Активисты запустили с админграницы флаг Украины с посланиями для жителей захваченного Россией Крыма. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 28 февраля, на админгранице в Херсонской области активисты запустили в сторону оккупированного Россией Крыма флаг Украины с посланиями для жителей полуострова. Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Один из координаторов акции Исмаил Рамазанов рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в "Крымском доме" в Киеве. Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова.

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"Дети писали: "Крым – Украина", "Крым будет Украиной". Ко мне обращались из Турции, из Латвии представители нашей диаспоры для того, чтобы от них тоже были подписи на этом флаге. Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыма, и за освобождение всех политзаключенных", – отметил Исмаил Рамазанов.









По его словам, на флаге свои обращения также написали руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

Во вторник флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщения и народные депутаты.

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"Я каждый раз во время таких акций напоминаю, что до сих пор остаются в плену политзаключенные, которые ждут освобождения. И в эти дни мы являемся голосом тех ребят, которые сейчас борются в условиях неволи за свои права, за Украину, за нас всех", – добавил Рамазанов.

Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева. "Я переселенка из Ясиноватой и для меня это особенное занятие – это боль по утраченному и дому, и работе, и друзьям, и родным. Это уважение родному флагу, родной истории, родному государству. Это уверенность в победу, в будущее, в возвращение украинских земель", – сказала женщина.

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака.