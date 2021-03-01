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Погибшего на Донбассе военнослужащего Сергея Сорочинского похоронили в Винницкой области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Винницкой области 28 февраля простились с военнослужащим Сергеем Сорочинским, который погиб на востоке страны. Похоронили его в родном селе Будки Жмеринского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, проводить в последний путь военного пришли родственники, побратимы и односельчане. В его честь прозвучали залпы воинского салюта.

Погибшего на Донбассе военнослужащего Сергея Сорочинского похоронили в Винницкой области 01
Погибшего на Донбассе военнослужащего Сергея Сорочинского похоронили в Винницкой области 02

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Напомним, останки погибшего военнослужащего обнаружили в лесополосе вблизи г. Счастье Луганской области. Идентифицировали их в феврале по экспертизе ДНК-профиля матери. Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, боец ​​получил повреждения, характерные для минно-взрывной травмы.

Военнослужащий Сергей Сорочинский 1984 года рождения проживал с семьей в селе Будки Винницкой области. Его призвали на военную службу по контракту 23 апреля 2018 года.

У воина остались жена, 16-летний сын и 12-летняя дочь.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Погибшего на Донбассе военнослужащего Сергея Сорочинского похоронили в Винницкой области - Цензор.НЕТ 6779
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01.03.2021 00:05
+15
Вічна пам'ять нашому воїну 😪😪😪
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01.03.2021 00:13
+14
Спочивай спокійно, Воїне.
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01.03.2021 01:07
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Погибшего на Донбассе военнослужащего Сергея Сорочинского похоронили в Винницкой области - Цензор.НЕТ 6779
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01.03.2021 00:05 Ответить
Вічна пам'ять нашому воїну 😪😪😪
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01.03.2021 00:13 Ответить
Спочивай спокійно, Воїне.
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01.03.2021 01:07 Ответить
Немає прощення вбивцям, які себе називали братами. Бумеранг прилетить, нічого безкарно не проходить. Царство Небесне воїну, співчуття рідним.
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01.03.2021 08:45 Ответить
Спочивай з миром, синку....

Загиблого на Донбасі військовослужбовця Сергія Сорочинського поховали у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 2054
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01.03.2021 09:57 Ответить
Svitla Pam'yat' ...
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01.03.2021 10:21 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Загиблого на Донбасі військовослужбовця Сергія Сорочинського поховали у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 5755
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01.03.2021 11:13 Ответить
 
 