В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры. ФОТОрепортаж

Ночью обрушилась часть памятника архитектуры на Нежинской, 16 - доходного дома Сретенской церкви 1879 года постройки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", на месте работают сотрудники ГСЧС.

Обвал произошел именно на том месте, где ранее образовалась трещина. Таким образом, предположения коммунальщиков, что жильцы скоро смогут вернуться домой – не оправдались.

Как сообщили изданию на месте инцидента, обрушение произошло в районе 3 часов ночи. Никто не пострадал, поскольку квартиры возле трещины отселили в субботу.

В результате обрушения также поврежден соседний двухэтажный дом №14. Падающие камни пробили ему крышу, также завалилась стена, которая прилегала к аварийному флигелю.

Из поврежденной квартиры отселили жильца. Он присоединился к людям, которых в субботу отселили из соседнего дома.

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Дом является памятником архитектуры, охранный номер 505-ОД. Известен как доходный дом Сретенской церкви, а также дом, в котором в 1909-1924 годах жил известный русский писатель и журналист Лев Славин.

Напомним, в субботу боковую стенку этого здания прошила большая трещина, после чего жильцов квартир в этом флигеле отселили.

























Фото: Думская