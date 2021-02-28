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Активисты запустили с админграницы флаг Украины с посланиями для жителей захваченного Россией Крыма. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В воскресенье, 28 февраля, на админгранице в Херсонской области активисты запустили в сторону оккупированного Россией Крыма флаг Украины с посланиями для жителей полуострова. Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Один из координаторов акции Исмаил Рамазанов рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в "Крымском доме" в Киеве. Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова.

Активисты запустили с админграницы флаг Украины с посланиями для жителей захваченного Россией Крыма 01

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"Дети писали: "Крым – Украина", "Крым будет Украиной". Ко мне обращались из Турции, из Латвии представители нашей диаспоры для того, чтобы от них тоже были подписи на этом флаге. Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыма, и за освобождение всех политзаключенных", – отметил Исмаил Рамазанов.




Активисты запустили с админграницы флаг Украины с посланиями для жителей захваченного Россией Крыма 02

По его словам, на флаге свои обращения также написали руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

Во вторник флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщения и народные депутаты.

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"Я каждый раз во время таких акций напоминаю, что до сих пор остаются в плену политзаключенные, которые ждут освобождения. И в эти дни мы являемся голосом тех ребят, которые сейчас борются в условиях неволи за свои права, за Украину, за нас всех", – добавил Рамазанов.

Активисты запустили с админграницы флаг Украины с посланиями для жителей захваченного Россией Крыма 03

Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева. "Я переселенка из Ясиноватой и для меня это особенное занятие – это боль по утраченному и дому, и работе, и друзьям, и родным. Это уважение родному флагу, родной истории, родному государству. Это уверенность в победу, в будущее, в возвращение украинских земель", – сказала женщина.

Активисты запустили с админграницы флаг Украины с посланиями для жителей захваченного Россией Крыма 04

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+13
ты сомневаешься,лаптеногий? Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 8974а ведь уже скоро...
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28.02.2021 17:36
+10
Крим -Україна!
путен - скатина !
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28.02.2021 16:36
+8
КРЫМ - ЭТО УКРАИНА !!!
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28.02.2021 16:39
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Сильно.
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28.02.2021 16:28 Ответить
Та да. Сила так и прет.
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28.02.2021 16:40 Ответить
Надо больше и чаще!
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28.02.2021 16:52 Ответить
Запустилм ПРЯПОР..... І настане таки звіздєц ненависній Путлєровській Ерефії!!!!!!!!
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28.02.2021 16:56 Ответить
ты сомневаешься,лаптеногий? Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 8974а ведь уже скоро...
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28.02.2021 17:36 Ответить
Вила завжди переможуть курку Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 222
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28.02.2021 21:51 Ответить
ти забув капс включити і жирний шрифт... Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 3429
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28.02.2021 18:08 Ответить
Може сильно, а може і ні......але у кацапів від цього підгорить...потрібно було пляшку води до прапора поцепити, щоб зрадники горло перегризли за неї одне одному Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 876
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28.02.2021 18:07 Ответить
+++ Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 4037
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28.02.2021 19:06 Ответить
Я більше літра за день не наллю.... Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 2767
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28.02.2021 21:52 Ответить
Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 4502
Так, треба було б і пляшку води с миш'яком до прапора почепити,
щоб і прокляті кремлівські окупанти - загарбники всі передохли!
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01.03.2021 05:11 Ответить
