Полиция расследует загадочное убийство молодой пары в Мариуполе. ФОТО

В Мариуполе расследуют обстоятельства насильственной смерти 23-летнего парня и 19-летней девушки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Донецкой области.

По информации полиции, тела нашел хозяин квартиры 27 февраля. На них обнаружили признаки насильственной смерти.

На месте инцидента работает следственно-оперативная служба Мариупольского районного управления.

Было установлено, что тела погибших принадлежат женщине 2002 года рождения и мужчине 1998 года рождения.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

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