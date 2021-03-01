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В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Ночью обрушилась часть памятника архитектуры на Нежинской, 16 - доходного дома Сретенской церкви 1879 года постройки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", на месте работают сотрудники ГСЧС.

Обвал произошел именно на том месте, где ранее образовалась трещина. Таким образом, предположения коммунальщиков, что жильцы скоро смогут вернуться домой – не оправдались.

Как сообщили изданию на месте инцидента, обрушение произошло в районе 3 часов ночи. Никто не пострадал, поскольку квартиры возле трещины отселили в субботу.

В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 01

В результате обрушения также поврежден соседний двухэтажный дом №14. Падающие камни пробили ему крышу, также завалилась стена, которая прилегала к аварийному флигелю.

Из поврежденной квартиры отселили жильца. Он присоединился к людям, которых в субботу отселили из соседнего дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 02

Дом является памятником архитектуры, охранный номер 505-ОД. Известен как доходный дом Сретенской церкви, а также дом, в котором в 1909-1924 годах жил известный русский писатель и журналист Лев Славин.

В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 03

Напомним, в субботу боковую стенку этого здания прошила большая трещина, после чего жильцов квартир в этом флигеле отселили.

В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 04

В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 05
В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 06
В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 07
В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 08
В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 09
В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 10
В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 11
В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 12
В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 13
В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 14
В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 15
В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры 16
Фото: Думская
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Топ комментарии
+14
Если продолжать голосовать за Труханова - бандита разваривающего пол бюджета Одессы и тогда Одесса вся будет уничтожена!
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01.03.2021 10:59
+10
Миші плакали, кололись, та продовжували жерти кактус.
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури - Цензор.НЕТ 2895
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01.03.2021 11:07
+7
Половина старинных зданий Одессы и Николаева построены из говна и палок. Поэтому, ничего удивительного.
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01.03.2021 11:02
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Если продолжать голосовать за Труханова - бандита разваривающего пол бюджета Одессы и тогда Одесса вся будет уничтожена!
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01.03.2021 10:59 Ответить
Миші плакали, кололись, та продовжували жерти кактус.
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури - Цензор.НЕТ 2895
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01.03.2021 11:07 Ответить
Половина старинных зданий Одессы и Николаева построены из говна и палок. Поэтому, ничего удивительного.
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01.03.2021 11:02 Ответить
От не треба про Миколаїв ! В Миколаєві старовинні будівлі будували з каменю! Це унікальна архитектура ! ВСІ ці будівлі мають велике історичне значення для Священної Землі, яку називали "Дике Поле" , або Таврида ! На кожній такий будівлі є пам'ятний знак - Аттик , як на Триумфальній арці в Парижі ! Ці аттики розповідають про дуже продавню історію цієї Землі , або про те, що було збудовано на цій землі 10000 - 15000 тисячоліть назад ! Але нас привчили до того ,що ми не є спадкоємцями цих цивілізацій , і тому всім байдуже ... а жаль ! Ми стаємо народом без роду і племені!
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01.03.2021 11:20 Ответить
Я вчився в Миколаїві та бачив ті будівлі. Дуже багато будинків кінця 19 сторіччя саме такі, як я вказував раніше. І судячи з фото, в Одесі приблизно таке саме становище.
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01.03.2021 15:16 Ответить
Ясное дело. Оккупанты строили. И 150 лет не простоял.
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01.03.2021 11:21 Ответить
Ясное дело. Идиот комментировал.
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01.03.2021 12:17 Ответить
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури - Цензор.НЕТ 2239
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури - Цензор.НЕТ 7927 Мариуполе ставят новые здания с видом на море, прямо на шлаковом отвале.
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01.03.2021 11:10 Ответить
На один памятник архитектуры стало меньше. У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури - Цензор.НЕТ 1784
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01.03.2021 11:21 Ответить
Закінчується другий рік, як оніміли зебоби щодо Труханова.
П'ять років бились в падучій, вимагаючи від Порошенка посадити Труху.
Чому мовчать зараз?
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01.03.2021 11:24 Ответить
великая стройка зеленского упала?
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01.03.2021 11:57 Ответить
Три війни пережив.
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01.03.2021 12:13 Ответить
Это дома из ракушняка,если их не поддерживать а именно ремонт ,то эти дома разрушаться ,что мы и видим в последнее время! У нас в Харькове с такого ракушняка построен дом еще до революционный и вот поселился на первом этаже придурок который начал реконструкцию ломать стены копать подвал,которого не было под его квартирой нарушая фундамент,все наши обращения в горсовет ноль,так как мама этого урода работает в гаи .Сидим и ждем когда у нас такое произойдет,трещины уже пошли
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01.03.2021 12:50 Ответить
Если трещины пошли то горсовет по идее должен ризнать дом аварийным, но они там заняты перевыборами очередного гепы. Я интересовался вопросом - в Харькове мало дореволюционных домов прошедших капремонт с заменой перекрытий на железобетон - от силы 20-30 на весь город.
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01.03.2021 14:08 Ответить
Интересно что в несущей стене делают вставки из белого силикатного кирпича?
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01.03.2021 13:59 Ответить
150 лет и до свидания.
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01.03.2021 19:09 Ответить
 
 