У нас сильней - цветы дарили. правда, только поначалу.
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28.02.2021 20:26 Ответить
Ветер, хоть, в нужную сторону дул? Активисты запустили с админгрницы флаг Украины с посланиями для жителей захваченного Россией Крыма - Цензор.НЕТ 9535
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28.02.2021 16:31 Ответить
Крим -Україна!
путен - скатина !
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28.02.2021 16:36 Ответить
Не спрацює
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28.02.2021 16:38 Ответить
А Рефат присутствовал?
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28.02.2021 16:39 Ответить
КРЫМ - ЭТО УКРАИНА !!!
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28.02.2021 16:39 Ответить
Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 3728
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28.02.2021 16:42 Ответить
нуачо?скрепно жыж Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 9955
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28.02.2021 17:37 Ответить
символічно Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 891
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28.02.2021 18:10 Ответить
Ха-ха-ха-хаа-ха ...
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28.02.2021 18:42 Ответить
Це як компенсація за невиконанні за 2020 оборонні програми? Звичайно кульку дешевше запустити ніж ракету Нептун.
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28.02.2021 16:43 Ответить
Крым Украина!- такой билбордпоявился в Одессе на Генуэзской на повороте к рассейскрму консульству.
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28.02.2021 16:43 Ответить
практического толка от этого ноль
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28.02.2021 16:47 Ответить
а че? галочку поставят на пути возврата крыма, шарики по смете через прозоро и заработать можно
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28.02.2021 16:50 Ответить
Красиво. Главное, чтобы "на той стороне" оценили.
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28.02.2021 16:48 Ответить
Надо еще направление ветра проверить
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28.02.2021 16:50 Ответить
та и тут ,еа цензоре уже заценили... Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 545.вот как пердаки полыхают,мол ничонидаст,биспалезна
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28.02.2021 17:38 Ответить
Не то, чтобы бесполезно - как минимум, повышает моральный дух проукраинского населения Крыма. Но только такими акциями окупанта не выгонишь.
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28.02.2021 23:08 Ответить
оцінять і обісруться Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 4281
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28.02.2021 18:11 Ответить
в записке должно было быть написано - воду дадим когда вышвырнете последнего кацапа.....
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28.02.2021 16:49 Ответить
Молодцы!
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28.02.2021 16:50 Ответить
Вот же нехрен людям делать... Лучше бы за это впустую потранное бабло купили какой-нибудь сироте комнату
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28.02.2021 16:50 Ответить
Х.йлу ?
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28.02.2021 16:52 Ответить
де вони бабки беруть на таку херню?
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28.02.2021 16:54 Ответить
с кацапни стригут Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 3445
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28.02.2021 17:39 Ответить
Вот именно,что с посланиями. Кроме пары десятков тысяч там всех можно смело посылать нах в тундру. На родину предков.
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28.02.2021 16:56 Ответить
Перемога
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28.02.2021 16:59 Ответить
Залишилося запустити пляшку з посланням усередині в той канал. І насцяти вслід. Хай пливе.
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28.02.2021 17:06 Ответить
До Донбасса Крым не вернуть. 🤔 Так что в начале Донбасс, затем Крым.
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28.02.2021 17:19 Ответить
х\з как оно времья волну погонит.?Совок в одночасье рассыпался
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28.02.2021 17:36 Ответить
давай подалью ручким перца к терпентину, э лаптеноги, вы этому гондоше гражданство дали, ваш ионутуй член фоткалься с ним, ведь так! А вот он теперь рекламировал Украинкии бронетранспортёр на выстовке Абу Даби, не ну ясное дело, не фанерную арматушку рекламировать же. Да да, я об некудашным актёришке Сигaле, но оплеуху он таки вам дал смочную.

Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 8851
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28.02.2021 17:20 Ответить
Актёр Стивен Сигал лично представил украинскую бронированную амфибию
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28.02.2021 17:51 Ответить
Манили -заманювали Сігала в Лаптестан , та все -рівно він показав хвіст ординцям ...
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28.02.2021 18:47 Ответить
Ну он ещё так себе, а вот это являеться в серьёз популярным, но как рванул из рашки аж без оглядки, да ещё добавил - если ещё раз захочу побывать на расие, просто поиду в свой сарай и побудет некоторое время - до границы

Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 9992

радость что пересёк границу и уже в свободном мире

Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 9495
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28.02.2021 19:06 Ответить
"Активисты запустили с админграницы флаг Украины с посланиями для жителей захваченного Россией Крыма." - летом Зеленский запустит воду для жителей захваченного Россией Крыма.
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28.02.2021 17:24 Ответить
не запустить.. Джо все контролює Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 755
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28.02.2021 18:12 Ответить
По каналу, воду уже пускать нельзя, он в не рабочем состоянии.
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28.02.2021 19:12 Ответить
Жаль шо нельзя так ещё сделать : будучи студентами , наполняли " изделия № 2 " питьевой водичкой из крана и бросали их с пятого этажа общаги на абитуриентов . )) .
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28.02.2021 17:38 Ответить
Ах ты кацап ! Воду хочешь нашу так поставлять ! ))
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28.02.2021 17:46 Ответить
Кацап , днепровской воды вам не видать , - крутитесь на " своей " ) . А её всё меньше и меньше ) . Почему-то вспомнилась брестская крепость , где руский зольдат лезет с протянутой каской до воды ... , и погибает . )))
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28.02.2021 18:22 Ответить
Наивный конечно жест. Но такова славянская душа. Если так легче. Верить в чудо.И совершать какие то магические действия.которые приведут возможно к положительному результату. В этом и отличие западного человека от нас.Да-да. Он бы не стал запускать шаров после захвата. Но отстоял бы уже прибывших американцев в Феодоссию.Которые хотели там базу свою построить.Отстоял бы от кучки проплаченных бомжей,нанятых комуняками. И ему бы не пришлось потом пускать шарики. Потому,что не нужно было бы. Гриценко кажется был инициатором тогда,приезда их. Но тоже не доделал и не предусмотрел провокаций кацапов...
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28.02.2021 17:44 Ответить
Где вас, таких, рожают..?
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28.02.2021 18:16 Ответить
. На росии вестимо . Вместо того чтобы бабам платить , чтоб рожали активней , платят всяким выб .. ядкам , чтоб ср..али свою пропаганду по всему миру .
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28.02.2021 18:31 Ответить
Китайцы уже всех руских баб поимели шоб выплодить свою законную дальнавосточную республику ? ))
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28.02.2021 18:37 Ответить
Нифига - Зеленый Клин -наш /к президенту отношения не имеет/.... Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 9900
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28.02.2021 21:59 Ответить
Хрєново там тим крисякам без води та туристів. Зато руськємір!) Насолоджуйтесь, хузебіли!)
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28.02.2021 17:47 Ответить
такое правильное слово "послание", в данном контексте.. посылаем предателей далеко и надолго..
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28.02.2021 18:08 Ответить
Типилы, мля...
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28.02.2021 18:15 Ответить
Сколько народных денег списали на "суперакцию"?
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28.02.2021 18:23 Ответить
Ещё банковские кредиты придётся возвращать , - так шо бейтесь головой о камни с неба )) .
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28.02.2021 18:45 Ответить
Порадовало, вернее вспомнилось детство. Мы, школьниками, закладывали, возле школы, "Послание в будущее". Начиналось типа: "Вы уже живете при коммунизме...."))) Школу уже снесли, и эту стелу завалили....
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28.02.2021 19:20 Ответить
Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 6088
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28.02.2021 19:48 Ответить
Каждый год в одно и то же время, в одном и том же месте ждут встречного ветра, и запускают один и тот же флаг!
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28.02.2021 19:48 Ответить
Краплю камінь довбе....
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28.02.2021 22:01 Ответить
Крапля
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28.02.2021 22:02 Ответить
Нужно было еще клоуна повешенного отправить.
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28.02.2021 22:41 Ответить
Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 213
Так, треба було б і пляшку води с миш'яком до прапора почепити,
щоб і прокляті кремлівські окупанти - загарбники всі передохли!
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01.03.2021 05:15 Ответить
А можна увесь крим замипати гумою від кульок? таким шаром десь 10-15 см. Думаю, це би точно кацапам життя спаскудило би!
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01.03.2021 09:19 Ответить
Вне всяких сомнений Россия "хапнула" Крым в нарушение норм международного права (конкретно - подписанных Ельциным Беловежских соглашений) и нарушив при этом Библейскую заповедь "не укради". Но ведь в той же Библии есть и такое наставление (недословно) - надлежащим образом оберегай своё имущество, чтобы не искушать ближнего на кражу. Пусть тот, кто ни разу в жизни не спёр то, что "плохо лежало" первым бросит в меня камень. Украина однозначно ненадлежащим образом занималась Крымом, отчего Крым "плохо лежал" в Украине. Лично среди меня информация о том, что Россия основательно готовит в той или иной форме отторжение Крыма, распространилась ещё в 2005(!) году, т.е. на втором году каденции Гнусавого Мессии, которому, видать, за "любими друзями" и "трипільськими черепками" было не до Крыма. А поскольку к вопросам гос.безопасности я никакими краями, стало быть, СБУшная контрразведка знала об этом весьма подробно. Отсюдова вывод - Украина ПРОСРАЛА Крым. И какими же жалкими теперь выглядят: камлание "Крым наш", дурацкие "Крымские платформы" и "Ялтинские стратегии", всякие "Артеки" под Киевом и в Карпатах и прочие бестолковые придумки. Теперь вот этот флаг на шариках. Надо было бы ещё замутить фестиваль тематических рисунков мелом на асфальте. Ну просто "детский лепет на зелёной лужайке"©.
Сейчас уместней думать не о Крыме, а о десятках (если не сотнях) тысяч обладателей Румынских и Венгерских паспортов на Галичине, о том, что Польша, хотя пока и не выдаёт свои паспорта, но при въезде собирает все данные, достаточные для мгновенного оформления польского паспорта. Эти ж мероприятия стоят денег, а потому делаются не забавы ради и рано или поздно "выстрелят". А падлючее ЗЕ-шапито вместо противостоять этой проблеме, зарегистрировало законопроект о легализации второго и более гражданств.
Плохо кончится, родные...
Опять флаги на шариках запускать?
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01.03.2021 09:55 Ответить
 
 