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ДТП (7443) Польша (7483)

22-х и 24-летний украинцы погибли в ДТП в Польше. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В воскресенье около часа ночи по киевскому времени в Люблине на востоке Польше в ДТП погибли двое граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, на месте погиб 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживали в Люблине.

22-х и 24-летний украинцы погибли в ДТП в Польше 01

Отмечается, что трагическое событие произошло на одной из улиц города. По неизвестным причинам автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги и ударился боком в дерево. Удар был настолько сильным, что мужчины погибли на месте.

Дорога в месте аварии была заблокирована несколько часов. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятеро граждан Украины пострадали в ДТП в Польше, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+14
Сомневаюсь, что скорость была 50-60 км/ч, а судя по останкам авто - далеко за сотку (в городе!)
Вот такие шумахеры переносят грустную статистику ДТП с Украины в ближнее зарубежье,
а потом удивляемся почему нас в Европе "недолюбливают"..
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28.02.2021 15:10
+8
В польских городах скоростной режим 40-50 км/ч, а судя по фото можно точно быть уверенным, что ехали они гораздо быстрее.
Поэтому хорошо, что убились сами, а не убили невинных людей
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28.02.2021 15:37
+6
Трудно представить, что это было когда-то машиной. Ребят очень жаль, молоденькие совсем... Соболезнование родителям.
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28.02.2021 14:47
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Трудно представить, что это было когда-то машиной. Ребят очень жаль, молоденькие совсем... Соболезнование родителям.
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28.02.2021 14:47 Ответить
Пох.
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28.02.2021 15:27 Ответить
Там навіть колеса літні.
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28.02.2021 15:00 Ответить
вот не надо в Польше валить деревья! это прерогатива лесников
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28.02.2021 15:04 Ответить
Сомневаюсь, что скорость была 50-60 км/ч, а судя по останкам авто - далеко за сотку (в городе!)
Вот такие шумахеры переносят грустную статистику ДТП с Украины в ближнее зарубежье,
а потом удивляемся почему нас в Европе "недолюбливают"..
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28.02.2021 15:10 Ответить
Заробили на евробляху давай гонять а мозку немає ще.Закон Дарвіна, добре що нікого не вбили окрім себе
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28.02.2021 17:42 Ответить
ти НАС та кацапів не плутай, недолюбили її в Європі, бо мовою не володієш, то як тебе сприймати? Українці 22-х і 24-х років загинули в ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 4279
А технічна несправність як причина, в голову не прийшла, одразу Шумахера згадала, то згадай, де саме він розбився.
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28.02.2021 18:19 Ответить
Так нас,Українців якраз і не долюблюють ! 80% в Польщі це бидло !
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28.02.2021 19:05 Ответить
ти статистичні дослідження проводив? Уточнював як поляки розрізняють українців від кацапів, якщо щелепи звихнені та розмовляють саме кацапською? Можливо, наведеш приклад кого поляки "долюблюють" взагалі? Особисто себе, до 20% не бидла відносиш?
Стаття про трагедію, де розбились 22 та 24 річні, а це горе для батьків... То навіщо весь цей бруд та домисли, якщо ще не має висновків експертів?
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01.03.2021 10:15 Ответить
А навіщо проводити дослідження ? Я чотири рази працював в Польщі,знаю не з досліджень ,а з власного досвіду ! А себе ,я звісно відношу до 20% , до незнайомих на "ти" не звертаюсь ! Але то таке!
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01.03.2021 11:10 Ответить
Андріє, хто тобі навіяв, що в інтернет-форумі потрібно писати прошу пана та на Ви? Ну реально, ніби ж адекватний та висловлюєш власну думку-припущення, а туди ж гнеш, що й ці ранені, що мені відповіли. Почитай та скажи, чого з них багно потекло?
Та чому пишеш, що був? Ти й зараз там, судячи по ІР ?
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01.03.2021 11:25 Ответить
