрал Закарпатье, как репарации, у союзников Германии. Венгры воевали на стороне немцев, причем активно.
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28.02.2021 11:44 Ответить
так лапти писали что Спутником он привился
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27.02.2021 17:46 Ответить
Він і Спутник 5 купив, нехай ше зробе щеплення, може загавкає? Та нашім ватникам теж, тількі їм, к рашці з любовью
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27.02.2021 17:47 Ответить
всегда знал - вода в заднице от шприца - здоровью не помеха.
сиятро себе еще ничего под кожу не загнал?
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27.02.2021 17:49 Ответить
а спутнік кому купили? мєстной діаспорє цапів?
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27.02.2021 17:52 Ответить
местным бомжам
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27.02.2021 17:53 Ответить
ну, оскільки термін "бомж" цапського авторства, будемо вважати, я правий Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 2880
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27.02.2021 17:55 Ответить
Valet Valet Теперь реальность. ЮАР, отказались от дженерика (подобия) АстраЗенеки, ввиду беспонтовости, и вернула его Индии Угадай, где сейчас эта "вакцина"? Кавычки, т. к. третью стадию испытаний еще не прошла, но главное угадай, где эта хрень будет проходить третью стадию испытаний. Да не только в Украине, а еще в Мньямне, Танзании, Афганистане, только у них, в отличие от Украины, дженерик поставили БЕСПЛАТНО. Что там о БОМЖах? Объясни подробнее.
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27.02.2021 19:49 Ответить
Кожен вася з Бугульми досконало знає де і які вакцини продаються, яка страдія дослідів, ну майже про всі, тільки про рідну з мухосранська мовчить.
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27.02.2021 22:01 Ответить
буков Чтобы знать эту инфу, достаточно уметь пользоваться поисковиком. Это открытая, и не секретная информация.
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28.02.2021 11:50 Ответить
Купив ординську, зробив щеплення китайською - це демонстративна русофобія.
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27.02.2021 17:55 Ответить
для пробы купил 5000 ,оказалось гавно
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27.02.2021 17:56 Ответить
вчера тока в аптечку позвонил, бо там обьява висит
"vaccination covid-19 by appointment only, no walk-ins"
мне тут же ответили - вы не попадаете в категорию на первостепеннку, де то июнь.
хотите вам пришлют месадж когда когда вы сможете сделать аппойнтмент?
я вас вас поставила на schedule.....
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27.02.2021 18:10 Ответить
в очередь ...... в очередь !
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27.02.2021 18:27 Ответить
дяденька чего вы кричите ?
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27.02.2021 18:08 Ответить
Президент Угорщини прищепився китайською вакциною проти коронавірусу Sinopharm - Цензор.НЕТ 5806
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27.02.2021 18:09 Ответить
Украина закупит 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac
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27.02.2021 18:10 Ответить
пайдьот, я готовий вакцинуватися цим! всеодно пфайзер, модерна та астрозенека кошерна нам не світить,всьо на зєлю його сім*ю шоблу міністрів правильних депутітів чиновників та ен сотень тис доз в приватні клініки своїх людей
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27.02.2021 18:31 Ответить
И я такую вот хочу.
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27.02.2021 18:13 Ответить
Та по ящику можно рассказать шо он даже спутником обкололся. Хто там знает шо ему на самом деле вкололи.)
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27.02.2021 18:15 Ответить
президенти туреччини та індонезі під камери вакцинувалися сіноваком, міністр охорони здоров*я ірану вакцинувався спутником(і з за санкцій сша і заморозки 7ярдів баків в корейських банках іран нічого іншого купити не може), а наше найвеличніше сцикло ковідшідом брєзгує...жде пфайзер
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27.02.2021 18:28 Ответить
Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців

https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U
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27.02.2021 18:41 Ответить
ничего личного ,только бизнес
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27.02.2021 18:52 Ответить
Дякую за відео , чесно кажучи , я шокований 😳
Зеленський, Степанов і кРадуцький повинні відповісти за цей жахливий ЗЛОЧИН , проти народу Украіни !
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27.02.2021 19:12 Ответить
"Зробили себе разом, по приколу" - має багато наслідків..

"Мудрий нарід" без Пороха здобув собі i безвіз, і Томос, і відродив армію ...
АЛЕ зараз, при ЗЕ, чомусь не може купити собі нормальної вакцини, а закупили якусь бурду 😏
Як же ж так?
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27.02.2021 18:49 Ответить
а ще мудрий нарiд повинен бути вдячним Пороху все життя за те що сонце світить
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27.02.2021 19:03 Ответить
А чого ж курва не кацапським шмурдяком від улюбленого Козлостану уколовся ??
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27.02.2021 19:00 Ответить
а где видно, что ему не физраствор ширнули, кто поверит в єто фуфло ?
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27.02.2021 19:38 Ответить
Оце так! А рекламували угорці СпутнікV
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27.02.2021 19:39 Ответить
Не путай европейских и украинских политиков
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27.02.2021 19:53 Ответить
китайці легко купили прєзідєнта.
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27.02.2021 19:45 Ответить
Можно сколько угодно зраду разводить, но у них вакциной ширнулся премьер, показав, что доверяет ей. А у нас испытывают на врачах и военных.
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27.02.2021 19:52 Ответить
Не факт что это та вакцина а не скажем глюкоза с этикеткой от препарата.
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27.02.2021 19:55 Ответить
Не вірю, що в країні ЄС політик може так вчинити, оскільки це буде політичне самогубство у разві викриття. Це в Україні за Ляшка голосують і будуть голосувати.
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27.02.2021 21:18 Ответить
Так что нам, президента из Венгрии приглашать на пост???
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27.02.2021 19:54 Ответить
Ктото этому верит?
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27.02.2021 19:54 Ответить
Каса підвалила! Завтра і Степанов це зробить)))
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27.02.2021 21:04 Ответить
Откуда гунны пришли в Венгрию? Зов предков? Президент Угорщини прищепився китайською вакциною проти коронавірусу Sinopharm - Цензор.НЕТ 2284
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28.02.2021 06:40 Ответить
"Президент Венгрии привился китайской вакциной..." Те що залишилось за кадром...
Президент Угорщини прищепився китайською вакциною проти коронавірусу Sinopharm - Цензор.НЕТ 9313
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28.02.2021 08:12 Ответить
САМИ ЗАРАЗИЛИ САМИ И ПРИВИЛИ !)
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28.02.2021 12:05 Ответить
 
 