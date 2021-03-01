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взрыв (6110) Николаевская область (1871) ГСЧС (4487)

Произошел взрыв на территории школы в Николаевской области: под железобетонной плитой оказался человек. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Николаевской области в результате взрыва твердотопливного котла на территории школы под железобетонной плитой оказался человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Произошел взрыв на территории школы в Николаевской области: под железобетонной плитой оказался человек 01

Отмечается, что взрыв произошел в селе Ивановка Очаковского района.

"В 09:45 пострадавший 1994 г.р. деблокирован спасателями из-под бетонной плиты и передан медикам. По предварительным данным, у мужчины травмирована голова и нижняя конечность, он госпитализирован в лечебное учреждение", - сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что информация о происшествии поступила к спасателям 1 марта в 07:36. По вызову выехали два отделения 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Произошел взрыв на территории школы в Николаевской области: под железобетонной плитой оказался человек 02

На месте также возник пожар площадью 2 кв. м, пожарными он ликвидирован.

Также дополнительно были направлены специальный аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, автокран КTA-18 на базе КамАЗ-53228 для разбора разрушенных конструкций и деблокирования пострадавшего, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ.

Произошел взрыв на территории школы в Николаевской области: под железобетонной плитой оказался человек 03
Произошел взрыв на территории школы в Николаевской области: под железобетонной плитой оказался человек 04

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шо за котакомби? і це територія школи!
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01.03.2021 12:07 Ответить
Круто, вибух твердопаливного котла. Звідки у них дрова? Чи забув подачу води включити?
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01.03.2021 12:12 Ответить
паром плиты не поднять, а вот гремучий газ штука опасная.
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01.03.2021 15:52 Ответить
ледяная пробка в трубе расширительного бака-частая причина
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01.03.2021 12:22 Ответить
как то купили еловой гранулы, а она оказалась музыкальная, в общем и дымоход почистили и новую дверь на котле приварили, начальника тяжело понять)) зато подешевле)) потом этой гранулой дворник клумбы удобрял Стався вибух на території школи в Миколаївській області: під залізобетонною плитою опинилася людина - Цензор.НЕТ 9463
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01.03.2021 15:51 Ответить
 
 