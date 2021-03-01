Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина "красной" зоны. ФОТОрепортаж

Возле здания Черновицкой областной государственной администрации около полусотни буковинских предпринимателей собрались на акцию против карантина "красной" зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предприниматели призывают вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос обращения к правительству с требованием компенсировать предпринимателям убытки, причиненные введением карантина с 1 марта 2021 года, или осуществить данные выплаты предпринимателям 1-3 группы единого налога и общего налогообложения", - зачитал перед пикетчиками текст подготовленного предпринимателями обращения председатель профсоюза "Калиновского рынка" Степан Кукурудзяк.

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Обращение они направили председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю Черновицкого областного совета Алексею Бойко.

Во время акции выступают предприниматели, которые возмущены тем, что в регионе снова закрывают продовольственные рынки и магазины на карантин, не говоря ничего о компенсации за понесенные убытки.

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К пикетчикам вышел первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк. Он пытался успокоить людей, пообещав, что в областной администрации будут ходатайствовать перед правительством о компенсации предпринимателям, которые несут убытки.















