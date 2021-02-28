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Полиция расследует загадочное убийство молодой пары в Мариуполе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Мариуполе расследуют обстоятельства насильственной смерти 23-летнего парня и 19-летней девушки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Донецкой области.

По информации полиции, тела нашел хозяин квартиры 27 февраля. На них обнаружили признаки насильственной смерти.

На месте инцидента работает следственно-оперативная служба Мариупольского районного управления.

Было установлено, что тела погибших принадлежат женщине 2002 года рождения и мужчине 1998 года рождения.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собаки притащили во двор человеческую ногу в селе на Львовщине, полиция начала расследование

Полиция расследует загадочное убийство молодой пары в Мариуполе 01
Полиция расследует загадочное убийство молодой пары в Мариуполе 02
Полиция расследует загадочное убийство молодой пары в Мариуполе 03
Полиция расследует загадочное убийство молодой пары в Мариуполе 04

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+15
"умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет."

У нас, наверное, самые гуманные по отношению к преступникам законы в мире. Спасибо мерзавцу портнову..
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28.02.2021 17:44
+14
Ищите второго #быря "женщины 2002 года рождения".
И дело быстро раскроется.
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28.02.2021 17:41
+11
Якщо дивитися кацапські детект. серіали, то можна і всю свою родину перебити, перевішати та перестріляли.

Природно, що жаль цих у минулому молодих людей, якщо вони до того ж не сепаратисти.
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28.02.2021 17:26
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Загадочно шо привели кого-то, а потом поругались и он теперь возможно:

\\\\\от десяти до пятнадцати лет.\\\\\\

Так можно кому-то дать(тому кто хочет сесть, ну, АУЕ или прочая дрянь) 50к. евро, убей мол конкурентов(и/или врагов) - отсидит 10 лет и выйдет с баблом.
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28.02.2021 17:21 Ответить
Уверен, что мэр Мариуполя возьмёт под личный контроль это преступление и убийцы предстанут перед законом.
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28.02.2021 17:23 Ответить
Что-то я не нашёл твой коммент под этой новостью.
Аааа...
Был занят?
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28.02.2021 17:26 Ответить
Якщо дивитися кацапські детект. серіали, то можна і всю свою родину перебити, перевішати та перестріляли.

Природно, що жаль цих у минулому молодих людей, якщо вони до того ж не сепаратисти.
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28.02.2021 17:26 Ответить
Кацапы везде.
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28.02.2021 17:27 Ответить
Їх там як собак. І спробуй доведи чи поясни, що нічого нормального від кацапів не дочекатися.
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28.02.2021 17:30 Ответить
Ага...
Кацапы везде и вокруг? Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5426
Я правильно тебя понял?
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28.02.2021 17:34 Ответить
То я поквапився.
Уточнення:
Тих, кому "русскій мір" до вподоби.
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28.02.2021 17:35 Ответить
хороводят...и челюсти у них...
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28.02.2021 18:03 Ответить
Да. Так же,как и гавно.
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28.02.2021 18:18 Ответить
Не повезло тебе. Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 9861
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28.02.2021 18:47 Ответить
Зато тебя хорошо возят в цистерне ассенизатора.
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28.02.2021 20:05 Ответить
Ищите второго #быря "женщины 2002 года рождения".
И дело быстро раскроется.
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28.02.2021 17:41 Ответить
Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 9801
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28.02.2021 18:43 Ответить
"умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет."

У нас, наверное, самые гуманные по отношению к преступникам законы в мире. Спасибо мерзавцу портнову..
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28.02.2021 17:44 Ответить
и всему правительству рьігьіАналов.
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28.02.2021 19:08 Ответить
Ну и законы, убил человек пять, получи от 10 до 15-ти лет. А там гляди под амнистию попадёшь, или за хорошее поведение раньше выпустят. Убивай - не хочу!!!
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28.02.2021 19:32 Ответить
ОTierreбьє, чому ти таке тупе, це риторичне питання, яке не потребує відповіді. Яким боком Портнов, співавтор Кримінального процесуального кодексу України 2012 року, до Кримінального кодексу України, 2001 року, бо міру покарання визначає саме КК, а не КПК. Але де це комусь ОTierreбью знати.
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28.02.2021 23:13 Ответить
звиздёж...((- на цензоре слухают брех недоученных ментов...= до 15-шки за умышленное убийство; двух, и более лиц- тяжкая часть статьи = до пожизни...)))
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01.03.2021 02:24 Ответить
Если они открыто кацапились, то могли и нарваться. Не метод скажите, ну так другого способа противодействия нет.
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28.02.2021 17:44 Ответить
соболезнование родителям..
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28.02.2021 18:13 Ответить
Откуда, и почему взялась тема кацапов. Чет не уловил.
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28.02.2021 19:36 Ответить
та то просто чтоб на вентилятор накинуть)
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28.02.2021 19:44 Ответить
Это ответка за то, что на Ривненщине хозяин зарезал пришедшего на выпивку гостя, другой пьяный долбодятл размазал об отбойник двоих пешеходов, а на Львовщине собака принесла в дом человеческую ногу. Вы ж понимаете, это кацапы, русский мир, Кривой Рог...
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28.02.2021 22:36 Ответить
Понял. Не отвечай.
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28.02.2021 23:42 Ответить
А довічно тоді за що дають Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5938
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28.02.2021 20:07 Ответить
За угрозі Бубочке или оскорбление Авакова, ну или за участие в АТО/ООС...(((
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01.03.2021 01:59 Ответить
Тупий закон, пише "від 10 до 15 або довічне".
Щоб суддя міг вирішити чи достатньо йому занесли.
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01.03.2021 03:18 Ответить
Маріамполь, знову Маріамполь...




UA_nna

@ua_nna


Дуже прошу РОЗГОЛОСУ та ретвіт!!
на прохання Л.Міляєвої, професора,доктора мистецтвознавства, мами Леся Подерв'янського Прочитайте уважно, будь ласка!!
В двох словах - С.Тарута хоче за допомогою хитрих схем привласнити унікальну українську ікону 12ст, пам'ятку світового значення!

Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 9409
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28.02.2021 20:47 Ответить
Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 7539
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28.02.2021 20:48 Ответить
В своё время "канава Таруты" спасла всю Украину от русской навалы с востока а народ от порабощения. Так почему бы не отдать ему эту икону в знак благодарности, а взамен написать с Таруты икону и организовать к ней паломничество. Уверена люди оценят такую схему и вознесут хвалу!
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01.03.2021 03:19 Ответить
 
 