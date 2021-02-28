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Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Ривненщине 35-летний мужчина убил своего товарища, приревновав сожительницу. На момент инцидента в соседней комнате находилось трое маленьких детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области, к 35-летнему жителю села Крылив Ривненского района приехал погостить его 37-летний товарищ из Хмельницкой области.

26 февраля по этому случаю распивали спиртные напитки.

"Около 19 часов между хозяином и гостем возник конфликт, который быстро перерос в драку. Во время схватки 35-летний мужчина сначала нанес один удар по голове поленом 37-летнему, а затем ударил его кухонным ножом в шею", - говорится в сообщении.

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Медики скорой спасти мужчину не смогли. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

35-летнего жителя села Крылив задержали и поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители решают вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении умышленного убийства по части 1 статьи 115 УК.

Правоохранителям мужчина объяснил, что так поступил из-за ревности к своей 35-летней сожительнице.

В пресс-службе полиции добавляют, что семья неблагополучная и воспитывает троих малолетних детей, которые на момент совершения преступления находились в другой комнате.

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Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция 01
Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция 02
Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция 03
Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция 04

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Пили - не допили, тетку не поделили, несколько раз ржавым кухонным ножиком. Классика алкогольного угара.
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28.02.2021 01:05
+9
Пить Aллах не велит не умеющим пить,
С кем попало, без памяти смеющим пить,
Но не мудрым мужам, соблюдающим меру,
Безусловное право имеющим пить.
Омар Хаям.
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28.02.2021 01:08
+7
Нищебродская бытовуха.
90% всех умышленных убийств в криминальных сводках.
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28.02.2021 01:05
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Сожительницу оставил для дальнейшего сожительствования? Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 1954
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28.02.2021 00:59 Ответить
Сцук...
Во первых - у меня нету ТАКИХ друзей
А во вторых - сколько надо мозга,что б к такому поехать?
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28.02.2021 01:01 Ответить
это люмпены
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28.02.2021 11:52 Ответить
Пили - не допили, тетку не поделили, несколько раз ржавым кухонным ножиком. Классика алкогольного угара.
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28.02.2021 01:05 Ответить
Нищебродская бытовуха.
90% всех умышленных убийств в криминальных сводках.
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28.02.2021 01:05 Ответить
Пить Aллах не велит не умеющим пить,
С кем попало, без памяти смеющим пить,
Но не мудрым мужам, соблюдающим меру,
Безусловное право имеющим пить.
Омар Хаям.
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28.02.2021 01:08 Ответить
Вино - на радість нам дано
Якщо знати:
Де. З ким. Коли. Скільки
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28.02.2021 01:11 Ответить
Ты смотри... И в таких лачугах кипят шекспировские страсти.
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28.02.2021 01:16 Ответить
только там и кипят, большие квартиры обычно тихие...
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28.02.2021 08:48 Ответить
На ґрунті алкоголю більшість побутових злочинів і смертей.
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28.02.2021 01:20 Ответить
Бомжатник какойта
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28.02.2021 01:42 Ответить
Опять аваковская полиция что-то скрывает и рапортует о скором раскрытии убийства. Мол дело обычное, житейское: выпили, закусили, поленом по голове, ножом в шею... А проверялась ли версия, что гость во время застольной беседы высказывал антиукраинские взгляды? И не приставал ли он к сожительнице хозяина на русском языке?
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28.02.2021 02:08 Ответить
А проверялась ли версия, что гость во время застольной беседы высказывал антиукраинские взгляды? И не приставал ли он к сожительнице хозяина на русском языке?

Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 4000
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28.02.2021 06:51 Ответить
А хіба правильно =из-за= ? Чи все-таки =из= ?
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28.02.2021 03:02 Ответить
Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 1449
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28.02.2021 05:44 Ответить
"Для дома, для семьи" (с) Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 6986
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28.02.2021 05:46 Ответить
Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 6995
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28.02.2021 06:42 Ответить
не помешало бы фото объекта ревности.
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28.02.2021 06:59 Ответить
арийская внешность..так ничего..но жить с такой прической в совецкой росии не рекомендуется! будем брить НАГОЛО!
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28.02.2021 08:04 Ответить
Та да.ХЗ кто у неї стиліст,але йому двійка.Адже майже зразу кидається ввічі,що колір її очей не пасує до кольору одягу.Та і зачіску можливо треба було зробити коротше,аби підкреслити її чудові брови. Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція - Цензор.НЕТ 5214
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28.02.2021 08:48 Ответить
Ах, боярыня! Красотою лепа, червлёна губами, брoвьми союзна...(с) Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 4277
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28.02.2021 08:09 Ответить
Тибальд и Ромео. Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 864
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28.02.2021 07:40 Ответить
всё зло - от водки и баб Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція - Цензор.НЕТ 2380
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28.02.2021 08:45 Ответить
Это замкнутий круг,если каждое утро видишь такую бабу. Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція - Цензор.НЕТ 1561
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28.02.2021 08:50 Ответить
Чому кухонні ножі не заборонені і автомобілі на заборонені? Адже не стілецькою зброєю вбивають, а 90 відсотків всіх вбивств це побутовухи з кухонним ножем. Що там Геращенко? Може для кухоних ножів потрібні бронесейфи прикручені до стінок будинкуів, і раз в рік мусорня буде їх перевіряти, як і авто в гаражах.
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28.02.2021 09:26 Ответить
А МОГ БЫ ПУТИНА ТАК ВАЛЬНУТЬ ИЛИ ХОТЯ БЫ ЕГО РОДСТВЕННИКОВ !)
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28.02.2021 10:46 Ответить
Шо божественные письки с мальчишками творят)
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28.02.2021 15:33 Ответить
Ну а теперь заменят трое по 37. Идиот..
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28.02.2021 20:50 Ответить
 
 