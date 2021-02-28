Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция. ФОТОрепортаж

На Ривненщине 35-летний мужчина убил своего товарища, приревновав сожительницу. На момент инцидента в соседней комнате находилось трое маленьких детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области, к 35-летнему жителю села Крылив Ривненского района приехал погостить его 37-летний товарищ из Хмельницкой области.

26 февраля по этому случаю распивали спиртные напитки.

"Около 19 часов между хозяином и гостем возник конфликт, который быстро перерос в драку. Во время схватки 35-летний мужчина сначала нанес один удар по голове поленом 37-летнему, а затем ударил его кухонным ножом в шею", - говорится в сообщении.

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Медики скорой спасти мужчину не смогли. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

35-летнего жителя села Крылив задержали и поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители решают вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении умышленного убийства по части 1 статьи 115 УК.

Правоохранителям мужчина объяснил, что так поступил из-за ревности к своей 35-летней сожительнице.

В пресс-службе полиции добавляют, что семья неблагополучная и воспитывает троих малолетних детей, которые на момент совершения преступления находились в другой комнате.

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