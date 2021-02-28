На трассе "Харьков-Симферополь" под Мелитополем Audi А6 на встречке влетела в Toyota Tundra: два человека погибли. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В субботу, 27 февраля, вечером в Мелитопольском районе Запорожской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще двое - пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Запорожской области.
Инцидент произошел на автодороге "Харьков-Симферополь" в Мелитопольском районе. Водитель автомобиля Audi А6, двигаясь из Мелитополя в направлении поселка Акимовка, выехал на встречную полосу движения и влетел в Toyota Tundra.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Audi А6 погибли на месте происшествия. Ими оказались мужчины в возрасте 47 и 46 лет из Акимовки.
Водитель и пассажир другого автомобиля, жители Мелитополя в возрасте 52 и 54 года, получили телесные повреждения. Их отвезли в местную больницу.
Правоохранители уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения и начали досудебное заседание.
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а была бы тойота попроще а не рамник-пикап - исход был бы совсем другой
Зил отскочил назад метров на пять вообще без видимых повреждений.
В Волге от передка вообще ничего не осталось
В мене декілька подряпин і синці від подушок, в москвичі - відро крові, поломані ноги руки, чуть голови не повідривало.
Так місцеві мажорчики з дискотеки повертались....
у більшості випадків один шлях з полосою у два боки руху, і це брєд