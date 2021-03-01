Двое руководителей отдела Деснянской РГА задержаны за вымогательство $8 тыс. взятки, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве полиция задержала двух руководителей отдела Деснянской райгосадминистрации за вымогательство 8 тысяч долларов взятки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По данным правоохранителей, руководители двух отделов Деснянской РГА наладили коррупционный механизм выдачи разрешений. С целью сокрытия своей деятельности и избежания ответственности они привлекли посредника. Через него чиновники требовали 8000 долларов США неправомерной выгоды от местного жителя. За такую сумму взяточники обещали помочь с оформлением разрешений на пользование последними этажами паркингов и размещение там зарядных станций для электрокаров.
Вчера, 28 февраля, двое чиновников и посредник были задержаны полицейскими в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Посредник как раз получал вторую часть неправомерной выгоды - 4000 долларов.
Решается вопрос о сообщении им о подозрениях и избрании меры пресечения.
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