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Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина "красной" зоны. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Возле здания Черновицкой областной государственной администрации около полусотни буковинских предпринимателей собрались на акцию против карантина "красной" зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предприниматели призывают вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос обращения к правительству с требованием компенсировать предпринимателям убытки, причиненные введением карантина с 1 марта 2021 года, или осуществить данные выплаты предпринимателям 1-3 группы единого налога и общего налогообложения", - зачитал перед пикетчиками текст подготовленного предпринимателями обращения председатель профсоюза "Калиновского рынка" Степан Кукурудзяк.

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Обращение они направили председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю Черновицкого областного совета Алексею Бойко.

Во время акции выступают предприниматели, которые возмущены тем, что в регионе снова закрывают продовольственные рынки и магазины на карантин, не говоря ничего о компенсации за понесенные убытки.

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К пикетчикам вышел первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк. Он пытался успокоить людей, пообещав, что в областной администрации будут ходатайствовать перед правительством о компенсации предпринимателям, которые несут убытки.

Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина красной зоны 01
Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина красной зоны 02
Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина красной зоны 03
Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина красной зоны 04
Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина красной зоны 05
Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина красной зоны 06
Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина красной зоны 07
Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина красной зоны 08
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О, і маски повдівали, краще б нічні клуби пікетували, де по 100 чоловік без масок лижуть один мікрофон.
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01.03.2021 11:59 Ответить
а как же больше 10 не собираться?
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01.03.2021 12:08 Ответить
Они, мудаки, поперезаражали друг-друга, а убытки им возмещать из общего бюджета?
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01.03.2021 12:20 Ответить
Из своих местных бюджетов и компенсируйте...
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01.03.2021 15:45 Ответить
 
 