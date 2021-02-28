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22-х и 24-летний украинцы погибли в ДТП в Польше. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
В воскресенье около часа ночи по киевскому времени в Люблине на востоке Польше в ДТП погибли двое граждан Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, на месте погиб 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживали в Люблине.
Отмечается, что трагическое событие произошло на одной из улиц города. По неизвестным причинам автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги и ударился боком в дерево. Удар был настолько сильным, что мужчины погибли на месте.
Дорога в месте аварии была заблокирована несколько часов. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.
Топ комментарии
+14 Анна Бандерка
показать весь комментарий28.02.2021 15:10
+8 Aer Bore
показать весь комментарий28.02.2021 15:37
+6 Наталья Киенко
показать весь комментарий28.02.2021 14:47
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Пожалуйста, подождите...
Вот такие шумахеры переносят грустную статистику ДТП с Украины в ближнее зарубежье,
а потом удивляемся почему нас в Европе "недолюбливают"..
А технічна несправність як причина, в голову не прийшла, одразу Шумахера згадала, то згадай, де саме він розбився.
Стаття про трагедію, де розбились 22 та 24 річні, а це горе для батьків... То навіщо весь цей бруд та домисли, якщо ще не має висновків експертів?
Та чому пишеш, що був? Ти й зараз там, судячи по ІР ?
Поэтому хорошо, что убились сами, а не убили невинных людей
Добре що не вбили нікого. Жалко пасажира, щеб жити й жити. Не сідайте з ідіотами у авто!
если б не тачило и ...понты
Кстати, сегодня еще один отлетался.