Украинский боксер Хижняк выиграл международный турнир в Болгарии, всего сборная завоевала 6 медалей. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Спорт
Украинцы завоевали шесть медалей на 72-м международном турнире по боксу класса "А" Странджа-2021, который проходил в Болгарии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в активе Александра Хижняка золото. Украинский боксер в финале должен был сразиться с россиянином Павлом Сосулиным, однако тот не явился на бой. Для Хижняка эта победа стала уже третьей подряд на этом турнире.
В активе нашей сборной также три серебра. Награды добыли Анна Лысенко, Евгений Барабанов и Цотне Рогава.
Бронзовые награды завоевали Юлия Цыплакова и Максим Коц.
Топ комментарии
+12 Dack Cloud
показать весь комментарий27.02.2021 22:13
+8 Vedana
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показать весь комментарий27.02.2021 22:14
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обоссался что ли?
Украинский боксер в финале должен был сразиться с россиянином Павлом Сосулиным, однако тот не явился на бой.Источник: https://censor.net/ru/p3250525
Там бы камня на камне не осталось бы.