Полиция расследует загадочное убийство молодой пары в Мариуполе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Мариуполе расследуют обстоятельства насильственной смерти 23-летнего парня и 19-летней девушки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Донецкой области.
По информации полиции, тела нашел хозяин квартиры 27 февраля. На них обнаружили признаки насильственной смерти.
На месте инцидента работает следственно-оперативная служба Мариупольского районного управления.
Было установлено, что тела погибших принадлежат женщине 2002 года рождения и мужчине 1998 года рождения.
По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Пожалуйста, подождите...
\\\\\от десяти до пятнадцати лет.\\\\\\
Так можно кому-то дать(тому кто хочет сесть, ну, АУЕ или прочая дрянь) 50к. евро, убей мол конкурентов(и/или врагов) - отсидит 10 лет и выйдет с баблом.
Аааа...
Был занят?
Природно, що жаль цих у минулому молодих людей, якщо вони до того ж не сепаратисти.
Кацапы везде и вокруг?
Я правильно тебя понял?
Уточнення:
Тих, кому "русскій мір" до вподоби.
И дело быстро раскроется.
У нас, наверное, самые гуманные по отношению к преступникам законы в мире. Спасибо мерзавцу портнову..
Щоб суддя міг вирішити чи достатньо йому занесли.
UA_nna
@ua_nna
Дуже прошу РОЗГОЛОСУ та ретвіт!!
на прохання Л.Міляєвої, професора,доктора мистецтвознавства, мами Леся Подерв'янського Прочитайте уважно, будь ласка!!
В двох словах - С.Тарута хоче за допомогою хитрих схем привласнити унікальну українську ікону 12ст, пам'ятку світового значення!