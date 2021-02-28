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На трассе "Харьков-Симферополь" под Мелитополем Audi А6 на встречке влетела в Toyota Tundra: два человека погибли. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В субботу, 27 февраля, вечером в Мелитопольском районе Запорожской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще двое - пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

Инцидент произошел на автодороге "Харьков-Симферополь" в Мелитопольском районе. Водитель автомобиля Audi А6, двигаясь из Мелитополя в направлении поселка Акимовка, выехал на встречную полосу движения и влетел в Toyota Tundra.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Audi А6 погибли на месте происшествия. Ими оказались мужчины в возрасте 47 и 46 лет из Акимовки.

Водитель и пассажир другого автомобиля, жители Мелитополя в возрасте 52 и 54 года, получили телесные повреждения. Их отвезли в местную больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковщине: два человека погибли. ФОТОрепортаж

Правоохранители уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения и начали досудебное заседание.

На трассе Харьков-Симферополь под Мелитополем Audi А6 на встречке влетела в Toyota Tundra: два человека погибли 01
На трассе Харьков-Симферополь под Мелитополем Audi А6 на встречке влетела в Toyota Tundra: два человека погибли 02

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+17
тундра крепкая.. развалить об себя ауди... да уж
а была бы тойота попроще а не рамник-пикап - исход был бы совсем другой
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28.02.2021 12:00
+9
Знайшов кого порівнювати. Проспись!
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28.02.2021 14:33
+7
То була Секвоя
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28.02.2021 12:32
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тундра крепкая.. развалить об себя ауди... да уж
а была бы тойота попроще а не рамник-пикап - исход был бы совсем другой
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28.02.2021 12:00 Ответить
мдаа.. влетать в рамный джип, это без компромисов самоликвилация..
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28.02.2021 12:13 Ответить
Навіть не сумнівався що загиблі їхали в ауді, в такий грузовик як "тундра" влетіти не найкраща ідея.
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28.02.2021 12:15 Ответить
Когда то на моих глазах Волга влетела в 130-й Зил.
Зил отскочил назад метров на пять вообще без видимых повреждений.
В Волге от передка вообще ничего не осталось
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28.02.2021 12:18 Ответить
Кузьма по6иб в такой же Тундре. С молоковозом ГАЗ.
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28.02.2021 12:21 Ответить
То була Секвоя
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28.02.2021 12:32 Ответить
Разница в автомобилях лишь в том,что секвоя пасажир полный ,а тундра с багажником дупель кабина.но колесная база и рама идентичны
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28.02.2021 14:11 Ответить
В Секвойе рамы нет - там несущий кузов - это по сути большой кроссовер
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01.03.2021 04:42 Ответить
Кузьму убили.Как и Черновола.
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28.02.2021 14:12 Ответить
Знайшов кого порівнювати. Проспись!
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28.02.2021 14:33 Ответить
Я бы все таки не сравнивал талантливого шоумена и многолетнего диссидента, сидевшего по лагерям за идею. Черновил был конкурентом Кучмы на выбрах, а Кузьма кому дорогу перешел, выступая на корпоративах?
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28.02.2021 14:54 Ответить
Интервью его послушай, песни и думаю сам допетраешь за что его жизни лишили.
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28.02.2021 16:04 Ответить
Ну, ладно, харош стебатся. Вон Пояркова послушай, Кузьма по сравнению даже с ним-мальчик пионэр со скрипкой.. А Поярков еще оочень толерантен!
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28.02.2021 16:45 Ответить
Зеленый?
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28.02.2021 16:47 Ответить
Ватой был умеренной. Царство небесное
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28.02.2021 23:20 Ответить
Кузьма был бы большим конкурентом Зеленскому. И в отличии от Притулы специально пошел бы на выборы , притопить Зедюленского... А так как Зеленкого готовили не один год, это тоже просчитали
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02.08.2021 00:04 Ответить
С какого бодуна какой то Кузьма мог стать "конкурентом" Зеленского? Кому он на передок бы упал? Голоборотько был заточеной и просчитаной технологией для людей-тупарей без малейшего признака критического мышления. Идею с Галабаротькой полностью финансировала РФ, через Коломойского, в надежде, что артист, ничего не смыслящий в жизни быстенько сдаст Украину на милость победителю. Кто бы за свои деньги придумал и финансировал параллельную мощную технологию с участием Кузьмы? России было достаточно одного Галабаротька. А Кузьма рылом даже для этого не вышел.
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02.08.2021 00:25 Ответить
Ну звісно вбили ! Навіть відомо хто. Звичайне перевищення швидкості !
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28.02.2021 19:08 Ответить
кузя ехал на белой секвойе...(((
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01.03.2021 00:57 Ответить
mv+MV=RIP
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28.02.2021 12:29 Ответить
Быстро едешь - медленно понесут.
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28.02.2021 12:35 Ответить
я теж на Ауді 6 в 2007р приблизно в тому ж місці зустрівся з Москвичом, що вискочив на мій ряд, правда по дотичній...
В мене декілька подряпин і синці від подушок, в москвичі - відро крові, поломані ноги руки, чуть голови не повідривало.
Так місцеві мажорчики з дискотеки повертались....
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28.02.2021 12:38 Ответить
так, для незнающих тундра vs ситроен с4

На трасі "Харків-Сімферополь" під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули - Цензор.НЕТ 1418
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28.02.2021 12:40 Ответить
тундра vs фиат 500

На трасі "Харків-Сімферополь" під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули - Цензор.НЕТ 2047
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28.02.2021 12:42 Ответить
Той Ауді до Тундри як до Києва рачки, а от шляхи нам залишились від совка ніякі -
у більшості випадків один шлях з полосою у два боки руху, і це брєд На трасі "Харків-Сімферополь" під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули - Цензор.НЕТ 7926
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28.02.2021 13:51 Ответить
Тундра звісно автомобіль крепкий !
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28.02.2021 19:09 Ответить
передки оба разхерачило будь здоров..- но рама есть рама..
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01.03.2021 01:02 Ответить
 
 