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Контрабандисты пытались доставить в Румынию партию сигарет на полмиллиона гривен, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Буковине пограничники сорвали планы контрабандистов по незаконному перемещению партии сигарет на полмиллиона гривен в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что наряд отдела "Селятин" обнаружил группу лиц, движущихся в сторону Румынии с 5-ю импровизированными рюкзаками. Контрабандисты бросили "товар" и прибегли к бегству, как только увидели охранников границы. Предупредительные выстрелы пограничников их не остановили.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 9,8 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора Украины, впоследствии они будут переданы сотрудникам таможни.

По данным пограничников, предварительная сумма оценки выявленной контрабанды достигает полумиллиона гривен. Поиск лиц, причастных к контрабандной деятельности, продолжается.

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Контрабандисты пытались доставить в Румынию партию сигарет на полмиллиона гривен, - Госпогранслужба 01
Контрабандисты пытались доставить в Румынию партию сигарет на полмиллиона гривен, - Госпогранслужба 02

Автор: Ірина Дашківська
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Какая контрабанда,чисто бизнес,почему законы должны запрещать экспорт товаров произведенных в Украине,никто ни давал задания законодателям принимать антибизнесовые законы,создайте людям рабочие места,что бы они могли кормить семьи,только потом бегайте на границе за сигаретчиками.
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01.03.2021 09:47 Ответить
Влітку у тих місцинах гриби дуже файні ростуть.
Контрабандисти намагалися доставити до Румунії партію сигарет на пів мільйона гривень, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2038
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01.03.2021 10:07 Ответить
Тепер прикордонники та митники пів року цигарки не купуватимуть .
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01.03.2021 10:34 Ответить
Хе-хе.. Так от чого дубінське летіло, ніби за ним гнався дідько з мухобойкою.
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01.03.2021 11:30 Ответить
 
 