слушай БЫЧАРА недоношеный! я тебя быдло конченое забыла спросить на каком языке мне с тобой разговаривать! Что-то мне никто из пацанов раненых претензий языковых не предъявлял, когда мы их с "передка" вывозили в14-м и 15-м. (да и ребята как раз на 80% русскоязычные были). А ты где было в то время, ЧМО необразованное, которое даже не может определить по степени повреждений приблизительную скорость автомобиля? Залезь малолетка ссаный под юбку к мамаше своей и не отсвечивай здесь, ушлепок!
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01.03.2021 00:45 Ответить
кобила тупа, родилась в конюшні ось культура так і пре, куди тебе не запхнеш.
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01.03.2021 09:09 Ответить
с тобой, дебилом ща разберемся...- на улице города дтп, в котором в лепёхе не узнать ни марку, ни модель авто.....(((= технична несправнисть...???- чи в тебе несправнисть мозку застарила...???
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01.03.2021 01:48 Ответить
для справки- у меня в днепре на набережной (гост."днипропетровськ", хто розумие,- там не погониш..) на норм.45-50км\ч отрывало колесо на ухабе (это щас там хайвэй, а 25 лет назад- всяка-бяка..)..= ни сноса, ни увода, ни юза- 5-7мм ровного движа и всё..)))
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01.03.2021 01:55 Ответить
5-7м
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01.03.2021 01:56 Ответить
що сказати хотіло, представник роду фазанів? На хвіст тобі наступили, розчепіритись не в змозі, чи кобилу твою образив? Перечитай написане ще раз, особливо ту немічь, що само нацарапало, бо вічно п'яний неук, думку висловити не в змозі. Українці 22-х і 24-х років загинули в ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 1841
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01.03.2021 10:27 Ответить
ну там явно не 60 км/ч было...
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28.02.2021 15:11 Ответить
Вполне было 60, но только в два или три раза больше...
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28.02.2021 19:43 Ответить
тобто 60км/20хв?
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28.02.2021 23:52 Ответить
Шумашери.
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28.02.2021 15:25 Ответить
Їхали б як книжка пише - 50 км / г - були б живі
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28.02.2021 15:28 Ответить
В польских городах скоростной режим 40-50 км/ч, а судя по фото можно точно быть уверенным, что ехали они гораздо быстрее.
Поэтому хорошо, что убились сами, а не убили невинных людей
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28.02.2021 15:37 Ответить
У автошколах треба ввести курс "до чого призводить привищення швидкості " й показувати фото й розповідати про загиблих й обов'язково відео з похорон. Можливо тоді ідіотів котрі постійно кудись не встигають зменьшиться!
Добре що не вбили нікого. Жалко пасажира, щеб жити й жити. Не сідайте з ідіотами у авто!
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28.02.2021 16:17 Ответить
жив бы был и ты... и ты,
если б не тачило и ...понты
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28.02.2021 16:25 Ответить
Краще би ті хлопці були на фронті на Донбасі...
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28.02.2021 16:26 Ответить
Легендарная немецкая надёжность Українці 22-х і 24-х років загинули в ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 8941
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28.02.2021 16:55 Ответить
И кто теперь будет собирать яблоки и клубнику?
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28.02.2021 17:18 Ответить
твоя мамка
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28.02.2021 17:33 Ответить
Там хватает мордвинок.
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28.02.2021 17:57 Ответить
момменто море их бин печалька тут живешь а там раз не думая..на бляхе...а я еще не был в польше
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28.02.2021 17:31 Ответить
Как сообщал Укринформ, в 2020 году в Польше умерли 643 гражданина Украины.
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28.02.2021 17:34 Ответить
Мордва, а сколько мокшей сдохло в Сирии?
Кстати, сегодня еще один отлетался.
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28.02.2021 18:00 Ответить
А були б в армії в АТО - залишились би у живих
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28.02.2021 23:50 Ответить
 
 