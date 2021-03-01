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Конвой с гумпомощью для жителей оккупированных территорий Донбасса начал пересекать КПВВ "Счастье", - украинская сторона в ТКГ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Конвой с гумпомощью для жителей оккупированных территорий Донбасса начал пересекать КПВВ

Благодаря соответствующим действиям украинской делегации в ТКГ, конвой с гуманитарной помощью, предназначенной гражданам Украины, находящимся на временно оккупированных территориях, начал пересечение КПВВ "Счастье".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в ТКГ.

Спасибо представителям международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ за содействие", - подчеркивает украинская сторона.

Ранее сообщалось, что данный гуманитарный груз преимущественно состоит из гигиенических наборов для школ и учреждений здравоохранения

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, российская сторона не пропустила партию гуманитарной помощи на оккупированные территории. 24 февраля от Управления координации гуманитарных вопросов ООН в СЦКК поступил запрос на разрешение пересечения КПВВ "Счастье" конвоя с гуманитарной помощью, предназначенной для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Читайте также: РФ попытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев на Донбассе, - делегация Украины в ТКГ

Конвой с гумпомощью для жителей оккупированных территорий Донбасса начал пересекать КПВВ Счастье, - украинская сторона в ТКГ 01

Автор: Ірина Дашківська
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пополнение для супермаркетов чепушилы Конвой с гумпомощью для жителей оккупированных территорий Донбасса начал пересекать КПВВ "Счастье", - украинская сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 6578
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01.03.2021 12:01 Ответить
В обратную сторону:

Конвой с гумпомощью для жителей оккупированных территорий Донбасса начал пересекать КПВВ "Счастье", - украинская сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 8751
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01.03.2021 12:03 Ответить
Никак. Это как "премия" для местных главарей-марионеток.
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01.03.2021 12:09 Ответить
Дуже просто, домовляються з авторітетним ватажком з числа орків.
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01.03.2021 12:19 Ответить
сру пропагандони ватним оборігєнам втюхають як поміч від царя *****...і ************* продадуть втридорога
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01.03.2021 12:07 Ответить
Хм? Преимущественно средства гигиены... Это типа памперсы,туалетная бумага? Предупреждение (от Байдэна),что скоро начнут обсыраться? Тонкий намёк?
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01.03.2021 12:46 Ответить
а че вы так думаете? они колоться пфайзером будут уже скоро, в отличие от "******" недосягаемой индийской "астра" для хохло-быдла...
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01.03.2021 13:51 Ответить
Они ширяются Спутником, но в Луганде вроде приостановили из-за побочных эффектов. Пасечник до сих пор не привился.
Чепушило на камеру ширнулся (физраствором)
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01.03.2021 14:08 Ответить
 
 